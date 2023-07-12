Milan Kundera'nın ruhumuza dokunan 10 sözü

"En anlaml\u0131 bak\u0131\u015f, bir \u00e7ift \u0131slak g\u00f6zde sakl\u0131d\u0131r. \u00c7ok \u015fey anlat\u0131r; \u00e7\u00fcnk\u00fc dil ba\u011flan\u0131r, y\u00fcrek konu\u015fur.". "G\u00f6zler ruhun penceresidir.". "Kiminle g\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc unutabilirsin; ama kiminle a\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 asla.". "\u0130nsan nas\u0131l olur da hem nefret eder, hem de nefret etti\u011fi \u015feye bu kadar kolayl\u0131kla uyum sa\u011flar?". "\u0130lk ihanet onar\u0131lmazd\u0131r. Ba\u015fka ihanetlerden olu\u015fan bir zinciri harekete ge\u00e7irir ve bunlardan her biri bizi ilk ihanetimizden uzaklara, daha uzaklara g\u00f6t\u00fcr\u00fcr.". "En \u00e7ok incitti\u011fimiz ki\u015filerin, asl\u0131nda en \u00e7ok sevdiklerimiz olu\u015fu ne garip.". "Hepimiz unutmak i\u00e7in h\u0131zlan\u0131r, hat\u0131rlamak i\u00e7in yava\u015flar\u0131z!". "\u0130\u00e7inde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 yeri terk etmek isteyen ki\u015fi mutsuz ki\u015fidir.". "G\u00fczellik d\u00fcnyadan b\u00fct\u00fcn b\u00fct\u00fcne kaybolmadan \u00f6nce, yanl\u0131\u015fl\u0131k sonucu bir s\u00fcre daha varolacak". "Birisine merhamet duyarak sevmek ger\u00e7ekten sevmek de\u011fildir.".
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