Milan Kundera'nın ruhumuza dokunan 10 sözü

20. yüzyılın önemli yazarlarından, 'Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği' kitabı ile tanınan Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti. Milan Kundera'nın kitaplarından ruhumuza dokunan unutulmaz sözlerini derledik.

Yaşam
Giriş: 12 Temmuz 2023 15:00
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  • "En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır. Çok şey anlatır; çünkü dil bağlanır, yürek konuşur."

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  • "Gözler ruhun penceresidir."

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  • "Kiminle güldüğünü unutabilirsin; ama kiminle ağladığını asla."

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  • "İnsan nasıl olur da hem nefret eder, hem de nefret ettiği şeye bu kadar kolaylıkla uyum sağlar?"

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  • "İlk ihanet onarılmazdır. Başka ihanetlerden oluşan bir zinciri harekete geçirir ve bunlardan her biri bizi ilk ihanetimizden uzaklara, daha uzaklara götürür."

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  • "En çok incittiğimiz kişilerin, aslında en çok sevdiklerimiz oluşu ne garip."

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  • "Hepimiz unutmak için hızlanır, hatırlamak için yavaşlarız!"

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  • "İçinde yaşadığı yeri terk etmek isteyen kişi mutsuz kişidir."

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  • "Güzellik dünyadan bütün bütüne kaybolmadan önce, yanlışlık sonucu bir süre daha varolacak"

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  • "Birisine merhamet duyarak sevmek gerçekten sevmek değildir."

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