Menopoz ve cinsellik: Libido kaybını önlemenin bilimsel yolları

Menopoz, kadınların hormonal dengesinde büyük değişimlere neden olur. Östrojen seviyelerinin düşmesiyle birlikte vajinal kuruluk, ilişki sırasında ağrı, sıcak basmaları ve uyku problemleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak bu değişimlerin her kadını aynı şekilde etkilemediği biliniyor.

Menopause dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bazı kadınlar menopoz sonrası da aktif ve tatmin edici bir cinsel yaşama sahip olabiliyor. Araştırmanın bulgularına göre, cinsel isteğin menopozdan sonra da güçlü kalmasını sağlayan en önemli faktörler şunlar:

1. Cinselliğe karşı olumlu bir bakış açısına sahip olmak

Cinselliği doğal ve keyifli bir deneyim olarak gören kadınlar, menopoz sonrası daha sağlıklı bir cinsel yaşama sahip oluyor. Araştırmacılar, cinsellikle ilgili olumlu düşüncelerin libidoyu desteklediğini vurguluyor.

2. Pozitif beden algısı

Menopozla birlikte vücutta bazı değişimler yaşansa da, kendini güzel ve çekici hisseden kadınların cinsel isteği daha yüksek oluyor. Beden algısı olumlu olan kadınlar, cinsellikten daha fazla keyif alıyor.

3. İlişki tatmini

Araştırmaya göre, partneriyle duygusal olarak yakın olan ve ilişkisini tatmin edici bulan kadınlar, menopoz sonrası da cinsel yaşamlarını sürdürüyor. Duygusal bağ, fiziksel isteği artıran en önemli faktörlerden biri.

4. Daha fazla cinsel deneyim

Hayatı boyunca daha fazla cinsel deneyim yaşamış kadınların, menopoz sonrası cinsel isteklerini daha kolay koruyabildiği görülüyor. Bu, cinsel açıdan kendini daha özgür ve rahat hisseden kadınların daha aktif bir yaşama sahip olmasından kaynaklanıyor olabilir.

5. Cinselliğe odaklanan olumlu deneyimler

Araştırma, kendi hazlarına ve cinsel doyuma odaklanan kadınların menopoz sonrası da daha sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olduğunu gösteriyor. Kadınların, zevk aldıkları şeyleri keşfetmeleri ve partnerleriyle açık iletişim kurmaları önemli bir etken.

6. Daha hafif menopoz semptomları

Vajinal kuruluk ve sıcak basmaları gibi belirtileri daha hafif olan kadınların cinsel isteklerinde büyük düşüşler yaşamadığı tespit edildi. Vajinal nemlendiriciler ve hormon destekleri gibi yöntemlerin bu süreci kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları, hormon terapilerinin tek başına yeterli olmadığını, cinsellikle ilgili olumlu bir yaklaşımın ve ilişkisel faktörlerin çok daha etkili olabileceğini gösteriyor.

NAMS Tıbbi Direktörü Dr. Stephanie Faubion, “Cinselliğe önem vermek, olumlu bir bakış açısına sahip olmak ve tatmin edici bir ilişki içinde olmak, menopoz sonrası cinsel isteği korumanın en önemli yolları arasında” diyor.

Uzmanlar, kadınların menopoz sonrası cinselliği keşfetmek için kendilerine zaman tanımaları gerektiğini vurguluyor. Bu süreçte cinsel terapi, bilinçli farkındalık çalışmaları ve vajinal bakım ürünleri gibi destekleyici faktörlerin de etkili olabileceği belirtiliyor.

Menopoz sonrası cinsel hayatın tamamen bitmesi gerektiğine dair yanlış bir algı var. Oysaki bilimsel veriler, cinselliğin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal bir süreç olduğunu gösteriyor. Kadınların bedenlerini tanımaları, cinselliğe karşı olumlu bir bakış açısına sahip olmaları ve ilişkilerini güçlendirmeleri, menopoz sonrası da tatmin edici bir cinsel yaşama sahip olmalarını sağlayabilir.

Kaynak: Abby Moore. "6 Research-Backed Reasons Some Women's Libidos Are Less Affected By Menopause". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/why-some-women-libidos-are-less-affected-by-menopause. (08.10.2024).