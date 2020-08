Meme masajı nedir? Meme masajı nasıl yapılır?

Lisanslı masaj terapisti Ben Brown, meme masajının dolaşımı iyileştirdiğini, ağrıyı, şişliği, gerginliği ve stresi azaltabildiğini ve emzirmeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor: "Ayrıca, kendi kendine masaj yapmak zihninizi merkezleyebilir, vücudunuzu canlandırır ve genel bir refah duygusu sağlayabilir."

Tam vücut masajının verdiği tüm iyi hisleri düşünün; göğüs masajı da benzer sonuçlar ve hedeflenen faydalar sağlar. Onay alarak profesyonel bir meme masajı yaptırabilirsiniz, ancak uzmanlardan birkaç ipucu ile, evde kendi kendinize masaj yapmanız da mümkün.

Meme masajı nedir?

Uygun bir meme masajı, göğsünüzü ovmaktan daha fazlasıdır ve aslında bu tür masajın ayurvedik tıbba dayanan kökleri vardır. Sertifikalı ayurveda uygulayıcısı ve masaj terapisti Julie Bernier, "Abhyanga, büyük miktarlarda bitkisel yağ kullanan ritmik, hafif dokunuşlu bir masajdır" diyor. "Eski ayurvedik bilgeler, sağlığımızı korumak için her gün kendi kendimize abhyanga yapmamızı tavsiye ederlerdi." Bu geleneksel uygulama, memelere masaj yapmayı içermesine rağmen, aynı zamanda tüm vücuda odaklanır. Memeler için de, özellikle dairesel hareketlerle bu bölgedeki dokulara nazikçe masaj yapılmasını içerir.

Modern Batı kültürü söz konusu olduğunda, bir spa menüsünde meme masajı bulmanız pek olası değil. Bu nedenle, profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız, ayurveda odaklı bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.

Meme masajının faydaları nelerdir?

Memede oluşabilecek kitle veya anormallikleri kontrol etmek için yapılan kendi kendine meme muayeneleri çok önemli olmakla beraber, pek de rahatlatıcı olmayabilir. Ancak meme masajlarının rahatlatıcı olması gerekir. Rahatlatmaya ek olarak, meme masajının başka faydaları da olduğu düşünülmektedir:

1- Dolaşıma yardımcı olur

Modern Holistic Health'in baş sağlık koçu olan Torrie Thompson, "Meme masajı, dolaşımı iyileştirebilir ve detoks yapmaya yardımcı olabilir" diyor. "Göğüsler, vücutta toksinleri ve istenmeyen maddeleri taşıyan lenfatik sistemin bir parçasıdır." Ve birçok kadının lenf drenajında sütyen, egzersiz eksikliği ve hatta yara izlerine bağlı gelişmiş olan tıkanıklıklar olduğundan, meme masajı yaptırmak tıkanıklıkları gidermeye ve vücuttaki toksinlerin daha etkili bir şekilde atılmasına yardımcı olabilir.

2- Emzirirken süt üretimine yardımcı olur

Meme masajı, emziren annelere de fayda sağlayabilir. Bernier, "Emziren kadınlar, ayurvedik yolla

yapılan düzenli masajlarla sütlerinin daha bol ve serbestçe aktığını görebilir" diyor. Yeni annelerle yapılan bir araştırma, meme masajlarının yalnızca emzirme sırasında görülebilen ağrıyı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcıların sütündeki sodyum miktarını da azalttığını buldu. Başka bir araştırmaya göre, doğumdan sonraki ilk yıldaki meme masajları anne sütünün kalitesini de artırabilir. Ve genel olarak, bu tür masajın süt kanallarındaki tıkanıklıkları temizlemeye de yardımcı olduğu bilinmektedir.

3- Stresi azaltmaya yardımcı olur

Tüm masajlar gibi, meme masajı da olumlu duygular yaratır. Thompson, "Oksitosin, emzirme ve sarılma sırasında da salınan iyi hissetme hormonlarımızdan biridir" diyor. “Aynı hormon, meme masajları sırasında da tetiklenir ve bu, ruh halinizi iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.”

4. Çatlakların görünümünü azaltabilir

Bunun gerçekten doğru olduğunu kanıtlayan çok fazla bilimsel araştırma olmamasına rağmen, 2012 yılında yapılan bir araştırma, badem yağı ile düzenli masajın çatlakların görünümünü azaltabileceğini buldu. Ancak yine de bununla ilgili kesin bir sonuca varmadan önce daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

5- Ağrıyan kasları rahatlatır

Egzersiz rutininiz şınav veya halter içeriyorsa, antrenman sonrası memelerinizin ağrılı olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni pektoralis majör ve minör kaslarının meme dokularının altında yer almasıdır. Thompson, "Bu kaslar, günlük stres, egzersiz, kötü duruş veya boyun ve sırttaki gergin kaslar nedeniyle gerilebilir" diyor. Bu nedenle, bir meme masajının kaslarınızdaki bu aşırı gerginliği hafifletmeye yardımcı olması mümkün.

Meme masajı nasıl yapılır?

Meme masajına başlamadan önce emin olmanız gereken birkaç şey vardır. Öncelikle, bir tür masaj yağına ihtiyacınız olacak. Bernier'e göre ayurveda masajında en sık kullanılan yağlardan biri susam yağıdır, ancak jojoba, zeytin, hindistancevizi yağı veya elinizde bulunan doğal yağlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz.

Elinizin ilk dört parmağını dairesel hareketlerle hafif bir baskı uygulamak için kullanın. Meme ucuna yakın başlamalı ve memenin dışına doğru hareket etmelisiniz. Tüm memeye masaj yapana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Avucunuzun ağırlığı göğsünüzün dışına gelecek şekilde dört parmağınızı koltuk altının hemen altına getirin. Memeyi nazikçe vücudunuzun diğer tarafına doğru itin.

Ardından, parmak uçlarınızı koltuk altının kıvrımına yerleştirin ve cildinizi dairesel hareketlerle hafifçe vücudunuzun merkezine doğru birkaç santim sürükleyin. Köprücük kemiğinden omuza, boynuna geçerken bunu tekrarlamak isteyeceksiniz.

Göğüs kemiği boyunca aşağı doğru hafifçe okşayarak, diğer memede de tekrarladığınızdan emin olun.

Hassasiyetle karşılaşırsanız, dokunuşunuzu hafifletin.

Masaj sırasında herhangi bir ağrı hissederseniz veya herhangi bir olumsuz yan etki konusunda endişeleriniz varsa, her zaman doktorunuza danışmak en iyisidir. Ancak genel olarak, tüm deneyim rahatlatıcı ve keyifli olmalıdır.

Masajın sıklığı tamamen size kalmış. Bernier, geleneksel ayurveda uygulamasının bunu günlük yapmayı önerdiğini söylüyor, ancak haftada bir kez bugünün kültürü için daha gerçekçi olduğuna inanıyor.

