Meme masajı nedir? Meme masajı nasıl yapılır?

Kendi kendinize meme masajı yapmanın bilmediğiniz faydaları...

Meme masajı nedir? Meme masajı nasıl yapılır?
Sağlık
24 Ağustos 2020 Pazartesi

Lisanslı masaj terapisti Ben Brown, meme masajının dolaşımı iyileştirdiğini, ağrıyı, şişliği, gerginliği ve stresi azaltabildiğini ve emzirmeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor: "Ayrıca, kendi kendine masaj yapmak zihninizi merkezleyebilir, vücudunuzu canlandırır ve genel bir refah duygusu sağlayabilir."


Tam vücut masajının verdiği tüm iyi hisleri düşünün; göğüs masajı da benzer sonuçlar ve hedeflenen faydalar sağlar. Onay alarak profesyonel bir meme masajı yaptırabilirsiniz, ancak uzmanlardan birkaç ipucu ile, evde kendi kendinize masaj yapmanız da mümkün.


Meme masajı nedir?

Uygun bir meme masajı, göğsünüzü ovmaktan daha fazlasıdır ve aslında bu tür masajın ayurvedik tıbba dayanan kökleri vardır. Sertifikalı ayurveda uygulayıcısı ve masaj terapisti Julie Bernier, "Abhyanga, büyük miktarlarda bitkisel yağ kullanan ritmik, hafif dokunuşlu bir masajdır" diyor. "Eski ayurvedik bilgeler, sağlığımızı korumak için her gün kendi kendimize abhyanga yapmamızı tavsiye ederlerdi." Bu geleneksel uygulama, memelere masaj yapmayı içermesine rağmen, aynı zamanda tüm vücuda odaklanır. Memeler için de, özellikle dairesel hareketlerle bu bölgedeki dokulara nazikçe masaj yapılmasını içerir.


Modern Batı kültürü söz konusu olduğunda, bir spa menüsünde meme masajı bulmanız pek olası değil. Bu nedenle, profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız, ayurveda odaklı bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.


Meme masajının faydaları nelerdir?

Memede oluşabilecek kitle veya anormallikleri kontrol etmek için yapılan kendi kendine meme muayeneleri çok önemli olmakla beraber, pek de rahatlatıcı olmayabilir. Ancak meme masajlarının rahatlatıcı olması gerekir. Rahatlatmaya ek olarak, meme masajının başka faydaları da olduğu düşünülmektedir:

1- Dolaşıma yardımcı olur

Modern Holistic Health'in baş sağlık koçu olan Torrie Thompson, "Meme masajı, dolaşımı iyileştirebilir ve detoks yapmaya yardımcı olabilir" diyor. "Göğüsler, vücutta toksinleri ve istenmeyen maddeleri taşıyan lenfatik sistemin bir parçasıdır." Ve birçok kadının lenf drenajında sütyen, egzersiz eksikliği ve hatta yara izlerine bağlı gelişmiş olan tıkanıklıklar olduğundan, meme masajı yaptırmak tıkanıklıkları gidermeye ve vücuttaki toksinlerin daha etkili bir şekilde atılmasına yardımcı olabilir.


2- Emzirirken süt üretimine yardımcı olur

Meme masajı, emziren annelere de fayda sağlayabilir. Bernier, "Emziren kadınlar, ayurvedik yolla


yapılan düzenli masajlarla sütlerinin daha bol ve serbestçe aktığını görebilir" diyor. Yeni annelerle yapılan bir araştırma, meme masajlarının yalnızca emzirme sırasında görülebilen ağrıyı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcıların sütündeki sodyum miktarını da azalttığını buldu. Başka bir araştırmaya göre, doğumdan sonraki ilk yıldaki meme masajları anne sütünün kalitesini de artırabilir. Ve genel olarak, bu tür masajın süt kanallarındaki tıkanıklıkları temizlemeye de yardımcı olduğu bilinmektedir.


Masaj meme kanserini önleyebilir
Masaj meme kanserini önleyebilir

3- Stresi azaltmaya yardımcı olur

Tüm masajlar gibi, meme masajı da olumlu duygular yaratır. Thompson, "Oksitosin, emzirme ve sarılma sırasında da salınan iyi hissetme hormonlarımızdan biridir" diyor. “Aynı hormon, meme masajları sırasında da tetiklenir ve bu, ruh halinizi iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.”


4. Çatlakların görünümünü azaltabilir

Bunun gerçekten doğru olduğunu kanıtlayan çok fazla bilimsel araştırma olmamasına rağmen, 2012 yılında yapılan bir araştırma, badem yağı ile düzenli masajın çatlakların görünümünü azaltabileceğini buldu. Ancak yine de bununla ilgili kesin bir sonuca varmadan önce daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.


5- Ağrıyan kasları rahatlatır

Egzersiz rutininiz şınav veya halter içeriyorsa, antrenman sonrası memelerinizin ağrılı olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni pektoralis majör ve minör kaslarının meme dokularının altında yer almasıdır. Thompson, "Bu kaslar, günlük stres, egzersiz, kötü duruş veya boyun ve sırttaki gergin kaslar nedeniyle gerilebilir" diyor. Bu nedenle, bir meme masajının kaslarınızdaki bu aşırı gerginliği hafifletmeye yardımcı olması mümkün.


Meme masajı nasıl yapılır?

  • Meme masajına başlamadan önce emin olmanız gereken birkaç şey vardır. Öncelikle, bir tür masaj yağına ihtiyacınız olacak. Bernier'e göre ayurveda masajında en sık kullanılan yağlardan biri susam yağıdır, ancak jojoba, zeytin, hindistancevizi yağı veya elinizde bulunan doğal yağlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz.

  • Elinizin ilk dört parmağını dairesel hareketlerle hafif bir baskı uygulamak için kullanın. Meme ucuna yakın başlamalı ve memenin dışına doğru hareket etmelisiniz. Tüm memeye masaj yapana kadar bu işlemi tekrarlayın.

  • Avucunuzun ağırlığı göğsünüzün dışına gelecek şekilde dört parmağınızı koltuk altının hemen altına getirin. Memeyi nazikçe vücudunuzun diğer tarafına doğru itin.

  • Ardından, parmak uçlarınızı koltuk altının kıvrımına yerleştirin ve cildinizi dairesel hareketlerle hafifçe vücudunuzun merkezine doğru birkaç santim sürükleyin. Köprücük kemiğinden omuza, boynuna geçerken bunu tekrarlamak isteyeceksiniz.

  • Göğüs kemiği boyunca aşağı doğru hafifçe okşayarak, diğer memede de tekrarladığınızdan emin olun.

  • Hassasiyetle karşılaşırsanız, dokunuşunuzu hafifletin.

  • Masaj sırasında herhangi bir ağrı hissederseniz veya herhangi bir olumsuz yan etki konusunda endişeleriniz varsa, her zaman doktorunuza danışmak en iyisidir. Ancak genel olarak, tüm deneyim rahatlatıcı ve keyifli olmalıdır.

  • Masajın sıklığı tamamen size kalmış. Bernier, geleneksel ayurveda uygulamasının bunu günlük yapmayı önerdiğini söylüyor, ancak haftada bir kez bugünün kültürü için daha gerçekçi olduğuna inanıyor.


Referans: Andrea Jordan. "What Exactly Is A Breast Massage & How Can It Benefit Your Health?". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/breast-massage. (2 Temmuz 2020).


Ayurvedik meme bakımı ile ruhunuza dokunun!
Ayurvedik meme bakımı ile ruhunuza dokunun!

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.