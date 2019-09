Mayasını oğlu gibi besliyor

Kişiye özel ekmekler yapan ve çıktığı 20 günlük seyahat için üç günde bir beslediği öz mayasını kayınvalidesine emanet eden Gülşah Akarsu Saraç, “Benim iki tane yavrum var, biri oğlum Mertdiğeri mayam” diyor.

Evinde çiceği ve evcil hayvanı olanların uzun seyahate çıkmakta sıkıntı yaşadığını bilirdim ama ekmek mayalayan kadının da benzer bir sıkıntısı olduğunu yeni öğrendim. Bu yılki Land Rover Adventure Türkiye 2019’un 20 günlük macerasına 3 yaşındaki oğlu Mert ve eşi Selahattin ile katılan Gülşah Akarsu Saraç, uzun geziye çıkmadan önce; kendi girişimi ‘mertin_ekmekleri’ için evinde canlı tuttuğu öz mayasını, emanet edecek birilerini aramış. Sonunda kayınvalidesine bırakmış; beslemek için üç günü geçirme diye de sıkıca tembihlemiş,

“Evden ayrılamıyorum. Her gün, en fazla üç günde bir beslemem lazım mayamı. Benim iki tane yavrum var; biri Mert diğeri mayam” diye konuşuyor, gülerek.





İstanbul’a dönmeden 1 gün önce yani gezinin 19’uncu gününde; Sofya sokaklarını dolanırken öğrendim, Gülşah’ın gezi için mayasını kayınvalidesine emanet ettiğini. “Vallahi özledim ekmek yapmayı. Gelmeden yaptığım zerdeçal, ceviz ve ayçekirdekli ekmekler gözümde tütüyor” diyor.

Hamurun dansı

Kıymalı, patatesli, organik yumurtalı tortellini, tagliatelle, focaccia, çorbalar için kare erişte, spagetti makarna hazırlıyor. Tam buğday unlu ve beyaz unlu bazlamalarda kayınvalidesinin elinden çıkıyor. Siyez unlu, tam buğday unlu, yulaf unlu, ekşi mayalı, uzun süre mayalanan ekmekler yapıp satıyor. Gaziantep’den İzmir’e Türkiye’nin her yerinden, isteğe göre günlük siparişler alıyor. Cevizli, zeytinli, zerdeçallı, dağ kekikli, keten tohumlu, Gülşah’a göre ‘şifalı’ ekmeklerini, kumaş torbalarda, alıcısına ulaşıyor. Aynı zamanda Okan Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapan Gülşah; aldığı siparişleri, hamurun mayalanmasından pişmesine kadar an be an Instagram’da fotoğraflıyor. Sanki ekmek yapımına canlı canlı şahit oluyor insan.

Saraç Ailesi, Letonya’nın başkenti Riga’da.

Mayalanmaya başlayan ekmek hamurunu kabında hafifçe bir sallaması var ki; buna “Hamurun dansı” diyor Gülşah. Daha sonra hamuru katlaya katlaya, uzun süreli mayalamaya geçiyor. Ekmeklerini mutfağındaki fırında, döküm tencerede pişiriyor. Siparişe göre günlük pişen ekmekler, kargo ile ya da bazı gurme şarküterilerde alıcısına ulaşıyor.

Bebekle yolculukta 2’nci yıl

Gülşah ve Selahattin Saraç’ın oğlu Mert, henüz 33 aylık. Ekim ayında 36 aylık olacak, yani 3 yaşını tamamlayacak. Bu detayı şunun için veriyorum; geçen yıl Mert 21 aylıkken, Land Rover Adventure Türkiye’ye katıldı. Bu yıl annesi Gülşah’ın bebekli yolculukta ikinci deneyimi.

Mert ve ailesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Land Rover Adventure Türkiye’nin tam rota yapan araçlarından biriydi. Bu yıl 4 Defender araçtan oluşan takım; Bulgaristan’dan başlayıp Romanya, Ukrayna, Belarus, Litvanya, Polonya, Letonya ve Estonya’ya uzanan yolculukta sadece çadırda konaklayarak yaklaşık 8 bin kilometre yol yaptı. O nedenle Gülşah’a küçük çocukla yolda olmak, 8 bin kilometre yapmak nasıl, diye sordum, anlattı:





Yeni uyanan minik Mert, araç çadırında.

“Her ihtimale karşı 36 kavanoz meyveli mama ile geldik ama çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Mert bizimle birlikte her şeyi yiyor. Yıkanması için neredeyse 1,5 litre su yetiyor. Yemek yemesinde, yıkanmasında, uykusunda hiç sorun yok. Zaten arabayı da çok seviyor. Ben onun adına çok seviniyorum. Biz de bu yolculuklarda çok eğleniyoruz ama onun da dünyayı gezmesi, bu ortamı tatması, ablası, abisi, teyzesi dayısı, amcası, halası modunda geniş bir aile halinde gezmemiz, sosyalleşmesi için harika bir deneyim.”





Mert, annesinin en iyi gözlemcisi; ekmek torbaları dikilirken merakla izliyor.

Haber: Hayriye Mengüç