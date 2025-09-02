Manavgat’ta mavi yolculuk

Denizi, kumu, g\u00fcne\u015fi, tarihi ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle her y\u0131l milyonlarca turistin tercih etti\u011fi Antalya'da Manavgat Irma\u011f\u0131'n\u0131n do\u011fal g\u00fczelliklerini g\u00f6rmek isteyen turistler, g\u00fcn\u00fcbirlik tekne turlar\u0131na kat\u0131l\u0131yor.. Tekne sahipleri, 'mavi yolculu\u011fu' tercih eden tatilciler i\u00e7in aktivite \u00e7e\u015fitlili\u011fi sunuyor.. K\u0131sa turu tercih eden turistler i\u00e7in nehirdeki gezintinin ard\u0131ndan denize a\u00e7\u0131lan 'bo\u011faz' mevkisine ula\u015f\u0131l\u0131yor. Burada y\u00fczme ve yemek molas\u0131 veriliyor. . Tatl\u0131 su ile tuzlu suyun bulu\u015ftu\u011fu noktada do\u011fa ve denizin tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karan misafirler yakla\u015f\u0131k 4 saat s\u00fcren turun ard\u0131ndan ba\u015flang\u0131\u00e7 noktas\u0131na d\u00f6n\u00fcyor. . Uzun turu tercih eden turistler ise nehirden denize a\u00e7\u0131lan teknede Akdeniz'in mavi sular\u0131yla bulu\u015fuyor. . A\u00e7\u0131ktan Alanya istikametine ilerleyen tur tekneleri misafirlerini k\u0131sa turdan farkl\u0131 olarak Okurcalar Mahallesi a\u00e7\u0131klar\u0131ndaki Yunus Adas\u0131'na g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. . Burada yunuslara rastlama f\u0131rsat\u0131 da bulabilen tatilciler, adadaki Roma d\u00f6neminden kalma eserleri de g\u00f6rebiliyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servsi edilmi\u015ftir..
