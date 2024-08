Lise hayatını kolaylaştıran kişilik özellikleri

Lise hayatı, çocuğunuzun bağımsız bir birey olmaya doğru attığı büyük bir adımdır. Ergenlik çağındaki çocuğunuzda erken yaşlardan itibaren geliştirdiğiniz kişilik özellikleri, onlara çalışmalarında ve gelecekteki kariyerlerinde yardımcı olacak ve hayatlarındaki insanlarla anlamlı ilişkiler geliştirmelerini sağlayacaktır. İşte genç çocuğunuza hayatta başarılı olma avantajını sağlayacak temel kişilik özellikleri ve gelişimlerine nasıl yardımcı olabileceğine dair ipuçları.

Özgüvenli olmak

Yaşam boyu başarının en önemli özelliklerinden biri özgüvendir, ancak bu, birçok gencin mücadele ettiği bir şeydir. Ergen olmak zorlu bir süreç olabilir ve yaşanan pek çok duygu ve değişiklik nedeniyle özgüvenlerinin darbe alması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak genç çocuğunuzun kendine daha fazla güvenmesine yardımcı olmanın yolları var. Kendine güvenen insanlar ikna edici argümanlar sunar, ikna edicidir ve iddialı hedeflerin peşinden nasıl gidileceğini bilir. Kendine güven, bir genç için olumlu bir özelliktir çünkü kendi değerini bilmenin önemini öğretir. Özgüvenli olması için her şeyden önce sizin onu teşvik etmeniz, olumlu davranışlarını övgüyle karşılamanız, yaptığı hatalar karşısında aşırı tepki vermeden desteğinizi hissettirmeniz önemlidir.

Dış görünüşe fazla takılmamak

Gençlik yılları, herkesin görünüşümüzle ilgilendiğini zannettiğimiz yıllardır ancak özgüven, trend kombinlerden daha etkileyicidir. Genç çocuğunuzun nasıl göründüğü ile ilgilenmesi normaldir ancak görünümün, sahip olduğu önemli şey olmadığını öğrenmesi gerekir. Başkalarının ne düşündüğü, bu yaşlarda oldukça önemli olsa da herkesin kendi görünümüyle ilgilendiğini, iyi hissetmenin etrafa yayacağı enerjinin daha faydalı olduğunu söyleyebilirsiniz. Ona, enerjisini ihtiyacı olanlara yardım etmek gibi alanlarda kullanmasını tavsiye edebilirsiniz.. Birinin kendini iyi hissetmesine yardım etmek, sizi popüler ve sevilen biri yapmak için daha faydalı olabilir. Tüm bunlar, yukarıda bahsettiğimiz özgüvenli olma halinin bir parçasıdır.

Bağımsız düşünebilmek

Bugün hayatınızın merkezine koyduğunuz bir arkadaşınız, ilerleyen yıllarda hayatınızda olmayabilir. Arkadaşlarımız önemlidir ancak bir grubun veya tek bir arkadaşın peşinden gitmek bizi zararlı alışkanlıkların kucağına itebilir veya zamanımızı boşa harcamamıza sebep olabilir. Kurduğumuz arkadaşlıkları sık sık değerlendirmemizde fayda vardır. Çocuğunuza, arkadaşlarının çok önemli olduğunu bildiğinizi, arkadaşlarına karışmak istemediğinizi, seçimlerini kendi kendine en doğru şekilde yapacağı konusunda ona güvendiğinizi söyleyebilirsiniz. Bunları söylerken, arkadaşlarını objektif şekilde değerlendirmesi için ona yol gösterin. Bir gruba dahil olması gerektiğini düşündüğü için değil, gerçekten arkadaş olmak istediği kişilerle yakınlaşması konusunda onu uyarın. Sadece uyum sağlamak için kendinden ödün vermemeyi öğrenmelidir.

Kendine iyi bakma alışkanlığına sahip olmak

Yeterli su içmezsek, uykumuzu alamazsak, ekran karşısında uzun saatler geçirirsek, besleyici olmayan yiyecekler yersek sağlığımız yavaş yavaş bozulur ve hayatımız zorlaşır. Bu, temel bir gerçektir. Kendine iyi bakmak, bir insanın kendisi için yaptığı bir şeydir. Tüm sorumluluklardan önce bunun geldiğini çocuğunuza hatırlatın. İyi çalışan bir zihin için iyi beslenmek, yeteri kadar uyumak, fiziksel olarak hareket halinde olmak, gün ışığı almış olmak önemlidir. Bunları alışkanlık haline getirmesi ve kendi sağlığını öncelik haline getirmesi için onu teşvik edin. Genç çocuğunuz sigara bağımlısı ise bu içeriğe göz atmanız faydalı olabilir.

Duyguları tanımayı öğrenmek

Yetişkinliğe giden yolda, davranışları düzenlemeyi öğrenmenin adımlarından biri duygularının farkına varmak ve onları düzenleyebilmektir.. Kişinin kendi duygularının farkında olması, onları meydana getiren sebepleri fark etmenin ilk adımıdır. Ortaokul dönemi, bir geçiş aşaması olarak nitelendirilir. Bu dönemin üstesinden gelmeye çalışırken duyguları ile temas edebilen bir çocuk, lise döneminin üniversiteye hazırlık gibi konularını daha güçlü şekilde karşılayabilir. Çocuklara duyguları öğretmek küçük yaşlardan itibaren önemlidir. Duyguları ifade etmeyi ve yönetmeyi bilmemek çeşitli sorunlara yol açar. Bu yüzden, ortaya çıkan duyguları reddetmeyin, çocuğunuza da duygularını bastırmadan ifade etmesi için “Merak ediyorum, biraz sinirli misin, belki de kızgın mısın?” gibi sorularla alan açın. Duyguları adlandırma pratikleri yapın ve ona model olun. Duyguları tanımak için duygu çarkı kullanabilirsiniz.

Empati ve nezaketten utanmamak

Duygusal zekanın genç çocuğunuzun sahip olması gereken değerli bir beceri olduğunu duymuşsunuzdur. Dayanıklılığı ve öz farkındalığı arttırır ve sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Gençlerin duyguları oldukça yoğun olabilir. Vücutları ve hormonları büyük değişimler yaşar ve buna çoğu zaman büyük duygular da eşlik edebilir. Çocuğunuz duygularını tanımak ve kontrol etmek için duygusal zekayı kullanabilirse, ergenliğin çalkantılı dönemiyle daha iyi başa çıkabilecek donanıma sahip olacaktır.

Dirençli olmak ve yılmazlık

Dayanıklılık ve rezilyans, ergenlerin sahip olmaktan fayda edineceği önemli bir ergen kişilik özelliğidir çünkü kişinin başarısızlıkla başa çıkabileceği anlamına gelir. Bir şeyler planlandığı gibi gitmediğinde pes etmek ya da kendine acımaya odaklanmak yerine, dayanıklı bir kişi ayağa kalkıp yeniden deneyebilecektir. Dirençli insanların risk alma veya zorluklarla yüzleşme olasılıkları daha yüksektir çünkü başarısız olurlarsa sonuçlarla başa çıkabileceklerini ve ilerleyebileceklerini bilirler. Risk alma cesaretine sahip olmak olağanüstü iş adamları yaratabilir. Önemli olan hatalardan veya başarısızlıklardan ders çıkarmayı hatırlamaktır, böylece tekrarlanmazlar. Çocuğunuzu zorluklara göğüs germeye teşvik ederek ve başardıklarından ziyade çabalarını överek dayanıklılığını geliştirebilirsiniz. Bu onlara sonuç ne olursa olsun bir şeyi denemenin önemli olduğunu öğretecektir. Umdukları sonuçları elde edemezlerse, neyin işe yaramadığını, nedenini ve bir dahaki sefere başarıyı garantilemek için neleri değiştirebileceklerini onlarla tartışın. Bu onlara başarısızlıktan ders çıkarmayı öğretecek ve özgüven aşılayacaktır.

Değişikliklere adapte olabilmek

Gençler sürekli olarak hayatlarındaki değişikliklerle mücadele ediyorlar; vücutlarında, ilişkilerinde, görüşlerinde ve ilgi alanlarında. Yetişkinliğe geçtikçe kim olmak istediklerini anlıyorlar. Yeni durumlara nasıl uyum sağlayacaklarını da öğrenebilirler. Hızlı ve olumlu bir şekilde uyum sağlayabilmek, genç çocuğunuzun üniversite hayatına sorunsuz bir şekilde entegre olmasına da yardımcı olacaktır. Çoğu durumda uyum sağlama ve özgüven el ele gidecektir. Değişikliklere adapte olabilme yeteneğinin gelişmesi için çocuğunuzu yeni hobiler denemeye veya yeni insanlarla tanışmaya teşvik ederek daha uyumlu olmasına yardımcı olabilirsiniz. Yeni durumlarda herkesin biraz rahatsız veya tuhaf hissettiğini ve bunun sorun olmadığını onlara anlatın. Onlar için önemli olan yeni bir ortama neler getirebileceklerine bakmaları ve bunu duruma olumlu bir şekilde entegre etmeleridir. Büyük resme nasıl uyum sağladıklarını anladıklarında değişimden kaynaklanan stresi daha az hissedeceklerdir.

Proaktif olmak

Proaktif olmak, bir durumun gerçekleşmesini bekleyip sonra ona tepki vermek yerine harekete geçmek için inisiyatif almak anlamına gelir. Proaktif insanlar fırsatları tanıma ve benimseme, aksiliklerden kaçınma ve engelleri aşma konusunda iyidirler. Proaktivite, ergenlik çağındaki çocuğunuz yetişkinliğe geçiş sürecinde başarı için gerekli bir özelliktir. Lise hayatı boyunca bu özelliğe sahip olmak onu sosyal kulüplerde ve üniversite yaşamında ve sonrasında öne taşır. Bir genç olarak, pek çok farklı önceliği dengelemek ve geleceğinize hazırlanmak zorunda kalmak bunaltıcı olabilir. Hayat çok stresli gelmeye başladığında ilgisizlik ve hatta uyuşukluk durumuna düşmek normal bir başa çıkma mekanizmasıdır. Proaktivite bir gencin en yararlı davranış özelliklerinden biridir çünkü durumları kontrol etmek cazip bir durumdur ve çocuğunuzun motive kalabilmesine yardımcı olur. Ev yaşamına ilişkin basit beklentilerle yola çıkarak çocuğunuzun daha proaktif olmasına yardımcı olabilirsiniz. İşlerin ne zaman yapılması gerektiğini anlamak için sağduyularını ve inisiyatiflerini kullanacaklarına güvendiğinizi söyleyin. Yavaş yavaş siz sormadan bunu yapmaya başlayacaklar.

Anlayışlı ve algıları açık olmak

Algılayıcı olmak, etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak ve anlamakla ilgilidir. Gençlerin kendi dünyalarına kapılma alışkanlığı olsa da, günümüzün gençleri küresel ölçekte olup bitenlerin her zamankinden daha fazla farkındalar. Çocuğunuzun bilgiyi sindirme yollarını düşünün. Podcast'ler, sosyal medya, müzik ve yayın hizmetleri aracılığıyla TV'de sürekli olarak haber ve fikirleri görüyor ve duyuyorlar. Her gün birçok bilgiyi özümsüyorlar. Soru şu: Anlıyorlar mı? Algılayıcı insanlar sürekli olarak yeni bilgilere açıktır. Bunu nasıl özümseyeceklerini, anlayacaklarını ve hayatlarıyla nasıl ilişkilendireceklerini bilirler. Bir ortamı okuyabilir ve başkalarının duygularını tanıyabilirler. Çocuğunuzu çeşitli sosyal ve resmi durumlarda başkalarının duygularını ve amaçlarını tanımaya teşvik ederek daha anlayışlı olmasına yardımcı olabilirsiniz. Haberlerde veya panel programında yer alan bir münazarayı veya tartışmayı birlikte izleyin. Çocuğunuzdan çeşitli bakış açılarını özetlemelerini ve mevcut duygular üzerinden konuşmalarını isteyin. İnsanların neden belirli bir şekilde hissettiğini veya davrandığını tartışmak, sosyal dinamikleri anlamalarına ve gelecekte bu tür durumlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olacaktır.

