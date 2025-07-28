Günlük burç yorumları: 29 Temmuz 2025 Salı

29 Temmuz 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 28 Temmuz 2025 09:36
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  • Günün erken saatlerindeki Merkür-Venüs yarı kare açısı sosyal açıdan biraz garip olsa da, bugünkü Venüs-Şiron altmışlığı affedicidir. Bu geçişle birlikte, güvensizliklerimizi aşmayı öğrenmeye daha açığız. Bastırdığımız ihtiyaç ve arzuları daha kolay fark edebiliriz ve bu gömülü ihtiyaçlarla daha sağlıklı bir ilişki kurmak faydalı olabilir. Samimiyet ve paylaşım konusunda daha eğilimliyiz, kusurlarımızdaki güzelliği görebiliyoruz. Gerçekten neye değer verdiğimizi öğrendikçe, ilişkiler ve finans konularındaki seçimlerimiz ve kararlarımız iyileşir. Ay günü Başak burcunda geçiriyor ve Mars ile hizalanıyor; bu da işlerimize, ev işlerine veya günlük rutinimize daha fazla güç ve motivasyon koyduğumuzu gösteriyor.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün biraz huzursuzluk yaşanması olası olsa da, bir durumu lehine çevirmek veya toparlanmak senin için kolay olacaktır. Neyse ki, Venüs-Şiron geçişi kalbini açmana ve korkularını geride bırakmana yardımcı oluyor. Şiron, burcundayken ve Venüs onunla uyum içindeyken, insanlar şu anda senin benzersiz niteliklerini görüyor ve takdir ediyor. Kendine biraz özen göstermek ve konfor ihtiyaçlarına yönelmek seni dengeleyebilir. İletişimlerin iyileştirici ve yenileyici etkiler taşıyor; sözlerinle parlıyorsun. Kendini ifade etme tarzında çekici bir açıklık var ve bu da cazibeni fark ettirmeden artırıyor. Dinlemeye istekli olman bunun kilit bileşeni. Şu anda zayıf alanlara odaklanıyor ve onları düzeltmek için çalışıyorsun. İş, görevler veya sağlıkla ilgili uğraşlarında kendine bir tempo belirle, ancak kendini nazikçe zorlamaktan da çekinme.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Şiron'un uyumlu açısı sayesinde, güvensizliklerini fark etmek ve paylaşmak daha güçlü bağlar kurmana yol açabilir. Şu sıralar iyi bir şekilde pazarlık yapma fırsatları doğabilir. Caziben oldukça yüksek ve huzur verici aktiviteler sana şifa getiriyor. Gizli kalmış değerleri veya kullanılmamış kaynakları ortaya çıkarmak için uygun bir zaman. Para, kişisel eşyalar veya iş konularında sıra dışı içgörüler edinebilirsin. Fikirler ya da kişisel ilgi alanların hem ilginç hem de keyif verici olabilir. Değerleri ele alma açısından da iyi durumdasın ve hayatındaki insanlar hakkındaki duygularınla bağlantıya geçme zamanıdır. Bugün bilinçli olarak kaçınman gereken şey ise ani tepkiler veya düşünmeden hareket etmek olabilir. Yine de biraz dostane rekabet ya da teşvik edici ortamlar seni motive edebilir.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugünkü Venüs-Şiron açısı, güven aşılamak açısından seni iyi bir konuma getiriyor. Bu geçiş, çekiciliğini ve cazibeni artırarak engelleri aşmana veya sorunları çözmene yardımcı oluyor. Arkadaşların destekleyici ve güven verici olabilir ya da sosyal çevren genel olarak daha destekleyici bir hâl alabilir. Kendini ifade etme fırsatın olabilir ve bu da sana iyi hissettirebilir; iletişimlerin şifalandırıcı olabilir. Başkaları sana her zamankinden daha fazla güven duyabilir. Bir bağı onarma veya güçlendirme çabaların bugün son derece verimli ve tatmin edici olabilir. Ayrıca evle ilgili aktiviteler konusunda moralin yüksek olabilir ya da kişisel bir meseleyi çözmek isteyebilirsin. Bugün hissettiğin bu ekstra enerjiyi yapıcı bir şeye yönlendirmek iyi bir fikir olacaktır.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünün enerjileri başkalarıyla bağlantı kurmak, öğrenmek ve yaratıcı girişimlerde bulunmak için ideal. Hayal kurmak, hedef koymak ve yeni zirvelere ulaşmak için ilham alabilirsin. Bugünkü Venüs-Şiron geçişi, perde arkasından gelen bir destek işareti olabilir. Küçük bir şans ya da doğru zamanlama sayesinde olumlu bir gelişme yaşayabilirsin. Kariyer veya pratik konulara daha objektif bakıyor olabilirsin ve olaylara uzaktan bakmak, uzun süredir devam eden sorunları bile çözmene yardımcı olabilir. Başkalarına yardım etme isteğin güçlü ve bu oldukça tatmin edici olabilir. Sorumlulukları her zamankinden daha kolay üstlenebilir, insanlarla olan etkileşimlerinde daha fazla samimiyet ve açıklık hissedebilirsin. Bugünün geçişleri ayrıca düşüncelerini, fikirlerini, bağlantılarını ve sohbetlerini canlandırıyor. Yeni bir fikir ya da konu seni heyecanlandırabilir.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünkü Venüs-Şiron geçişi, hem keyif almanı hem de kendini faydalı hissetmeni sağlıyor. Kişisel çekiciliğin, eğlenceli projelerin ve dostluk bağların açısından olumlu bir dönemdesin. Kendini ifade ederken daha rahat ve huzurlu hissetmen ön planda olabilir. Birinin anlayışı ya da fikir ve inançlarına verdiği destek özellikle hoşuna gidebilir. Fazla düşünmek yerine sezgilerine kulak veriyorsun. Yaptığın işlerde daha fazla tatmin arıyorsun ve bugün bunu bulma eğilimindesin. Para veya saygı konularında daha heyecanlı ya da hassas olabilirsin ve işleri daha konforlu hâle getirmeye hazırsın.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Ay'ın burcunda Mars ile hizalanması bugün zaman zaman dürtüselliğini artırabilir, ancak ani sonuçlara varmamakta fayda var. Venüs-Şiron açısı, iletişimi güçlendirerek yaşamın şifa veren ve şefkatli yönlerine öncelik vermene yardımcı olabilir. Fikirlerin ve önerilerin için olumlu geri dönüşler ya da takdir alabilirsin. İşinden ya da seni içine çeken uğraşlardan daha fazla keyif alabilir ya da destek görebilirsin. Hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirmekten özellikle keyif alabilirsin ve bu şu anda iyi bir tercih. Aynı zamanda anlayışını derinleştirmek açısından da güçlü bir gün. Kişisel planların seni motive edebilir; ister yeni fırsatlar doğsun, ister hedeflerine yönelik heyecanın artsın, enerjini yükselten bir süreçtesin.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs bugün Şiron ile uyum içinde ve bir sıcaklık ya da cesaretlendirici bir enerji çekebilirsin. Başkaları sana daha kolay güven duyuyor ve sen de bu güveni karşılıyorsun; bu da ilişkiler üzerinde sihirli bir etki yaratabilir. Bilinçli şekilde savunmacı tavırlardan kaçınmak da benzer şekilde olumlu sonuçlar doğurabilir. Şu anda kendine biraz kırılganlık izni vermek iyi gelebilir. Bugün duyguların ya da özel hayatın karmaşık olabilir, ancak büyüyorsun. Zihnini ve ruhunu tazeleyecek yollar aramak bakış açını genişletmene yardımcı olacaktır. Özellikle ilişkilerinde ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlıyorsun ve bu farkındalık bağlarını güçlendiriyor. İç dünyanla bağlantı kurmak da heyecan verici olabilir. Sağduyun ve sezgilerin bugün uyum içinde çalışıyor.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünün erken saatlerindeki enerjiler yanlış anlamalara yol açsa da, Venüs-Şiron geçişi devreye giriyor ve sana ilham veriyor. Görevlerinden, günlük işlerinden ve çalışmalarından keyif almak için iyi bir zaman. Sorunları çözmek tatmin edici olabilir. Bu geçiş, destek ya da ilgi çekmene yardımcı olur ve ihtiyacın olan bilgiyi bulmanı görece kolaylaştırır. Keyif aldığın aktiviteler sende tazelenme etkisi yaratabilir. Bir yanlış anlama ya da kuşku şimdi mutlu sonuçlarla çözülebilir. Sorunlu alanlara, işlerine ve günlük rutinlerine özel dikkat göstererek daha güçlü bir amaç duygusu kazanabilirsin. Ayrıca fikirlerini tazelemek, yeni konularla ilgilenmek ve bağlarını canlandırmak için de güzel bir zaman. Bir arkadaş ya da dostluk, seni yeni zirvelere ulaşmaya ya da özel bir şey öğrenmeye motive edebilir.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün çok hızlı kararlar vermemeye dikkat etmek en iyisi olsa da, aynı zamanda oldukça motive ve ilham dolu olabilirsin. Özel biri ya da bir partner aracılığıyla karmaşık bir konuyu daha iyi anlayabilirsin. Sosyal ve romantik düzeylerde kişisel çekiciliğin için iyi bir enerji mevcut. Bağları güçlendirme fırsatları ince ama değerli olabilir ve oldukça takdir edilebilir. Bugün yerinde saymak istemiyorsun; iyileşmeye, strateji yapmaya, onarmaya ve planlamaya hazırsın. Venüs ile Şiron'un uyumu sayesinde, gerçekten neye ihtiyaç duyduğun ve neye değer verdiğinle bağlantı kurma fırsatı elinin altında; bu da gelecekteki tercih ve kararlarını güçlendirebilir. Samimi bir etkileşim bir ilişkiyi yüceltebilir. Bir hedefe ulaşmak ya da bir görevi tamamlamak da enerji verici olabilir.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün çok hızlı kararlar verme eğilimine dikkat etmen gerekebilir, ancak istediğin şeyin peşinden gitme motivasyonunu da yakalayabilirsin. Neyse ki, kalbini açmak bugün bağları güçlendirmene yardımcı olabilir ve şimdi ifade edilen güvensizliklerin üstesinden gelebileceğin gerçek bir his var. Bugünkü Venüs-Şiron geçişi, problem çözme ve doğru karar verme konusunda destek sağlar; özellikle ev işleri, çalışma rutinleri ve bu süreçteki ilişkilerle ilgili konularda senin için faydalı olur. Dürüstlük, şefkat ve açıklıkla ele alınması gereken meseleleri çözmek için iyi bir zamandır. Duygularını yaratıcı bir şekilde ifade etme yeteneğin şu anda güçlü. Aldığın geri bildirimler olumlu ve bu seni motive eder. Bugün, hayatındaki insanlardan ya da onlarla ilgili şeylerden öğrenme isteğin de ön plana çıkıyor, bu da moral verici.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünün çok erken saatlerinde yanlış anlamalar olabilir, ancak çözüm kapıda. Aslında, gün senin projelerin ve hayatındaki insanlar aracılığıyla ilham kazanman için iyi fırsatlar sunuyor. Venüs-Şiron açısı öğrenme ve iyileşme şansı getiriyor; kuşkuları ve olumsuz düşünceleri bırakmak bunun anahtarı. Bu geçiş, gün için dürüst ve açık bir atmosfer yaratmaya yardımcı oluyor. Birbirinizden öğrenmeye, savunmasız olmaya ve sorunları paylaşmaya istekli olmak etkileşimlerini, iletişimini, yaratıcılığını ve öğrenmeni güçlendirir. Bugün, gerçek değerlerini keşfetmek için güçlü bir gün. Sorunları konuşabilir ya da düşünebilirsin, bu tatmin edici olacaktır. Bugün daha olgun ve dürüst bir tavır var. Ayrıca özel bir projeye, ilgi alanına ya da araştırmaya özel dikkat vermekten keyif alabilirsin.

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  • 29 TEMMUZ 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünün Venüs-Şiron açısı aile, ev veya kişisel hayatını güçlendirirken, iş konularında da faydalı olabilir. Daha rahat bir yaşam alanı yaratmak ya da sevdiklerine karşı daha nazik ve şefkatli olmak isteyebilirsin. Makul sınırlar içinde kaldığı sürece, küçük değişikliklerden ve yeniliklerden korkmazsın. İhtiyaçlarını daha iyi anlama yolunda ilerleyebilir ve biriyle kurduğun bağ tatmin edici olabilir. Uzlaşma, iyileşme ve ilişkileri tamir etmek doğal şekilde gelişiyor. Evle ilgili alışverişler gündeme gelebilir ya da yetenek geliştirmek ödüllendirici olabilir. Maddi konuları paylaşmak rahatlatıcı olabilir. Bugünün geçişleri, etkileşimlerin ve duyguların aracılığıyla öğrenme yeteneğini de artırıyor. Başkalarıyla yaşadığın deneyimler aracılığıyla ilham bulabilir veya kendini daha canlı hissedebilirsin.

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