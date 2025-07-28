Günlük burç yorumları: 29 Temmuz 2025 Salı

29 TEMMUZ 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün biraz huzursuzluk yaşanması olası olsa da, bir durumu lehine çevirmek veya toparlanmak senin için kolay olacaktır. Neyse ki, Venüs-Şiron geçişi kalbini açmana ve korkularını geride bırakmana yardımcı oluyor. Şiron, burcundayken ve Venüs onunla uyum içindeyken, insanlar şu anda senin benzersiz niteliklerini görüyor ve takdir ediyor. Kendine biraz özen göstermek ve konfor ihtiyaçlarına yönelmek seni dengeleyebilir. İletişimlerin iyileştirici ve yenileyici etkiler taşıyor; sözlerinle parlıyorsun. Kendini ifade etme tarzında çekici bir açıklık var ve bu da cazibeni fark ettirmeden artırıyor. Dinlemeye istekli olman bunun kilit bileşeni. Şu anda zayıf alanlara odaklanıyor ve onları düzeltmek için çalışıyorsun. İş, görevler veya sağlıkla ilgili uğraşlarında kendine bir tempo belirle, ancak kendini nazikçe zorlamaktan da çekinme.