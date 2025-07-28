Günlük burç yorumları: 29 Temmuz 2025 Salı

29 TEMMUZ 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, bugünün çok erken saatlerinde yanlış anlamalar olabilir, ancak çözüm kapıda. Aslında, gün senin projelerin ve hayatındaki insanlar aracılığıyla ilham kazanman için iyi fırsatlar sunuyor. Venüs-Şiron açısı öğrenme ve iyileşme şansı getiriyor; kuşkuları ve olumsuz düşünceleri bırakmak bunun anahtarı. Bu geçiş, gün için dürüst ve açık bir atmosfer yaratmaya yardımcı oluyor. Birbirinizden öğrenmeye, savunmasız olmaya ve sorunları paylaşmaya istekli olmak etkileşimlerini, iletişimini, yaratıcılığını ve öğrenmeni güçlendirir. Bugün, gerçek değerlerini keşfetmek için güçlü bir gün. Sorunları konuşabilir ya da düşünebilirsin, bu tatmin edici olacaktır. Bugün daha olgun ve dürüst bir tavır var. Ayrıca özel bir projeye, ilgi alanına ya da araştırmaya özel dikkat vermekten keyif alabilirsin.
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