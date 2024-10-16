Lambadere alternatif aydınlatma çözümleri

Duvar aplikleri\nDuvara monte edilen aplikler, lambaderin i\u015flevini g\u00f6rebilecek bir alternatif. Hem yer kaplamaz hem de odada \u015f\u0131k bir ayd\u0131nlatma sa\u011flar.. Masa lambas\u0131\nLambader yerine bir sehpa ya da komodinin \u00fczerine masa lambas\u0131 koyarak benzer bir \u0131\u015f\u0131k kayna\u011f\u0131 yaratabilirsiniz.. Tavan ayd\u0131nlatmas\u0131\nE\u011fer lambader ile daha yumu\u015fak bir ayd\u0131nlatma hedefliyorsan\u0131z, dimmer \u00f6zelli\u011fi olan tavan lambalar\u0131 tercih edebilirsiniz.. LED \u015feritler\nLED \u015feritleri duvara, mobilyalar\u0131n alt\u0131na veya raflara monte ederek ortam\u0131 yumu\u015fak bir \u0131\u015f\u0131kla ayd\u0131nlatabilirsiniz.. Ayarlanabilir spot lambalar\nTavan ya da duvara monte edilebilen ayarlanabilir spot lambalar da lambaderin i\u015flevini yerine getirebilir..
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