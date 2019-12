Sürekli ağrı beynin yapısını değiştiriyor

Kronik ağrı beyni etkiliyor

Sürekli devam eden ağrılarla yaşayan kişilerin beyin yapılarının uzun vadede önemli değişikliklere uğradığı ortaya çıktı.

Kronik ağrı ile yaşayan kişilerin bu durumdan duygusal olarak da etkilendiği bilinen bir gerçek. Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaların sonucunda bu duygusal/mental etkilere sebep olan şeyin kronik ağrıya bağlı olarak beyin yapısında meydana gelen fiziksel değişimler olduğu ortaya çıktı.

Avustralya Nörobilim Araştırmaları kurumunun yaptığı araştırmalarda nevralji (sinir ağrısı) ve çene bozukluğu yaşayan 19 hastanın beyin taramaları, 19 sağlıklı hastanın tarama sonuçları ile karşılaştırıldı. Sonuçta kronik ağrısı olan kişilerin glutamat seviyelerinin oldukça az olduğu görüldü. Glutamat, beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan esas kimyasallardan biri ve duyguları düzenleme konusunda da önemli işlevlere sahip. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Sylvia Gustin, “Glutamat azlığı beyin hücrelerinin doğru şekilde iletişim kuramadığı ve buna bağlı olarak da pozitif duyguları işleme becerisinin zarar gördüğü anlamına geliyor” diyerek durumu açıkladı. “Sonuç olarak sürekli olarak ağrı çeken insanlar sürekli yorgun hissedebiliyor, herhangi bir şey için motive olmakta zorlanıyor ve her gün çeşitli kaygılar yaşıyorlar.”

Araştırmalarda glutamat seviyeleri düştükçe, kronik ağrı çekenlerin yaşadığı korku, karamsarlık, yorgunluk ve eleştiriye tahammülsüzlük gibi durumlar da artıyor.

Araştırmacılar, sonuçların daha detaylı değerlendirilmesi için araştırmanın daha büyük ölçekte tekrarlanması gerektiğini söylüyor ancak sürekli olarak vücutta zonalar oluşması olarak tanımlanan Ramsay Hunt Sendromu olarak bilinen bir durumla mücadele eden Daune Coogan için bu sonuca ulaşılmasının rahatlatıcı sonuçları olmuş. Sürekli olarak yüzünün sol tarafından başına doğru ve buradan da vücuduna yayılan bir ağrısı olduğunu ifade eden Coogan’ın aynı zamanda yüzünde de hastalığa bağlı olarak şekil bozuklukları oluşmuş. Coogan, bu durumun onu duygusal olarak çok zorladığını açıklıyor: “Ağrı ve acı hissinin daima sizinle olacağını düşünmeye başlıyorsunuz.”

Daune Coogan’a göre hastalığın duygu durumunu etkilediğini öğrenmek rahatlatıcı. “Bir dizi MRI çekildikten sonra neden sürekli stresli olduğunu daha iyi anladım. Depresyonum ve sürekli devam eden üzüntüm öylesine ortaya çıkmamıştı, bunların sebebi kronik ağrımdı.”

Beyne hissetmeyi öğretmek

Beyindeki glutamat azlığı için bilinen bir tedavi henüz mevcut değil. Ancak Avustralya Nörobilim Araştırmaları’ndan Profesör Sylvia Gustin kronik ağrı çeken hastalara yardımcı olabilecek bir program üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.

Araştırmacılar hastaların kafalarına yerleştirdikleri elektrodlarla beyin aktivitelerini ölçüyor ve bilgisayar aracılığıyla çalışan bir programla beyin hücrelerine yeniden doğru çalışmayı öğretmeyi deniyor. Gustin, “Geliştirdiğimiz bilgisayar-beyin arayüzü sayesinde beyin hücreleri arasındaki zayıf iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Umuyoruz ki sürekli ağrı çeken hastalar daha pozitif bir kişiliğe kavuşabilecekler.”

