Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2025 Perşembe

23 Ekim 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 22 Ekim 2025 07:52
ABONE OL

  • Balık burcundaki son ziyaretini gerçekleştirmeden önce, hâlâ geri harekette olan Neptün bugün Koç burcundan ayrılarak tekrar Balık burcuna dönüyor. Neptün, 26 Ocak 2026'ya kadar Balık burcundaki transitini tamamlayacak. Neptün, 4 Temmuz 2025'te hâlâ Koç burcundayken geri hareketine başlamıştı. 10 Aralık'ta Neptün geri hareketini sonlandıracak ve ileri harekete dönecek. Bu gece Güneş Akrep burcuna geçiyor, ancak Terazi burcundan ayrılmadan hemen önce Neptün ile bir beşlik (quincunx) açı oluşturuyor. Enerjimiz açısından biraz dengesiz hissedebiliriz ve belirlemesi zor duygusal meselelere ya da uyarıcılara karşı daha hassas olabiliriz. Hedeflerimiz veya kimliğimizle ilgili netliğin eksikliği, kendimizi keyifsiz ya da düşük enerjili hissetmemize neden olabilir. Yaşanan olaylar veya koşullar, bizi gerçekçi ve kararlı olmakla sezgisel ve kabullenici olmak arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir. İki dürtü arasında kalmış gibi hissedebilir ve alternatifler arasında gidip gelebiliriz. Odaklanmak ya da bir sonraki adımımızı belirlemek zor olabilir. Bu durumlar, ruhsal ihtiyaçlarımızı ihmal ettiysek daha olasıdır; bu yüzden yavaşlamak ve ayarlama yapmak mantıklı olur. Hayatımıza daha fazla hayal gücü katma ve bu ihtiyacı fark etme zamanı geldi; bu da bizi daha içe dönük ve düşünceli olmaya yönlendirir. Güneş bu geceden itibaren 21 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerleyecek. Akrep, derinliğin, yakınlığın ve yoğun duyguların burcudur; Güneş bu burçtayken yüzeysellik ya da vasatlık bize göre değildir! Önümüzdeki haftalarda stratejiyle hareket etmek ve bazı şeyleri doğru zamanda kendimize saklamanın değerini bilmek başarı getirebilir. Yeniden değerlendirme, geri kazanım, dönüştürme ve onarma çabaları başarılı olabilir. Düzenleme, araştırma, inceleme ve analiz konularında oldukça yetenekliyiz. Zorluklara çekiliriz ve iyileştirme, onarma, yönlendirme veya yönetme isteği duyarız.

    1 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün içgörü parlamaları yaşaman olası. Neptün, kalıcı olarak ilerlemeden önce son kez gizlilik alanına geri dönüyor. Ocak ayında Neptün yeniden Koç burcuna geçecek. Bugünün enerjileri pratik konular için pek uygun değil, çünkü önemli ayrıntıların gözden kaçması veya ihmal edilmesi muhtemel. Güneş-Neptün açısıyla birlikte, bir şeyleri kaçırdığını ya da dinlenme, ruhsal yenilenme ve maneviyat ihtiyaçlarını ihmal ettiğini hissedebilirsin; özellikle de bu eksiklik ilişkilerinle bağlantılıysa. Şu anda kesin sonuçlara varmak yerine, durumu sezgisel olarak değerlendirmek ve ayarlamalar yapmak daha iyi olur. Normalden daha hassas olabilirsin; çevrendeki veya bedenindeki dengesizlikleri hemen fark edebilirsin. Geçmişten gelen bir şey, kafa karıştırıcı rüyalar veya bir sorumluluğu ya da son tarihi kaçırdığın hissi seni rahatsız edebilir. Bu dönem, planlarını veya projelerini yeniden değerlendirme zamanıdır, pes etme zamanı değil. Düzeltilmeye ihtiyaç duyan bir tutarsızlık ya da hata varsa, muhtemelen bugün fark edeceksin. Bir hedefe ulaşamadıysan, kendini affetmeyi unutma.

    2 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Neptün bugün yeniden sosyal alanına geri dönüyor ve ocak ayına kadar burada son kez bulunacak. Sosyal yaşamında renk ve hayal gücü zamanı; muhtemelen arkadaşlarınla sınır çizmek, başkalarının talepleriyle ilgilenmek ve nerede durduğunu netleştirmekle uğraşacaksın. Bu dönem, alışılmadık arkadaşlara veya gruplara çekilme zamanı da olabilir. Bugünkü Güneş-Neptün açısı bazı belirsizlikleri artırabilir; bu da kısa bir mola vermen gerektiğine işaret edebilir. Fazla çalıştığını ya da yeterince takdir edilmediğini hissediyorsan, işlerini düzenle veya kendini tekrar güvende hissedene kadar bir süreliğine askıya al. Günlük rutinini, işini veya diğer pratik meseleleri, kararsız hissediyorsan, idare etmek zor olabilir. Çabalarının fark edilmediğini düşünebilir ya da belirsiz sağlık sorunları, geçici bir motivasyon eksikliğinin veya yön kaybının belirtisi olabilir. Yine de, güvensizliklerin algını bulandırmasına izin vermemek önemlidir.

    3 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Neptün, uzun vadeli transitinin son aşaması için yeniden güneş haritandaki onuncu eve, yani kariyer ve yaşam yönü alanına dönüyor ve ocak ayına kadar burada kalacak. Neptün, zaman zaman yaşam yönünle ilgili vizyonunu bulanıklaştırmış olabilir; bu da içsel bir huzursuzluk ve kafa karışıklığına yol açmış olabilir. Belki de net bir "ana plan" oluşturma lüksüne sahip olamadın, ancak önümüzdeki aylarda bu konularda eksik kalan noktaları tamamlayacaksın. Başkaları seni olduğun kişi olarak değil, görmek istedikleri kişi olarak algılıyor olabilir. Bu durumu teşvik etmemeye çalış; her ne kadar cazip gelse de bu seni yanıltabilir. Bugünkü Güneş-Neptün açısı, büyük hedeflerinle ilgili bazı kafa karışıklıklarının, anın tadını çıkarmanı engelleyebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sezgilerine güvenmek zorlaşabilir; bu yüzden zihnin netleşene kadar karar vermemek daha akıllıca olacaktır.

    4 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Neptün bugün yeniden ruh ve inanç alanına dönüyor ve ocak ayında tamamen ileri harekete geçmeden önce burada son ziyaretini yapacak. Hayata bakış açın genişledi ve alışılmadık, mistik veya ruhsal felsefeleri benimsemeye daha açık hale geldin. Daha etkilenebilir bir ruh hâlindeydin ve çevrendekiler de artan şefkatini fark etmiş olabilir. Seyahat, hukuki işler veya yüksek öğrenimle ilgili bazı belirsizlikler bu dönemde gündeme gelmiş olabilir, ancak artık bu konularda eksik kalan noktaları tamamlıyorsun. Bugün yeniden toparlanma ihtiyacı hissedebilirsin; özellikle hayal gücü, fantezi ve macera ihtiyaçlarını görmezden geldiysen huzursuzluk veya belirsizlik olasılığı yüksek. Bu hafta özgüven biraz dalgalanabileceği için şimdilik büyük tepkiler vermemek en iyisi. Ayrıca, ev ve aileyle ilgili sorumlulukların, kendi yolunu çizme ve bağımsız hareket etme isteğinle çelişebilir. Bu iki ihtiyacı, gerekirse ayrı ayrı da olsa, dengelemeye çalış. Bugün geleneksel veya güvenilir yöntemlere yönel, ancak günü bir ders olarak gör ve ilerleyen dönemde ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını hayatına daha etkili biçimde entegre etmenin yollarını düşün.

    5 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Neptün bugün güneş sekizinci evine geri dönüyor ve ocak ayında tamamen ilerlemeden önce burada son ziyaretini yapacak. Bu, paylaşım ve yakınlık alanını etkileyen oldukça uzun vadeli bir döngüydü. Yakın ilişkilerin oldukça renkli geçmiş olabilir; içinde ruhsal bir derinlik barındırsa da zaman zaman kafa karıştırıcı da olmuş olabilir. Bu Neptün döngüsü boyunca "benim" ile "bizim" arasındaki sınırlar biraz bulanıklaşmış olabilir, ancak artık bu konuları netleştiriyorsun. Bugün bir miktar tembellik veya hareketsizlik hissedebilirsin. Hevesinde geçici bir düşüş olabilir, ama bu uzun sürmeyecek. Bu durum, yeniden toparlanmaya, dinlenmeye ya da fazla düşünmekten uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğunun bir işareti olabilir. Bir yanın işleri halletmek isterken, diğer yanın daha fazla derinlik ve anlam arıyor olabilir.

    6 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Neptün bugün ortaklık alanına geri dönüyor ve uzun süredir devam eden döngüsünün son aşamasına giriyor. Ocak ayında ileri hareketine başlayacak. Yakın ilişkilerinde bazı belirsizlikler yaşanmış olabilir. Sorumluluk almayan ya da mesafeli davranan insanlarla uğraşmak zorunda kalmış olabilirsin. İdeal durumda, bir ilişkinin içinde ruhsal bir farkındalık düzeyine ulaşmış ya da ilişki ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya başlamış olabilirsin. Bu son dönemde, bu konularda eksik kalan noktaları tamamlıyorsun. Bugünün enerjileriyle biraz gevşemek ve toparlanmak daha iyi olabilir. Karar vermene veya bazı seçimleri yapmana yardımcı olabilecek biriyle daha güçlü bir bağ kurma isteği hissedebilirsin. Şimdilik kendini biraz uyumsuz veya dengesiz hissedebilirsin. Fazla düşünmeyi bir süreliğine ertelemen en iyisi olacaktır.

    7 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Neptün bugün güneş altıncı evine geri dönüyor ve Ocak ayına kadar sürecek son ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu senin için iş ve sağlık alanını etkileyen uzun vadeli bir döngüydü. Neptün'ün burada bulunması, bazen rutinlere ya da programlara sadık kalmanı zorlaştırdığı için, işinde veya günlük işlerinde bazı karışıklıklar yaşanmış olabilir. Önümüzdeki aylarda bu temaları tamamlayacak ve netleştireceksin. Bugün ilişkiler seni yer yer biraz dengesiz veya kararsız hissettirebilir. Muhtemelen yavaşlamanı sağlayacak geçici bir durgunluk dönemi yaşıyorsun; bu da alternatif yolları keşfetmen ve faydalı düzenlemeler yapman için bir fırsat olabilir. Geri kaldığını hissediyorsan, bu enerjini geçici olarak farklı bir tarafa yönlendirmen gerektiğinin işareti olabilir. Güneş'in burcundaki konumu bugün Neptün'le zorlu bir açı oluşturuyor; bu da mevcut projelerinle veya işlerinle ilgili biraz yorgun ya da tatminsiz hissetmene neden olabilir. Kendini yeterince değer görmemiş ya da engellenmiş hissedebilirsin, ama bu geçici bir durum. Kendini iyi hissetmemen, hayatında daha fazla hayal gücüne ve yaratıcılığa yer açman gerektiğini gösteriyor olabilir. Biraz dinlenmek ve içe dönmek için uygun bir zaman.

    8 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Neptün bugün güneş beşinci evine geri dönüyor ve Ocak ayında tamamen ilerlemeden önceki son ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu uzun vadeli döngü, aşk ve yaratıcılık alanını etkiledi ve bu temalar renkli olsa da zaman zaman belirsizliklerle doluydu. Ulaşılması güç insanlara ya da şeylere aşık olma eğilimi göstermiş olabilirsin. Şimdi bu temalar son aşamasına geliyor ve eksik kalan noktaları tamamlama, açık kalan konuları kapatma zamanındasın. Bugün biraz huzursuzluk hissedebilirsin; bu, sezgilerini dinleme ihtiyacını fark edene kadar sürebilir. Bir anda sonraki adımın ya da bir işi nasıl tamamlayacağın konusunda netliğini kaybetmiş hissedebilirsin. Bu geçici bir durum ve aslında biraz yavaşlaman gerektiğinin işareti.

    9 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Neptün bugün güneş dördüncü evine geri dönüyor ve Ocak ayında tamamen ilerlemeden önce son ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu çok uzun vadeli döngü, ev ve aile alanını etkiliyor. Bu süreçte ev ve aile bağlarınla ilgili yeni ihtiyaçlar ve arzularla bağlantı kurmuş olabilirsin; geçmiş, aile, yaşam koşulları veya ev hayatınla ilgili bazı karışıklıklar, fedakârlıklar veya belirsizlikler yaşamış olabilirsin. Daha fazla dinlenme ihtiyacı bu transitte önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki aylarda, eksik kalan noktaları tamamlayacak ve bu aşamadan ilerleyeceksin. Bugün, yanlış anlaşılmalar veya zamanlama sorunları seni biraz güvensiz veya kararsız hissettirebilir; ancak bu geçici bir durumdur. İdealize ettiğin kişiler, gruplar veya ilişkiler biraz hayal kırıklığı yaratabilir ya da başkalarını memnun etme çabaları canını sıkabilir. Ev veya kişisel hayatındaki tutarsızlıklar veya ertelemeler seni yıpratabilir ve kendini belirsiz bir suçluluk ya da huzursuzluk içinde hissettirebilir. Hayal gücü veya yaratıcı faaliyetlere zaman ayırmanın yollarını düşün ve zihnine dinlenme fırsatı ver.

    10 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Neptün bugün güneş üçüncü evine geri dönüyor ve Ocak ayına kadar sürecek uzun vadeli transitini tamamlıyor; bu süreç iletişim alanını etkiledi. Sezgilerine güvenmeyi öğreniyorsun, ancak detaylara, pratik konulara ve sayısal bilgilere yeterince dikkat etmemekten kaynaklanan bazı sorunlar yaşamış olabilirsin. İdeal olarak, bu deneyimler ifade biçimlerini deneyen sanat dallarına karşı daha güçlü bir takdir geliştirmene yol açtı. Kendini ifade etmenin yaratıcı yollarını keşfetmiş olabilirsin. Önümüzdeki aylarda, bu hayat evresini tamamlayacak ve derslerini çıkaracaksın. Bugün bazı zamanlama aksaklıkları yaşayabilirsin. Düşüncelerini genişletmek veya ufkunu açmak isteyebilirsin, ama dikkat dağıtıcı etkenler keyfini kaçırabilir. İnsanlar ve sorunlar çok fazla dikkatini talep edebilir, programlar bozulabilir veya zamanının yetmediğini hissedebilirsin. Geçici olarak şüphe duyabilirsin; bu, özellikle hayal gücünü besleme ihtiyacını ihmal ettiysen, bir mola veya kontrol noktası ihtiyacının işareti olabilir. Bunalmış hissetmek geçicidir ve kendini toparlamak için zaman ayırmak iyi bir fikir olacaktır.

    11 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Neptün bugün güneş ikinci evine geri dönüyor ve uzun süredir devam eden, mali durumunu ve değerlerini büyük ölçüde etkileyen transitin son aşamasına giriyor. Önümüzdeki yıllarda para ve mülkiyet konusundaki tutumun değişebilir ve genel olarak değer sistemin dönüşebilir. Paraya karşı dikkatsizlik veya detaylara özen göstermeme, ya da mali güvensizlikle karşılaşmış olabilirsin; ancak yaşanan deneyimler, gerçekten neye değer verdiğini daha iyi anlamana yardımcı olmuş olabilir. Para kazanma ve yönetme konusunda daha yaratıcı yaklaşımlar gelişiyor. Ocak ayına kadar, bu tema sona ererken eksik kalan noktaları tamamlayacaksın. Bugün Güneş-Neptün açısı, sezgilerinle uyumsuz hissediyorsan, zamanlamanın biraz yanlış olabileceğine işaret edebilir. Dikkatin, kafandan atması zor bir tutarsızlığa kayabilir. Hayal gücünü, günlük düşlerini ve ruhsal ihtiyaçlarını beslemenin yollarını düşün; bunları görmezden gelmek, dikkatinin dağılmasına veya huzursuz hissetmene yol açabilir.

    12 / 13

  • 23 EKİM 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Neptün bugün burcuna geri dönüyor ve kişiliğini ve imajını etkileyen çok uzun vadeli bir döngünün ardından son ziyaretini yapıyor. Ocak ayında ileri hareketine başlayacak Neptün, bu transit ile zihin, beden ve ruhunu daha yüksek bir enerjiye açtı; muhtemelen çevrendeki ve günlük aktivitelerdeki ince ayrıntılara daha duyarlı hale gelerek tavrını yumuşattı. Bu transit, başkalarına kendini nasıl gösterdiğine gizemli bir aura kattı. Belki pratikten çok idealist, hayalperest ve hassas oldun. Önümüzdeki aylarda, bu temayla ilgili eksik kalan noktaları tamamlayacaksın. Bugün motivasyon seviyen biraz düşebilir; eğer öyleyse, bu bir toparlanma sinyali olup daha fazlasını işaret etmez. Bugün, ne kadar istesen de pratik işlere odaklanmak zor olabilir; bu yüzden ekstra dinlenmeye ve içsel düşünceye zaman ayırmak önemlidir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.