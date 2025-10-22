Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2025 Perşembe

Balık burcundaki son ziyaretini gerçekleştirmeden önce, hâlâ geri harekette olan Neptün bugün Koç burcundan ayrılarak tekrar Balık burcuna dönüyor. Neptün, 26 Ocak 2026'ya kadar Balık burcundaki transitini tamamlayacak. Neptün, 4 Temmuz 2025'te hâlâ Koç burcundayken geri hareketine başlamıştı. 10 Aralık'ta Neptün geri hareketini sonlandıracak ve ileri harekete dönecek. Bu gece Güneş Akrep burcuna geçiyor, ancak Terazi burcundan ayrılmadan hemen önce Neptün ile bir beşlik (quincunx) açı oluşturuyor. Enerjimiz açısından biraz dengesiz hissedebiliriz ve belirlemesi zor duygusal meselelere ya da uyarıcılara karşı daha hassas olabiliriz. Hedeflerimiz veya kimliğimizle ilgili netliğin eksikliği, kendimizi keyifsiz ya da düşük enerjili hissetmemize neden olabilir. Yaşanan olaylar veya koşullar, bizi gerçekçi ve kararlı olmakla sezgisel ve kabullenici olmak arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir. İki dürtü arasında kalmış gibi hissedebilir ve alternatifler arasında gidip gelebiliriz. Odaklanmak ya da bir sonraki adımımızı belirlemek zor olabilir. Bu durumlar, ruhsal ihtiyaçlarımızı ihmal ettiysek daha olasıdır; bu yüzden yavaşlamak ve ayarlama yapmak mantıklı olur. Hayatımıza daha fazla hayal gücü katma ve bu ihtiyacı fark etme zamanı geldi; bu da bizi daha içe dönük ve düşünceli olmaya yönlendirir. Güneş bu geceden itibaren 21 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerleyecek. Akrep, derinliğin, yakınlığın ve yoğun duyguların burcudur; Güneş bu burçtayken yüzeysellik ya da vasatlık bize göre değildir! Önümüzdeki haftalarda stratejiyle hareket etmek ve bazı şeyleri doğru zamanda kendimize saklamanın değerini bilmek başarı getirebilir. Yeniden değerlendirme, geri kazanım, dönüştürme ve onarma çabaları başarılı olabilir. Düzenleme, araştırma, inceleme ve analiz konularında oldukça yetenekliyiz. Zorluklara çekiliriz ve iyileştirme, onarma, yönlendirme veya yönetme isteği duyarız.