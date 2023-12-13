Krishnamurti'nin alışkanlıkla ilgili sözleri

Hint asıllı düşünür, yazar ve konuşmacı Krishnamurti'den alışkanlıklarımıza dair özlü sözler...

Yaşam
Giriş: 13 Aralık 2023 13:09 Güncelleme: 13 Aralık 2023 13:10
ABONE OL

  • Alışkanlık, zevkli bir etkinliğin tekrarlanmasıdır

    Alışkanlık, zihnin çağrıştırdığı uyarıcı anılar ve imgelerin neden olduğu haz verici bir eylemin tekrarıdır.

    1 / 5

  • Alışkanlık bir kaçıştır

    Sigara içmek, içki içmek veya bu tarz başka herhangi bir alışkanlık, kendi sinirliliğinizden veya rahatsız halinizden bir kaçıştır.

    2 / 5

  • Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şey bir alışkanlık örneğidir

    Yaptığınız her şey alışkanlıkların kalıbındadır. Dolayısıyla hiçbir şey yapmamak, onunla savaşmak zorunda olmadığınızı hissetmek zekânın en büyük eylemidir.

    3 / 5

  • Alışkanlıkla savaşmak da bir alışkanlığa dönüşür

    Bir alışkanlıkla mücadele ettiğinizde o alışkanlığa hayat vermiş olursunuz; ve dövüşmek başka bir alışkanlık haline gelir.

    4 / 5

  • Alışkanlıktan özgürleşmek...

    Eğer alışkanlığın tüm yapısının direnmeden farkına varırsanız, alışkanlıktan özgürlük vardır ve bu özgürlükte yeni bir şey meydana gelir.

    5 / 5

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.