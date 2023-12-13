Krishnamurti'nin alışkanlıkla ilgili sözleri

Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şey bir alışkanlık örneğidir

Yaptığınız her şey alışkanlıkların kalıbındadır. Dolayısıyla hiçbir şey yapmamak, onunla savaşmak zorunda olmadığınızı hissetmek zekânın en büyük eylemidir.