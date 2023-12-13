Krishnamurti'nin alışkanlıkla ilgili sözleri

Al\u0131\u015fkanl\u0131k, zevkli bir etkinli\u011fin tekrarlanmas\u0131d\u0131r \nAl\u0131\u015fkanl\u0131k, zihnin \u00e7a\u011fr\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 uyar\u0131c\u0131 an\u0131lar ve imgelerin neden oldu\u011fu haz verici bir eylemin tekrar\u0131d\u0131r.. Al\u0131\u015fkanl\u0131k bir ka\u00e7\u0131\u015ft\u0131r\nSigara i\u00e7mek, i\u00e7ki i\u00e7mek veya bu tarz ba\u015fka herhangi bir al\u0131\u015fkanl\u0131k, kendi sinirlili\u011finizden veya rahats\u0131z halinizden bir ka\u00e7\u0131\u015ft\u0131r.\n . Ne yaparsan\u0131z yap\u0131n, yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u015fey bir al\u0131\u015fkanl\u0131k \u00f6rne\u011fidir\nYapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z her \u015fey al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n kal\u0131b\u0131ndad\u0131r. Dolay\u0131s\u0131yla hi\u00e7bir \u015fey yapmamak, onunla sava\u015fmak zorunda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 hissetmek zek\u00e2n\u0131n en b\u00fcy\u00fck eylemidir.. Al\u0131\u015fkanl\u0131kla sava\u015fmak da bir al\u0131\u015fkanl\u0131\u011fa d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr\nBir al\u0131\u015fkanl\u0131kla m\u00fccadele etti\u011finizde o al\u0131\u015fkanl\u0131\u011fa hayat vermi\u015f olursunuz; ve d\u00f6v\u00fc\u015fmek ba\u015fka bir al\u0131\u015fkanl\u0131k haline gelir.\n . Al\u0131\u015fkanl\u0131ktan \u00f6zg\u00fcrle\u015fmek...\nE\u011fer al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n t\u00fcm yap\u0131s\u0131n\u0131n direnmeden fark\u0131na var\u0131rsan\u0131z, al\u0131\u015fkanl\u0131ktan \u00f6zg\u00fcrl\u00fck vard\u0131r ve bu \u00f6zg\u00fcrl\u00fckte yeni bir \u015fey meydana gelir.\n .
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