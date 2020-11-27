Koku duyunuzu geliştirecek 5 basit yol

Covid 19'dan sonra daha çok duyduğumuz bir soru olan koku kaybını aşağıdaki 5 yolla azaltabilirsiniz.

Koku duyunuzu geliştirecek 5 basit yol
Sağlık
27 Kasım 2020 Cuma

Son zamanlarda hayatımıza giren virüsle birlikte koku alma duyumuzun zarar gördüğünü öğrendik. Fakat bu kaybı en aza indirmenin bazı yolları var. İşte aşağıdaki yöntemleri uygulayarak koku alma duyunuzu geliştirebilirsiniz:


1) Farklı şeyler koklayın

Koku alma duyunuzu ne kadar farklı şeyler için kullanırsanızo kadar geilişir. Kokuyu net bir biçimde algılamak için aromatik kokuları yakından koklamayı deneyebilirsiniz. Bunun için faydalanabileceğiniz besinler şunlar: Mango, zeytinyağı, kahve, çikolata, taze toplanmış otlar ve çay.


2) Biraz daha fazla koklayın

Araştırmalar, biraz daha uzun süre koklamanın beyninizin bilgi işleme yeteneğini artırabileceğini ve bunun kokuları tanımaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca daha uzun süre kokladığınızda daha fazla koku molekülünü soluma eğiliminde olursunuz ve bu da kokuyu daha iyi algılamanıza yardımcı olabilir.


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3) Koku IQ'nuzu oluşturun

Herkes sadece çevresindeki nesneleri koklayarak "koku IQ'sunu" geliştirebilir. Almanya'daki Dresden Üniversitesi Koku ve Tat Kliniğinde yapılan araştırma, insnaların "koku soğancığı"nı eğitimle geliştirebileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, ortalama koku alma duyusuna sahip kişilerin koku soğancıklarının boyutunu, günde iki kez her biri yaklaşık 30 saniye süreyle dört aroma denemesiyle artırabileceklerini ekledi.

Şunu deneyin: İşe taze kahve, muz, sabun veya şampuan ve peynir gibi sevdiğiniz dört kokuyu seçerek başlayın. Sonra her gün, burnunuzun içindeki reseptörleri uyarmak için her birini ayrı ayrı koklamak için iki dakikanızı ayırın. Bunu bir hafta boyunca günde en az dört kez tekrarlamaya çalışın ve ardından başka kokulara geçin.


4) Koku alma duyunuzu dışarıdan destekleyin

Bu duyunun kısmen veya tamamen kaybedilmesi, B12 vitamini eksikliğinin de bir göstergesi olabilir. B12 eksikliğini tamamlamak için balık, et, yumurtayı ve peynir, süt, yoğurt gibi süt ürünlerini yiyin. Bu yiyecekleri yemeden önce koklamayı da unutmayın.


5) Sigarayı bırakın

Amerika'daki NYU Diş Hekimliği Fakültesinde temel bilim ve kraniyofasiyal biyoloji profesörü olan Dr. Andrew Spielman'a göre, sigara içenler pek çok yiyeceğin tadını sigaraya başlamadan önceki kadar yoğun bir şekilde alamıyorlar çünkü sigara içmek koku alma duyularını yok ediyor hatta zamanla tat alma yeteneklerini tüketiyor.


Referans: Myupchar. "Five quick and simple ways you can improve your sense of smell". Şuradan alındı: https://www.firstpost.com/health/five-quick-and-simple-ways-you-can-improve-your-sense-of-smell-7802311.html. (23 Aralık 2019).


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