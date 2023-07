Kişisel gelişim yolculuğuna nasıl başlayabilirim?

Çevrenizde olup bitenler hakkında kendinizi eğitmek, insanlara yardım etmek için gönüllü olmak ve seyahat etmek kişisel gelişimi hızlandırmamıza yardımcı olabilir. Bu yolculuk sırasında fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmamızı ve yaşamlarımız hakkında doğru ve dürüst olmamızı sağlamak da önemlidir.

1. Bugün başlayın

Abraham Lincoln, "Bugünden kaçarak yarının sorumluluğundan kaçamazsınız" demiştir. Bu, kişisel gelişim yolculuğunuza hemen bugün başlamanız gerektiği anlamına gelir. Olmak istediğiniz o yere ulaşmak uzun zaman alacak. Bu nedenle, yarının temelini bugünden oluşturmaya başlamak ve ertelemeyi bırakmak daha iyidir.

2. Öğrenmeye devam edin

Eğitim, kişisel gelişimin önemli bir ilkesidir. Etrafınızdaki dünyada olup bitenlerin ne kadar farkında olursanız, kendi eksiklikleriniz ve problemleriniz hakkında o kadar çok şey öğrenebilirsiniz. İnternet çağı bilgi çağıdır ve yolculuğunuza daha derin bir şekilde bağlanmak için alabileceğiniz yüzlerce eğitim kursu bulunmaktadır.

Kişisel gelişimin kısayolu yoktur. Bir ömür boyu devam edecek zorlu bir süreçtir. Başarınızı başkalarıyla karşılaştırarak ölçmeyin, hepimiz kendi yollarımızdayız. Peki nedir bu kişisel gelişim ve kişisel gelişim aşamaları nelerdir?

3. Gönüllü olun

Sizden daha az şanslı olan insanlara yakın olmak, onların kendilerini anlamaları ve kendilerini geliştirmeleri için kapıları açmalarına yardımcı olmak önemlidir. Yeni beceriler edinmenize, daha şefkatli ve empatik bir dünya görüşü geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bireyin gelişmesi için toplumun bir bütün olarak gelişmesi şarttır.

4. Seyahat edin

Bu bin yıllık bir şey gibi geliyor, ancak yeni yerlere seyahat etmenin yeni insanlar hakkında bilgi edinmenin, düşünce süreçlerinize meydan okumanın ve hayatınızı zenginleştirmenin tek yolu olduğu doğru. Kendinizi tamamen yeni bir yaşam tarzına açarak, kalbinizin içinde daha önce sizden tamamen gizlenmiş olan köşeleri keşfedeceksiniz. Mutluluğun sırrı seyahat etmek yazısını okumak için tıklayınız...

5. Sağlığınıza dikkat edin

Kişisel bakım, kişisel büyüme ve gelişmenin önemli bir yönüdür. Kendinizi anlamayı teşvik eder ve vücudunuzu formda tutmanıza yardımcı olur. Dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterince uyumak, fiziksel sağlığınıza doğrudan fayda sağlar ve gün boyu enerji dolu kalmanızı sağlar.

Kişisel gelişim aktif bir süreçtir - eğer vücudunuz en yüksek performansında değilse, kendinizi buna tam olarak adayamayacaksınız. Kişisel gelişim, sağlıklı bir zihnin bir yönüdür. Zihninizi sağlıklı tutmak için vücudumuzu da sağlıklı tutmalıyız. Sağlığınıza özen göstermenin, kişisel gelişim yolculuğunuz üzerinde doğrudan ve dolaylı olumlu etkileri olacaktır.

6. Kendinize karşı dürüst olun

Kendi hayatınıza karşı objektif davranmadığınız sürece hiçbir yolculuk verimli olmayacaktır. Hatalarınızı kabul edin ve onlardan ders alın. Bu, gelecekte bu hatalardan kaçınmanıza ve kabul aşamasına doğru ilerlemenizi hızlandırmanıza yardımcı olacaktır.

7. Değişimi kucaklayın

Kişisel gelişim yolculuğunuza başlamadan önce, değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu anlamalısınız. Biz insanlar dünya hakkındaki fikirlerimizi değiştirmeseydik her şey alt üst olurdu. Bunu ne kadar çabuk kabullenirseniz, hayatınızı o kadar çabuk olumlu yönde değiştirmeye başlayabilirsiniz.

8. Başkalarının hatalarından ders alın

Hayat kısa ve tüm hataları kendi başınıza yapacak vaktiniz yok. Diğer insanları dinleyin ve onların yolculuklarından ders alın, böylece onların yaptığı hataları yapmayacaksınız.

9. Minnettar olun

Hayat yarışında, sahip olduklarınızı daima hatırlayın. Yalnızca sahip olduğunuz nimetlerin farkına vararak kendinizin daha iyi bir versiyonuna dönüşecek kadar kendinize güvenebilirsiniz.

10. Vazgeçmeyin

Kişisel gelişim yolculuğu engellerle doludur. Onları nasıl kabul edeceğinizi ve çok çalışacağınızı ne kadar çabuk öğrenirseniz, yolculuğunuz o kadar iyi olur. Kişisel gelişimin en büyük düşmanlarından biri, yeterli zamanınız olmadığı bahanesidir. Zamanınızı boşa harcamayı bırakın ve hayatınızı iyileştirmeye başlamayı seçin.

Kaynak: Katina Tarver. "How To Start Your Personal Growth Journey Today?". Şuradan alındı: https://thepleasantmind.com/personal-growth/. (26.06.2023).