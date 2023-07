Kişisel gelişim nedir ve nasıl uygulanır?

İnsanlar olarak, tam potansiyelimize ulaşmak, öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek için sürekli olarak gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşınızın dünyayla birlikte büyümeyi reddettiği için tükenmiş hissettiğini daha önce duymuşsunuzdur. Tüm bunlar, kişisel gelişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Hepimiz profesyonel yaşamlarımızda başarı ve özel yaşamlarımızda mutluluk olmak istiyoruz. Ancak kendinize sorun - bunun için ne sıklıkla aktif olarak çalışıyorsunuz? Her gün kendinizi geliştirmek için bilinçli bir çaba gösteriyor musunuz? Kendinize odaklanmak için her gün birkaç dakika ayırıyor musunuz? Ne yazık ki, çoğumuz için cevap kocaman bir HAYIR.

Kişisel gelişim nedir?

Kişisel gelişim, tüm hayatımız boyunca devam eden sürekli bir yolculuktur. İlerlemek ve çevremize hakim olmak için bizi motive eder. Kişisel gelişim üzerinde çalışmanın ne anlama geldiğine ve aynısını nasıl yapacağımıza doğrudan dalmadan önce, bunun gerçekte ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Pop kültürü, onu her şey ile birbirinin yerine kullanılabilen kabarık bir terim haline getirdi.

Ancak gerçek şu ki, kişisel büyüme ve gelişme aslında kendi potansiyelinizi maksimuma çıkarmak için kendinizi anlamak ve geliştirmek anlamına gelir. Bu yolculuğa çıkmadan önce anlaşılması gereken bazı kişisel gelişim ilkeleri şunlardır:

1. Kesintisiz bir yolculuk

Kişisel gelişim kitabı okudunuz mu? Bir Guru dinlediniz mi? Kişisel gelişim üzerine koçluk ve seminerlere katıldınız mı? Ani bir dönüşüm görmemenizin nedeni, kişisel gelişimin sürekli bir çaba olmasıdır. Kendinizi entelektüel, ahlaki ve fiziksel olarak geliştirmek için sürekli zaman ve çaba harcamanız gerekir.

2. Pozitiflik döngüsü

Kişisel gelişim, değişen çevreye uyum sağlamak için davranış, düşünce ve duygulardaki değişiklikleri de ifade edebilir. Kendimiz hakkında nasıl hissettiğimiz ve genel olarak hayatı nasıl deneyimlediğimiz üzerinde kalıcı bir etkisi olabilir.

Aslında, başarılı kişisel gelişim ile sonuçlanan herhangi bir değişiklik bizi daha da motive eder ve sonsuz bir pozitif değişim döngüsüne yol açar. Kişisel gelişimi taahhüt ettikçe, genel olarak yaşam hakkında daha tutkulu hissetmeye başlarız.

3. Benliğin genişlemesi

Kişisel gelişim, kendimizin en iyi versiyonu olmamızı sağlar. Çevremize hakim olmamıza ve zorluklar karşısında direnç göstermemize yardımcı olur. Kendimizin daha iyi bir versiyonu haline geldikçe, etrafımızı saran tüm olasılıkların daha fazla farkına varma eğilimindeyiz. Referans çerçevemiz "ben"den "bize" kayıyor ve günlerimiz büyük beklentilerle dolu.

Kişisel gelişimin aşamaları nelerdir?

Kişisel gelişim yolculuğunda 5 aşama vardır. Ancak kişiden kişiye değişir ve bazen belirli bir aşamayı birden çok kez tekrarlamamız gerekebilir. Pek çok yetişkin, şu anda her şeyi bilme ihtiyacı hissetme ve herkesin bir şeyler öğrenmek için zamana ihtiyacı olduğunu unutma eğilimindedir. Aşamaları okurken bazı aşamaları birkaç kez tekrarlamanız gerekebileceğini unutmayın. Yeni bir içgörü geliştirebilir, yeni bir problem alanı tanıyabilirsiniz ya da beklentileriniz daha fazla kendini keşfetmeyi tetikleyebilir.

Kişisel gelişimin pek çok aşaması vardır ve hiçbir insanın yolculuğu birbirine benzemez. Bu nedenle, bu süreçte kendinize ve çevrenizdekilere karşı nazik olmayı hatırlamak önemlidir:

1. Uyku aşaması

Kişisel gelişimi aramadığınızda, uykudasınızdır. Uyuyan biri bu yazıyı okumaz. Kişisel gelişim arayışında olmanız, ilk uyku aşamasını geçtiğinizin kanıtıdır. Kişisel gelişimin ilkeleri, hâlâ uyku evresinde takılı kalmış biri için geçerli değildir. Ne zaman suçu dışsallaştırır ve eylemlerinizin sonuçları için sorumluluk almayı reddedersiniz? Uykuda olmak böyle bir duygu. Nevrotiklik, korku, yaşamdan tatmin eksikliği, suçu dışsallaştırma gibi özellikler uyku evresinin yaygın yan etkileridir. Hayatınızı yaşama şeklinizi yalnızca sizin yapabileceğinize inanmaya başladığınızda, işte o zaman uyanırsınız.

2. Uyanmak

Başkalarını suçlamaktan hayatımızın kontrolünü ele almaya karar vermeye giden yolculuk, uyanmanın altına düşüyor. Genellikle hayatımızda kendimize şunu sormaya başladığımız bir nokta gelir: İnsanlar neden bizi hep hayal kırıklığına uğratır? Neden hayatımız istediğimiz gibi gitmiyor? Neden sürekli olarak kontrolün bizde olmadığı bir durumda takılıp kalıyoruz?

Bu uyanmanın ilk sürecidir. Travmatik bir deneyim ya da kendini uyandırma nedeniyle olabilir. Pek çok insan, bazı hoş olmayan durumlar, travma veya sadece bir aydınlanma yaşadıktan sonra kendini geliştirmeye çalışır.

Her durumda, bu uyanış, hayatımızda meydana gelen olayları kontrol etmesek bile, onlara nasıl tepki vereceğimizi kontrol ettiğimizi anlamanızı sağlayacaktır. Ve bu tüm farkı yaratır. Bu aşama, noktaları birleştirmenizi ve nasıl öğreneceğinizi ve gerçek benliğinizi nasıl bulacağınızı fark etmenizi sağlayacaktır.

3. Uygulama

Bir şeyleri bilmekten hayatınızı iyileştirmek için önlemler almaya ve değişiklikleri gerçekten yapmaya geçiş ise, uygulama aşamasıdır. Bu, bir şeyleri bilmekten bir şeyler yapmaya geçiş yaptığınız aşamadır. Gelişmek ve büyümek istediğinizi biliyor ama nasıl yapacağınızdan emin olamıyorsanız, içinde bulunduğunuz aşama budur.

Uyanmak dönüşüm için yeterli değildir. Merdiveni yukarı taşımak için bildiklerinizi uygulamanız, inanç sistemlerinizi değiştirmeniz ve olumsuz davranışları kontrol etmeniz gerekir. Eski hikayelerinizi unutmanın, programlarınızı bir kenara bırakmanın ve kendinizi hazırlanmanın zamanı geldi. Uygulama, cesur olmayı, eski yaraları kazmayı, sorunlarımızı çözmeyi ve geçmişimizin bizi tanımlamasına izin vermemeyi içerir.

Uygulama aşaması aynı zamanda başarısızlıkları ve tekrarları da içerecektir. Çoğu zaman başarısız olmuş gibi hissedeceksiniz ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalacaksınız. Cesaretiniz kırılmasın. Bir şeyleri tekrar tekrar yapmak, toksik kalıpları kırmanın ve farkındalığı eylemle bütünleştirmenin en iyi yoludur.

Kişisel gelişim, duygusal emek, şifa, affetme ve kendine karşı nezaket gerektiren uzun ve dolambaçlı bir yoldur. Zor bir geçiş olabileceğinden, uyanış aşamasından uygulama aşamasına geçmek için kendinize zaman tanıyın.

4. Kabul

Kabul, değiştiremeyeceğimiz şeyleri nasıl kabul edeceğimizi öğrenmeyi içerir. Aynı zamanda bizi gerçek benliğimize yaklaştırır. Kabul, kendimizin ve başkalarının kabulünü ifade eder. Başarılı kişisel gelişime doğru ilerlerken, yeni alışkanlıklar ve bu yeni varoluş biçimini de geliştirmeye başlarız. Kendimizin daha gerçek, daha otantik versiyonları olmaya başlarız. Aynı zamanda başkalarını yeni bir açıdan görmemize ve benzer bir yolculukta olan bizler için daha nazik ve daha açık hissetmemize yardımcı olur. Bu, tamamen evrimleştiğimiz ve artık üzerinde çalışacak başka bir şeyimiz olmadığı anlamına gelmez. İnsanlar olarak, bir şeyleri görme ve yapma şeklimizi her zaman geliştirebiliriz. Artık büyümemize gerek kalmayacak kadar kendimizin mükemmel bir versiyonu olduğumuz bir zaman asla gelmeyecek.

Kabullenme basitçe, gerçekliğimizle savaşmayı bırakıp değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmemiz anlamına gelir. Dürtülerin artık üzerimizde herhangi bir kontrolü yoktur ve her ne olursa olsun mevcut koşullarımızdan memnunuz.

Kabul etmenin önemli bir parçası, yeni insanlar olmadığımızı, kendimizin daha özgün versiyonları olduğumuzu bilmektir. Bu aşama, kimliğimizi geliştirmemize ve değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmeyi öğrenmemize yardımcı olur.

5. Genişleme

Deneyim ve bilgimizi, kişisel gelişim yolculuğunda olan diğer kişilere yardımcı olmak için kullandığımızda, genişleme aşamasına geçeriz. Kişisel gelişim devam eden bir süreç olmasına ve hayatınızın geri kalanında devam edecek olmasına rağmen, bir sonraki aşamada odağınızı dışa kaydırmanız beklenir. Genişleme, etrafımızdakilerin hayatlarını değiştirmek anlamına gelir.

Kabullenme aşamasını geçtikten ve kendinizi nasıl seveceğinizi öğrendikten sonra, bir sonraki adımınız etrafınızdakilere hizmet etmek ve onlara ruhsal yolculuklarını nasıl tamamlayacaklarını öğretmek olmalıdır.

Araştırmalar, destekleyici ilişkilerin genellikle kişisel gelişimi desteklediğini ortaya koymuştur. Mücadele eden bir bireye yardım edebilirseniz, bu sadece onun yolculuğunu hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda kendiniz hakkında daha iyi hissetmenizi sağlar. Kendiniz için hissettiğiniz sevgiyi paylaşın ve etrafınızdaki dünyayı daha iyi bir yer haline getirin.

Unutmayın, kişisel gelişimde bitiş çizgisi ve acele yoktur. Aşamalar sadece bir taslaktır, herkese uyan bir model yoktur. Eşsiz yolculuğunuza bir yapı kazandırmanıza yardımcı olabilir, ancak kesinlikle takip edilmesi gereken kesin ve kuru bir çözüm değildir.

Kaynak: Katina Tarver. "What is Personal Growth and How to Accelerate it, MA (Mental Health and Wellness Counseling) , Life Coach". Şuradan alındı: https://thepleasantmind.com/personal-growth/. (26.06.2023).