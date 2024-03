Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsanız...

Bazen kendinizi başkalarıyla karşılaştırma gibi kötü bir alışkanlığa kapılmış halde bulabilirsiniz. İnsanların işlerine, süslü Instagram gönderilerine ve sürekli eğlendikleri paylaşımlara bakarken bulabilirsiniz kendinizi. Hatta "Neden bunu ben de yapmıyorum?" diye düşünürken yakalamış bile olabilirsiniz. Zaman zaman bunların aslında gerçeklikten kimi zaman uzak olduğunu ve aynı şeyleri gerçekten de yaşamak istemediğinizi fark ettiğiniz anlar da olur...

Karşılaştırma tuzağına düştüğünüzde böyle anları yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Baktığınız her yerde insanlar size en son başarılarını veya heyecan verici maceralarını anlatıyorsa bunu yapmak gayet doğal bir durum dahi olabilir. Sanki sürekli başka bir şey yapmanız için alay ediliyormuşsunuz gibi de düşünebilirsiniz.. Sosyal medyanın tehlikelerinden birisi de bu. Olaylara yakın perspektifle yaklaşmanız gerektiğini kendinize sürekli hatırlatmanız gerekir. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırakıp kendi yolunuza odaklanmaya başlamalısınız.

İşin püf noktası, bu karşılaştırmaları ne zaman yaptığınızın daha fazla farkına varmanız ve bunları kabul etmenizdir. Onları bastırmak veya karşılaştırmalar yaptığınız için kendinizi suçlamak, durumu daha da kötüleştirecektir. Bunu yaptığınızı fark ettikten sonra şu beş stratejiyi denemenin zamanı gelmiş olacak:

1- Gerçek benliğinizle bağlantı kurun ve onu sevin

Siz tam olarak olmanız gereken kişisiniz. Bu gezegendeki hiç kimse hiçbir zaman tam olarak sizin gibi olmadı ve gelecekte de hiç kimse tam olarak sizin gibi olamayacak. Başkasının size aksini düşündürmesine izin vermeyin. Başkalarının kim olduğu ya da nasıl onlara daha çok benzemek istediğinizi düşünmeyin. Kim olduğunuza odaklanın, çünkü dünyada hiç kimse siz olmayı sizden daha iyi yapamaz. Kendinizle bağlantı kurun ve kendinizi sevin; işte o zaman sihir gerçekleşir.

2- Kendinize "Tam olarak olmam gereken yerdeyim" deyin ve buna inanın

Çoğu zaman kendimizi tam olarak hazır olmadığımız yerlere itmeye çalışırız. Evren neyle başa çıkabileceğinizi tam olarak biliyor ve sezgileriniz de bilinçaltınız da bunu size söylüyor. Buna güvenin. Henüz nerede olamadığınızı veya neyi başaramadığınızı düşünmeyin. Şu anda nerede olduğunuzun farkında olun ve her bir parçayı takdir edin.

3- Nereye gitmek istediğinize dair net bir vizyon edinin

Nereye gitmek istediğiniz konusunda ne kadar net olursanız, karşılaştırmalardan vazgeçmeniz o kadar kolay olur. Başkalarının baştan çıkarıcı başarı öykülerinden daha az etkileneceksiniz çünkü onların yaptıklarının sizin kendinize yönelik vizyonunuzun bir parçası olmadığını bileceksiniz. Başarılarını görecek, onlarla birlikte kutlayacak ve hayatınızda ulaşmak istediğiniz bir sonraki dönüm noktasını kendinize hatırlatacaksınız. Onların dönüm noktası değil, "sizin" dönüm noktanız.

4- Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi sınırlayın

Sosyal medya, "sosyal karşılaştırmaları" tehlikeli derecede kolaylaştırır ve özellikle stresli, yorgun veya moraliniz bozuksa bu karşılaştırmaları kötü bir şekilde ele alma konusunda daha savunmasız olursunuz. Sosyal medyanın, insanların hayatlarında olup bitenler hakkında çok sınırlı bir bakış açısı gösterdiğini kendinize hatırlatın. Onların zorluklarını değil, başarıları; hayal kırıklıklarını değil, arzularını görüyorsunuz.

5- Kendi birinci bölümünüzü başkasının onuncu bölümüyle karşılaştırmayın

Örnek alınacak insanların varlığını bilmeniz oldukça güzel ve de bir avantaj. Ancak bazen oraya ulaşmak için ne kadar uzun ve sıkı çalıştıklarını unutuyorsunuz. Kendinize yolculuğunuzun neresinde olduğunuzu hatırlatın ve gerçeklik kontrolünü elden bırakmayın. Akıl hocalarınızdan, koçlarınızdan ve ulaşmayı arzuladığınız yerlerden ilham alın ancak enerjinizi yalnızca birinci seviyeden ikinci seviyeye geçmenize harcayın, geçebildiğinizde ise kendinizi takdir edip kutlamayı unutmayın.

Referans: Susanna Newsonen. "What to Do When You Can’t Stop Comparing Yourself to Others". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-path-to-passionate-happiness/202402/what-to-do-when-you-cant-stop-comparing-yourself-to. (23 Şubat 2024).