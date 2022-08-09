Kelebek saç kesimi modelleri

Bol kat kesimli bu sa\u00e7 modelinin \u00f6ne \u00e7\u0131kan \u00f6zelli\u011fi, yo\u011fun per\u00e7emlerle ba\u015flang\u0131\u00e7 yap\u0131lmas\u0131.. \u00d6zellikle orta boydaki sa\u00e7lara \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bu modelde sa\u00e7 aras\u0131ndaki \u0131\u015f\u0131lt\u0131lar da \u00f6n plana \u00e7\u0131kabilir.. T\u0131pk\u0131 orta boy sa\u00e7larda oldu\u011fu gibi \u00e7ok yo\u011fun kat verildi\u011fi halde 90'lar havas\u0131 veren bu model, uzun sa\u00e7lara da yak\u0131\u015f\u0131yor.. Kendinden dalgal\u0131 bir sa\u00e7\u0131n\u0131z varsa yeterince hareketli olan bu kesimden sonra sa\u00e7\u0131n\u0131za \u0131s\u0131 gerektiren i\u015flemler uygulaman\u0131za bile gerek kalmayabilir.. \u0130\u015fte kelebek sa\u00e7 kesiminden ilham alabilece\u011finiz di\u011fer g\u00f6rseller.... . . . . . . . . . .
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