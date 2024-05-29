Keanu Reeves'in hayata ilham veren sözleri

59 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves, sette boş olduğunda sokakta sandalyesinin üzerinde dinlenirken objektiflere yansıdı. Hollywod'un en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen ve yardımsever kişiliğiyle de tanınan Keanu Reeves, içeceğini yudumlayıp tek başına vakit geçirdi. Biz de Keanu Reeves'in hayata ilham veren sözlerini derledik...