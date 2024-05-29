Keanu Reeves'in hayata ilham veren sözleri

59 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu Keanu Reeves, sette bo\u015f oldu\u011funda sokakta sandalyesinin \u00fczerinde dinlenirken objektiflere yans\u0131d\u0131. Hollywod'un en m\u00fctevaz\u0131 isimlerinden biri olarak g\u00f6sterilen ve yard\u0131msever ki\u015fili\u011fiyle de tan\u0131nan Keanu Reeves, i\u00e7ece\u011fini yudumlay\u0131p tek ba\u015f\u0131na vakit ge\u00e7irdi. Biz de Keanu Reeves'in hayata ilham veren s\u00f6zlerini derledik.... "Hayatta kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z her insan bir ama\u00e7la kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kar. Kimileri size ders verir, kimileri ise ilham kayna\u011f\u0131 olur.". "Mutluluk i\u00e7ten gelir. Kendinize de\u011fer verin ve kendi mutlulu\u011funuzu yarat\u0131n.". "G\u00fcn\u00fcm\u00fcz d\u00fcnyas\u0131nda h\u0131zla ya\u015f\u0131yoruz ve hep bir yerlere yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Durup etraf\u0131n\u0131za bakmay\u0131 ve an\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmay\u0131 unutmay\u0131n.". "Ac\u0131, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sizi de\u011fi\u015ftirir. Ancak nas\u0131l de\u011fi\u015fti\u011finiz, sizin se\u00e7iminizdir."\n . "Hayat\u0131n k\u0131sa oldu\u011funu, ba\u015f\u0131n\u0131za gelen k\u00f6t\u00fc \u015feylerin bile bir g\u00fcn sona erece\u011fini ve her zaman yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar oldu\u011funu unutmay\u0131n."\n . "Kendiniz olmay\u0131 asla b\u0131rakmay\u0131n. Ba\u015fkalar\u0131n\u0131n sizin hakk\u0131n\u0131zdaki d\u00fc\u015f\u00fcnceleri, kim oldu\u011funuzu belirlememelidir."\n \n* Haberin g\u00f6rselleri AA, AP, Lionsgate, Invision, Noah Berger taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir. .
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