Karşılıksız aşka karşı durmak

Birçok insan benzeri şeyler hissetmiştir: Aklınızdaki kişi aynı şeyleri hissetmese dahi hala iletişim kurma arzusu. Sahip olamayacağınız birini sevmek zihinsel sağlığınıza zarar verebilir ve onlarla birlikte olmayı özlemek yürek burkucu olabilir. Bu tür bir duygusal kargaşa, zaman zaman çaresiz hissettirebilir. Ancak tüm umutlarınızın kaybolduğunu hissedebilseniz de, bu kişinin nihayetinde hayatınızın zaman çizgisinde sadece küçük bir rol oynadığını hatırlamak önemlidir. Sahip olamayacağınız birine âşık olsanız bile, beyninizle çalışıp onu sevmeyi bırakmanın birçok yolu vardır.

Karşılıksız sevgiyi aşmanın 5 yolu

1- Duygularınız üzerinden çalışın.

Sahip olamayacağınız birini sevdiğinizde, durumunuzun acı verici gerçeklerinden kaçınmak için duygularınızı gömmek yaygındır. Bu keder duygularını uzaklaştırmak daha kolay görünebilir, ancak kaybın üstesinden gelmek, özlemi aşmak için önemli bir adımdır. İster eski sevgilinize hala âşık olun, ister uygun olmayan birine âşık olun, ister reddedilmiş hissediyor olun, duygularınızı kabul etmek ve hissetmek için zaman ayırmanız, ilerleme süreci için çok önemlidir. Bazen, çekiciliğin kişiye değil, bir ilişki içinde olma arzusuna dayandığını bile görebilirsiniz. Kimi zaman insanla sırf bu duygudan zevk aldığı için karşılıksız sevgi hisseder. Bu, gerçek kişiden ziyade aşkın kendisine veya idealize edilmiş bir ruh eşine aşık olduğumuzda olabilir.

2- Kendinize odaklanın.

En son ne zaman kendin için güzel bir şey yaptın? Duygusal enerjinizi başkasını düşünmeye harcamak yerine, sevginizi hak eden ilk kişiye, yani size odaklanmaya çalışın. Ayrılıkların bu kadar acı verici olma sebeplerinden bir kısmı, mevcut ortamımızdaki her şeyin eski sevgiliyi hatırlatmasıdır. Bazen hayatınızdaki her şey o kişiyi hatırlatıyormuş gibi görünebilir. Bunu değiştirmenin bir yolu, eski anıların geri çekilmeye başlamasına yardımcı olmak için kasıtlı olarak yeni deneyimler yaratmaktır. Yeni deneyimler, aynı zamanda, başka olasılıklar olduğu konusunda bize gizlice güvence verebilir. Hatıralarda kaybolmanın zamanı değil, yenilerini yaratmanın zamanı. Kişisel mutluluğunuza, zihinsel sağlığınıza ve fiziksel esenliğinize odaklanın. Kendinizi şımartarak ve kendini sevme ve özen gösterme eylemlerini uygulayarak, kendi yaşamınızı geliştirerek odağınızı daha iyi kullanmaya odaklayabilirsiniz. Kendinizi yeniden öncelik haline getirdiğinizde, karşılıksız aşkla baş etmede büyük bir adım atmış olursunuz.

3- Arkadaşlarınıza ve ailenize zaman ayırın.

Aşkta ya da zor zamanlardan geçtiğinizde, kişisel destek sisteminiz bunu kolaylaştırabilir. Yalnız zaman geçirmek ve dünyayı dışlamak yerine, şimdi değer verdiğiniz diğer insanlarla iletişim kurmanın tam zamanı. Arkadaşlarınız ve aileniz size büyük destek, rehberlik ve sevgi sunabilir. En çok ilginizi çeken, pozitif enerjiye sahip insanlarla birlikte olarak, zihniyetinizi yeniden şekillendirebilir ve onların iyimser bakış açılarını benimseyebilirsiniz.

4- Kendinize zorlamayın.

Sahip olamayacağınız birini sevdiğinizde, henüz üstesinden gelemediğiniz için kendinize karşı hüsrana uğramanız nadir değildir. Ancak iyileşme sürecinin zaman aldığını unutmayın ve kendiniz için yüksek beklentiler belirlemek yerine, ilk etapta sevgiye açık olduğunuz için gurur duymanız sorun değil. Eski sevgilinizin mükemmel olduğunu düşündüyseniz ama birdenbire sizden ayrıldılarsa, onların size bir söz verememe veya bu sözü tutma konusundaki yetersizliklerine odaklanmayı düşünebilirsiniz. Bir ilişki içinde olsanız da olmasanız da sevdiğiniz kişinin bir birey olduğunu hatırlamakta fayda var. Sizinle bir ilişkiye ilgi duymayabilirler veya başlangıçta romantizm için doğru zihniyette olmayabilirler. Nihayetinde, bu duyguları ilerlemenin bir yolu olarak kullanmak en iyisidir. Bu kişiye karşı hala hisler beslemek sorun olmasa da, durumla barışmalısın. Gerçeği kabul edin, ancak bunun zaman alabileceğini unutmayın. Tamamen geçmediyseniz kendinize yüklenmeyin, bu geçişler bir gecede olmaz.

5- Aşktan vazgeçmeyin.

Karşılıksız aşkla uğraşmanın en önemli derslerinden biri, aşkı yeniden bulacağınızı anlamaktır. Mutlu bir ilişki sizin için kartlarda değil gibi görünse de, durum böyle değil. Bazen flört dünyasına yeniden girmekten kaçınmanın bir yolu olarak geçmiş saplantı haline getirilebilir, çünkü belirli bir düzeyde, mevcut duruma yol açabilecek olası hataları tekrar etmekten korkulur. Durumun böyle olabileceğini düşünüyorsanız, geçmiş ilişkinizden öğrenmenin yollarını bulduğunuzdan ve tekrar ilişkiye başlamayı düşünürken destek aldığınızdan emin olun. Öz bakım ve arkadaşlar ve aile ile daha güçlü ilişkiler kurmak süreci hızlandırabilir. Günlük hayatınıza tekrar güvendiğinizde, yeni insanlara açılmak o kadar da zor gelmeyecek. Bir an düşünün: Birlikte olmadığınız birine karşı bu kadar çok sevgi hissedebiliyorsanız, doğru ilişkide bulacağınız sevgi miktarı bu duyguları aşacaktır.

Aşktan vazgeçmek yerine ileriye bakın. Bu kişinin bir sonraki kişiyle tanışma heyecanı söndürmesine izin vermek iyi bir fikir değil. Bu ilk seferde olması gerekmese de, en iyiyi bulma sürecinde sadece bir adım ve bu deneyime dönüp baktıktan sonra daha da iyi olacak.

Referanslar:

Stacey Laura Lloyd. "How to Deal With Loving Someone You Can’t Have" Şuradan alındı: https://www.brides.com/loving-someone-you-cant-have-4178363 (03.23.2021).