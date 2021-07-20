Umutsuz bir romantik misin?

Romantik biri olmak iyidir, güzeldir... Ta ki aşk, bir kalp ağrısından ibaret kalana kadar. Peki ‘umutsuz bir romantik’ olmak bize ne yapar?

Umutsuz bir romantik misin?
İlişki
20 Temmuz 2021 Salı

Umutsuz romantik demek, ütopik aşık demek. Umutsuz romantikler, olumsuz geçmiş deneyimlere veya aksi yönde bilgilere rağmen, aşka ütopik ve duygusal bir bakış açısıyla yaklaşır. Her şeye rağmen, aşk birinci sıradadır ve öyle olmadığında bile mutlu bir deneyim olarak görülür. Buradaki ‘umutsuz’ tabiri, çelişkili koşullar ortaya çıktığında bile aşka bu naiflikle yaklaşmaya karşı cüretkarlıklarını belirtir.


Terapist Shanta Jackson, “umutsuz romantikler genellikle gerçek bir kişiye değil, bir ideale aşık olurlar” diyor. İlk günden itibaren bir tür duygusal yatırım yapmaya başlarlar ve her halükarda aşık olmayı taahhüt etmişlerdir. Aşık oldukları kişi, kendileri için ayırdıkları yeri kolaylıkla işgal eder.


Kolayca aşık olmak ve ilişkiler hakkında daima olumlu bir görüşe sahip olmak kulağa güzel geliyor olabilir, neticede olumsuz bir yaklaşımdan daha yaratıcıdır. Bununla birlikte gerçeklik, umutsuz romantiklerin zorlandığı fantezilerle nadiren eşleşir.


Romantizmi canlı tutmak için...
Romantizmi canlı tutmak için...


Peki umutsuz bir romantik olduğunuzu nasıl anlarsınız?


1- Kırmızı çizgiler fark edilmez

Ayrılık Koçu Kendra Allen, umutsuz romantiklerin aşk konseptine fazlaca kapıldıkları için ‘göz kamaştırıcı kırmızı çizgilerin üzerinde uçtuklarını’ söylüyor. Aşık olduğunuz kişinin sizin için iyi bir eş olmadığı açıkça ortadadır ancak siz pembe gözlüklerinizle ona bakarken olası sorunları ve geçilmemesi gereken kırmızı çizgileri görmezden gelirsiniz. Shanta Jackson, “ilk başlarda sizi aşık eden özelliklere aşırı derecede odaklanmış durumdasınızdır” diye ekliyor. Bu nedenle uyarı levhaları ustalıkla görmezden gelinir, ta ki artık başka yöne bakamayacak hale gelene kadar onları görmezsiniz.


2- Hızlı ve sert bir şekilde aşık olursunuz

İlişkilerin çok başındayken duygular geliştirdiğimizde, partnerin kendisinden çok bir fikre tutuluruz. Denklemin diğer tarafında kimin olduğunun bir noktadan sonra önemi kalmaz. Karşınızdakini idealize ettiğiniz zaman, onları oldukları gibi görmeniz imkansız hale gelir. Bununla kalmaz, gerçekçi olmayan beklentiler de geliştirmiş olursunuz, çünkü onları olduğu gibi değil, zihninizdeki imaja göre değerlendiriyorsunuzdur.


3- Aşk ve evlilik hayalleri havada uçuşur

Birçok insanın nasıl evlenmek isteyebileceğine dair bir fikri vardır. Ancak evlilik ve sonsuza dek birlikte mutlu yaşama ile ilgili hayalleriniz sabitse, düğünde hangi şarkıda dans edeceğinizi bile biliyorsanız ve bu hayaldeki ‘partner’ kısmı değişiyorsa, tipik bir umutsuz romantiksiniz demektir!


4- İşler kolaylıkla toksik bir hal alabilir

Umutsuz romantikler kendilerini toksik ilişkiler içinde bulmaya eğilimlidirler, çünkü başlangıçta her şey bir rüya gibidir ve gerçeklik ortaya çıkınca, hayal kırıklığı da ortalığa saçılır. Bazen de karşınızdakinin sizi sevmesi için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ve siz toksik bir hal alırsınız. Duygular hızlıca yükselmiş haldeyken manipülasyonlara kanmak çok daha kolaydır.


5- Kendinizi tek taraflı ilişkiler içinde bulursunuz

İlişkiler her zaman %50-50 alma verme dengesi ile kurulmaz. Bazen bu %60-40 olur, bazen %70-30 olur. Ancak bu alma verme dengesinde hep ağırlığı üstlenen tarafta oluyor ve hep verici taraf oluyorsanız, büyük olasılıkla karşınızdaki kişi bu ilişkiye sizin kadar değer vermiyor demektir.


6- Başka her şey önemsizdir

Umutsuz romantikler için tek gündem aşktır ve diğer her şey önemsizdir. Arkadaşlarınızı, ilgi alanlarınızı ve hobilerinizi ihmal etmeye başladığınızda, tüm enerjinizi ve çabanızı duygusal bir havucu kovalamaya adadığınızda, yolda kendinizi kaybedersiniz.


Peki ne yapmalı?

Allen, “umutsuz bir romantik olmakta, gerçek aşka inanmakta, romantizmi takdir etmekte ve peri masalı gibi bir ilişki istemekte yanlış bir şey yok” diyor. “Umutsuz bir romantik olmanın sorunlu yanı, romantik biri olmakla ilgili farkındalığın olmamasından kaynaklanır. Yakınlaştığın kişiye aşık olan biriysen ve bunun farkında değilsen, işler karışabilir.”


Umutsuz romantikler ilişkilere çok hızlı yatırım yaptıkları için zorlu ayrılıklara daha meyillidirler. Yıkılan daha fazla hayal olduğu için ayrılık sırasında kendilerinin de büyük bir bölümünü kaybediyor gibi hissederler ve bu bazen çok acılı olur. Bazen de yeni bir ilişkiye başlamak için fazla acele ederler.


Hayal edilen peri masalının bir hayalden ibaret olduğunu fark edince, umutsuz romantikler kendi kendilerini hayal kırıklığına uğratabilirler. Yeterince farkındalıkla ilerlendiği sürece, romantik biri olmakta ve hayaller kurmakta bir sakınca yok. Ancak neler olup bittiğine dair gerçekçi bir idrakı korumakta fayda var!


Referanslar:

Acamea Deadwiler. "What It Means To Be A Hopeless Romantic + How It Can Affect Your Dating Life". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/hopeless-romantic. (14.06.2021)


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