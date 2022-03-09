Karpuz kilo aldırıyor mu?

Birçok insan bu lezzetli meyvenin tadını çıkarırken diyetlerini sabote edip etmediklerini merak ediyor. Yağlanma riski olmadan tatlı ihtiyacınızı gidermenin düşük kalorili bir yolu karpuz olabilir mi?

Karpuz kilo aldırıyor mu?
Sağlık
09 Mart 2022 Çarşamba

Çok fazla karpuz tüketmenin diğer birçok besini fazla tüketmekte olduğu gibi birçok yan etkisi olduğu söyleniyor. Harika faydalarına rağmen çok miktarda karpuz yemek aslında vücudunuzda kilo artışına yol açıyor olabilir.


Kalorisi ve besin değeri

Karpuz, fincan başına sadece 46 kalori içeren düşük kalorili bir besindir. Mayo Clinic'e göre, bir kilo vücut yağı oluşması için 3.500 kalori gerekiyor. Bu nedenle karpuzun kilo alımına katkıda bulunması pek muhtemel görünmüyor. Bir fincan karpuz, bir gramdan daha az yağ içerdiğinden az yağlı bir diyet için de oldukça uygun. Karpuz ayrıca az miktarda lifle birlikte fincan başına 139 gram su içeriyor. Bu nedenle sizi doyurmaya yardımcı olabilir ve aynı öğünde yer alan diğer yüksek kalorili yiyecekleri yeme olasılığınızı azaltır.


Karpuz, kan basıncını düzenleyen ve organlarınızın düzgün çalışmasını sağlayan bir mineral olan potasyum açısından da zengin bir meyve. Karpuz ayrıca kas ve kemik fonksiyonunun gelişmesine yardımcı olan, göz sağlığını kuvvetlendiren A vitamini ve magnezyum içerir.


Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor!
Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor!

Günlük toplam meyve alımınızı, yetişkinler için önerilen günlük miktar olan günde yaklaşık 2 bardak ile sınırlamaya çalışın ve meyve alımınızı sadece karpuz değil, çok çeşitli meyveler içerecek şekilde ayarlayın.


Bir günde bu miktardan daha fazla karpuz tüketmek sizi şişmanlatmazken her gün daha fazla meyve yemek veya meyve alımınızı sadece karpuzla sınırlamak diğer meyve ve sebzelerde bulunan besin içeriklerini kaçırmanıza neden olabilir. Bu sebeple her ne kadar kalorisi ve yağ oranı az olsa da A ve C vitaminleri açısından zengin olan karpuzu günlük meyve alım miktarını aşmamak kaydıyla tüketebilirsiniz.


Referans: Jessica Bruso. "Does Watermelon Burn Fat?". Şuradan alındı: https://healthyeating.sfgate.com/watermelon-burn-fat-12022.html. (21 Kasım 2018).


Karpuzun sağlığınıza 10 etkisi!
Karpuzun sağlığınıza 10 etkisi!

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