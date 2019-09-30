“Yeni kariyer için hiçbir zaman geç değil” dedirten 5 kadın

Üniversitede istemeden okunan bölümler, evlilik, çocuklar, sorumluluklar derken birçok kadın hayal ettiği kariyere kavuşamadan 40’lı yaşlara geliyor. Bazıları ise azimle tutkuyu birleştiriyor ve kendilerine yeni bir kariyer armağan ediyor. İşte bunlardan bazıları…

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    1- Julia Child  (1912-2004) 

    Amerikalı şef, yazar ve televizyon programcısı Julia Child’ın hayatı, 34 yaşında evlenip Fransa’ya yerleşmesiyle yeni bir yön kazandı. Yemek yapmayı, pratik tarifler denemeyi seven Child, 1960’li ve 1970’li yıllarda TV programları ve kitaplarıyla ünlendi. Fransız mutfağını Amerikalılara öğretmesinin yanında, samimi anlatımıyla gönüllerde taht kurdu. Hayatını konu alan Julia & Julia isimli bir film bulunuyor.

    Fotoğraf: Julia Child Foundation, Harvard University Library
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    2- Vera Wang (moda tasarımcısı, 70 yaşında)

    39 yaşına kadar moda dünyasını sadece editör olarak takip eden Vera Wang, edindiği birikimle masanın diğer tarafına geçti ve kendi markasını kurdu. Gençliğinde profesyonel olarak buz pateni yapan, 23 yaşından itibaren Vogue dergisinde moda editörlüğü, ardından Ralph Lauren’de aksesuar tasarımcılarının başına geçen Wang, New York’ta kendi mağazasını açtığı zamana kadar gelinlik tasarımı veya mağazacılık yapmamıştı. Gelinlik modelleriyle moda dünyasına damga vuran ve Hollywood ünlüleri tarafından da tercih edilen Vera Wang, 30 yılın sonunda moda, güzellik, dekorasyon, aksesuar ve mücevher alanlarında dev bir marka haline geldi.

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    3- Carol Gardner (yayıncı, 73 yaşında)

    52 yaşında boşandıktan sonra bir mesleği olmadan hayatını sürdürmeye çalışan ve depresyona giren Gardner, avukatının “Terapiye git veya bir köpek al” tavsiyesiyle bir köpek edindi. Bir pet shop vitrininde gördüğü yarışmaya katılmak Gardner’ın hayatındaki değişimin başlangıcı oldu. Bedava köpek maması kazanmak için hazırladığı esprili Noel kartı sayesinde yarışmayı kazandı. Bu, onun Noel kartı işine girmesinin önünü açtı. Zelda Wisdom isimli karakterle yazdığı kitaplar ile 20 yılın sonunda 40 milyon dolarlık iş hacminde bir şirketin sahibi haline geldi.

    Fotoğraf: Greatwomenspeakers.com  
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