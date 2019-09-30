“Yeni kariyer için hiçbir zaman geç değil” dedirten 5 kadın

2- Vera Wang (moda tasarımcısı, 70 yaşında)

39 yaşına kadar moda dünyasını sadece editör olarak takip eden Vera Wang, edindiği birikimle masanın diğer tarafına geçti ve kendi markasını kurdu. Gençliğinde profesyonel olarak buz pateni yapan, 23 yaşından itibaren Vogue dergisinde moda editörlüğü, ardından Ralph Lauren’de aksesuar tasarımcılarının başına geçen Wang, New York’ta kendi mağazasını açtığı zamana kadar gelinlik tasarımı veya mağazacılık yapmamıştı. Gelinlik modelleriyle moda dünyasına damga vuran ve Hollywood ünlüleri tarafından da tercih edilen Vera Wang, 30 yılın sonunda moda, güzellik, dekorasyon, aksesuar ve mücevher alanlarında dev bir marka haline geldi.