Karavan dekorasyonu ve karavan eşyaları

"Nasılolsa dışarıda zaman geçireceğiz" diye düşünerek tüm hazırlıkları dış mekana göre yapmanız pek tavsiye edilmez. Yağmurlu ve serin havaları hesaba katın ve içeride vakit geçireceğiniz zamanları da göz önünde bulundurun. Kutu oyunlar, iskambil kartları veya tabletleri şarj etmek için bolca taşınabilir pil, yağışlı günlerde ve özellikle çocuklu aileler için hayat kurtarıcı!