Karavan dekorasyonu ve karavan eşyaları

\u00c7ekme karavan, motokaravan, camper yani d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f karavan veya r\u00f6mork fark etmez, bir karavan edindi\u011finiz zaman art\u0131k o sizin evinizdir! Tam da bu y\u00fczden, karavanlar\u0131n i\u00e7 dekorasyonu olduk\u00e7a \u00f6nemlidir. . Karavan, turistik lokasyonlardaki konaklama \u00fccretlerinin y\u00fcksekli\u011fi nedeniyle olduk\u00e7a ekonomik bir tatil se\u00e7ene\u011fi haline geldi.. Karavan hevesinin kursa\u011f\u0131n\u0131zda kalmamas\u0131 i\u00e7inse \u00f6nerimiz, t\u00fcm teknik haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tamamlad\u0131ktan sonra i\u00e7 dekorasyona da emek vermeniz... \u0130ster evden getirece\u011finiz ister ikinci el temin edece\u011finiz malzemelerle olsun, karavan\u0131n\u0131z\u0131n konforlu bir ev ortam\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fmesi i\u00e7in birka\u00e7 dokunu\u015f yapmay\u0131 ihmal etmeyin. . K\u00fc\u00e7\u00fck ama ya\u015famsal gereksinimleri kar\u015f\u0131layan kompakt bir ortam olan karavan, kendi dekorasyon tarz\u0131n\u0131z\u0131 ortaya koyman\u0131za her \u015feye ra\u011fmen imkan tan\u0131r. Karavan malzemeleri konusunda karavan sat\u0131\u015f\u0131 yapan yerler olduk\u00e7a tecr\u00fcbelidir ve size yol g\u00f6sterir. \u0130\u00e7 dekorasyona s\u0131ra geldi\u011finde ise s\u0131ra sizdedir. . Kullanabilece\u011finiz ilk dekoratif malzeme, elbette ki yast\u0131klar ve k\u0131rlentler! Karavan\u0131n i\u00e7ine ad\u0131m at\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ilk g\u00f6ze \u00e7arpan \u015fey, geni\u015f alan olacakt\u0131r. Buras\u0131 da a\u00e7\u0131l\u0131r-kapan\u0131r yatak g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcnde olmak zorunda de\u011fil! Oturma alan\u0131, ev hissi veren \u015f\u0131k k\u0131rlentler ve minderler ile \u015f\u0131k bir ya\u015fam alan\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclebilir. . Dikkatiniz d\u0131\u015f alanlarda olsa da i\u00e7 alanlara geldi\u011finizde k\u00fc\u00e7\u00fck saklama kutular\u0131, irili ufakl\u0131 s\u00fczge\u00e7ler, hem d\u0131\u015far\u0131da hem i\u00e7eride yemek haz\u0131rlayanlar i\u00e7in birden fazla kesme tahtas\u0131, e\u015fyalar\u0131 asmak i\u00e7in yap\u0131\u015fkanl\u0131 ask\u0131lar ve elbette i\u00e7eride ve d\u0131\u015far\u0131da kullanaca\u011f\u0131n\u0131z birer paspasa ihtiyac\u0131n\u0131z olacak.. "Nas\u0131lolsa d\u0131\u015far\u0131da zaman ge\u00e7irece\u011fiz" diye d\u00fc\u015f\u00fcnerek t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar\u0131 d\u0131\u015f mekana g\u00f6re yapman\u0131z pek tavsiye edilmez. Ya\u011fmurlu ve serin havalar\u0131 hesaba kat\u0131n ve i\u00e7eride vakit ge\u00e7irece\u011finiz zamanlar\u0131 da g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurun. Kutu oyunlar, iskambil kartlar\u0131 veya tabletleri \u015farj etmek i\u00e7in bolca ta\u015f\u0131nabilir pil, ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 g\u00fcnlerde ve \u00f6zellikle \u00e7ocuklu aileler i\u00e7in hayat kurtar\u0131c\u0131!. Sizi "Evim b\u00f6yle olsa" diyece\u011finiz karavan i\u00e7 tasar\u0131mlar\u0131 ile ba\u015fba\u015fa b\u0131rak\u0131yoruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook Yorumları