Karavan dekorasyonu ve karavan eşyaları

Karavan kiralamaya veya 2.el karavan satın almaya karar verdiniz. Malzemeler bir yana, karavanların iç dekorasyonu da "nasıl olur?" dediğiniz bir konu. Bu karavanlar size biraz fikir verebilir!

Yaşam
Giriş: 07 Temmuz 2023 15:00
ABONE OL

  • Çekme karavan, motokaravan, camper yani dönüştürülmüş karavan veya römork fark etmez, bir karavan edindiğiniz zaman artık o sizin evinizdir! Tam da bu yüzden, karavanların iç dekorasyonu oldukça önemlidir.

    1 / 35

  • Karavan, turistik lokasyonlardaki konaklama ücretlerinin yüksekliği nedeniyle oldukça ekonomik bir tatil seçeneği haline geldi.

    2 / 35

  • Karavan hevesinin kursağınızda kalmaması içinse önerimiz, tüm teknik hazırlıkları tamamladıktan sonra iç dekorasyona da emek vermeniz... İster evden getireceğiniz ister ikinci el temin edeceğiniz malzemelerle olsun, karavanınızın konforlu bir ev ortamına dönüşmesi için birkaç dokunuş yapmayı ihmal etmeyin.

    3 / 35

  • Küçük ama yaşamsal gereksinimleri karşılayan kompakt bir ortam olan karavan, kendi dekorasyon tarzınızı ortaya koymanıza her şeye rağmen imkan tanır. Karavan malzemeleri konusunda karavan satışı yapan yerler oldukça tecrübelidir ve size yol gösterir. İç dekorasyona sıra geldiğinde ise sıra sizdedir.

    4 / 35

  • Kullanabileceğiniz ilk dekoratif malzeme, elbette ki yastıklar ve kırlentler! Karavanın içine adım atıldığında ilk göze çarpan şey, geniş alan olacaktır. Burası da açılır-kapanır yatak görüntüsünde olmak zorunda değil! Oturma alanı, ev hissi veren şık kırlentler ve minderler ile şık bir yaşam alanına dönüştürülebilir.

    5 / 35

  • Dikkatiniz dış alanlarda olsa da iç alanlara geldiğinizde küçük saklama kutuları, irili ufaklı süzgeçler, hem dışarıda hem içeride yemek hazırlayanlar için birden fazla kesme tahtası, eşyaları asmak için yapışkanlı askılar ve elbette içeride ve dışarıda kullanacağınız birer paspasa ihtiyacınız olacak.

    6 / 35

  • "Nasılolsa dışarıda zaman geçireceğiz" diye düşünerek tüm hazırlıkları dış mekana göre yapmanız pek tavsiye edilmez. Yağmurlu ve serin havaları hesaba katın ve içeride vakit geçireceğiniz zamanları da göz önünde bulundurun. Kutu oyunlar, iskambil kartları veya tabletleri şarj etmek için bolca taşınabilir pil, yağışlı günlerde ve özellikle çocuklu aileler için hayat kurtarıcı!

    7 / 35

  • Sizi "Evim böyle olsa" diyeceğiniz karavan iç tasarımları ile başbaşa bırakıyoruz.

    8 / 35

  • 9 / 35

  • 10 / 35

  • 11 / 35

  • 12 / 35

  • 13 / 35

  • 14 / 35

  • 15 / 35

  • 16 / 35

  • 17 / 35

  • 18 / 35

  • 19 / 35

  • 20 / 35

  • 21 / 35

  • 22 / 35

  • 23 / 35

  • 24 / 35

  • 25 / 35

  • 26 / 35

  • 27 / 35

  • 28 / 35

  • 29 / 35

  • 30 / 35

  • 31 / 35

  • 32 / 35

  • 33 / 35

  • 34 / 35

  • 35 / 35

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.