Karantinada baş ağrısı neden olur?

Virüs salgını nedeniyle elimizden geldiğince evde kalmaya çalışıyoruz. Alışmaya çalıştığımız bu yeni düzende, bedenimiz de alışılmışın dışında tepkiler verebiliyor. Bütüncül sağlık üzerine çalışan Dr. Bindi Gandhi’ye göre, sosyal izolasyon ve virüs salgınının getirdiği diğer mecburiyetler nedeniyle bu sıralar birçok kişide yoğun baş ağrıları şikayeti görülüyor. Eğer daha önce hiç yaşamadığınız türde baş ağrıları deneyimliyorsanız, siz de stresten düşündüğünüzden daha fazla etkileniyor olabilirsiniz.

Sinir sistemimiz ve çene gerginliği

Dr. Gandhi, sinir sisteminde stres yükünün fiziksel beilirtilerini şöyle açıklıyor: “Stres sempatik sinir sistemimizi aktive eder ve bu da ‘savaş ya da kaç’ tepkilerini devreye sokar. Strese girdiğimizde bedenimiz gerilir ve insanlar bedendeki bu gerginliği farklı farklı yerlerde hissedebilirler; bağırsaklarda, omuzlarda ve en sık olarak da çenede.”

Bruksizm olarak da bilinen çene sıkma ve diş gıcırdatma sendromu, nüfusun %20’sinde görülebilen oldukça yaygın bir durum. Araştırmalar bruksizmin psikolojik nedenlerle ilgili olabileceğini doğrularken, özellikle gündüz vakti, uykuda değilken çeneyi sıkma eğiliminin de stresle doğrudan bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Dr. Gandhi, “diş sıkarken çenede ortaya çıkan gerginlik, geçici baş ağrılarını tetikleyebilir” diyor. “Bu durumda baş ağrısını engellemek için de öncelikle çenemizi sıkmayı, dolayısıyla çene sıkmamıza neden olan stresi de bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor.”

Covid-19 salgını nedeniyle hayatımızdaki stres faktörlerinin arttığı ortada. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığından endişe ediyor olmamız bir tarafa, finansal durumlarla ilgili belirsizlikler, sosyal hayatımızın tamamen değişmiş olması da stres seviyelerimizi etkiliyor. Her ne kadar kendimizi sinirli, öfkeli hissetmesek de içten içe stres yaşıyor olabiliriz. Sinir sistemimiz, bazı uyarıları stres faktörü olarak kabul eder ve buna göre tepki verir. Eğer güvende olmadığımıza dair sinyaller iletiliyorsa, bedenimiz sürekli olarak savunma modunda kalmaya çalışacaktır. Bu nedenlerle, evde kaldığımız şu günlerde baş ağrılarınızda artış gözlemliyorsanız ya da başınızın daha önce hiç ağrımadığı gibi ağırdığını hissediyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz.

Stres kaynaklı baş ağrısına ne iyi gelir?

Ruhsal ve fiziksel gerginlik sonucu oluşan baş ağrılarını gidermenin en iyi yolu, elbette stres faktörlerini etkisiz hale getirmektir. Ancak hayatımızdaki stres kaynaklarını uzaklaştıramadığımız bir evrede olduğumuz da ortada. O nedenle, strese verdiğimiz tepkileri kontrol etmenin yollarını araştırabiliriz.

Uzmanlar, düzenli yapılan meditasyon ve egzersizin stresle baş etmeyi kolaylaştırdığını doğruluyor. Meditasyon da bir tür zihin egzersizi olarak düşünülürse, hem fiziksel hem de zihinsel egzersizi bir arada yürüterek strese karşı güçlenmek elimizde.

Dr. Gandhi, aynı zamanda stres kaynaklı baş ağrılarını gidermek için meditasyon ve egzersiz pratiklerinin yanı sıra, aromaterapi ve zencefilin de etkili olarak kullanılabileceğini söylüyor.

Aromaterapi: Lavanta yağı ve nane yağı, rahatlatıcı özellikleri bulunan aromatik yağlardır. Boyun, alın ve şakaklara bu yağlardan birer damla sürmek ve hafifçe masaj yapmak, gerginlik kaynaklı ağrıları gidermeye yardımcı olur. Lavanta koklayarak uyumak da rahatlatıcıdır.

Zencefil: Enflamasyon azaltma özelliği ile ağrıların giderilmesinde sıklıkla kullanılan zencefil, baş ağrıları için de etkili. Kapsül formunda ya da taze zencefilden çay olarak demlenerek tüketilebilir. Ayrıca zencefilin vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salınımını da artırdığı biliniyor.

