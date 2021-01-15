"Karanlığa lanet okumaktansa bir mum yağmak yeğdir"

Zor zamanlarda kendi içinizi ve çevrenizi tıpkı bir mum gibi aydınlatmak için yapabilecekleriniz aslında çok basit.

"Karanlığa lanet okumaktansa bir mum yağmak yeğdir"
Yaşam
15 Ocak 2021 Cuma

Koronavirüs pandemisi, politik ve ekonomik krizler ve bununla birlikte kişisel hayatımızdaki sorunlarla yüzleşiyor olmamız birçoğumuzun endişeli, belirsizlik ve karanlık içinde kayboluyor gibi hissetmesine neden olmuş olabilir.

Günlerin kısalıp gecelerin uzadığı kış mevsimine girmemizle birlikte daha da depresif hissetmeye başlamış olabiliriz. Kış karanlığında umut bulmak için atalarımız mumlar yakardı. Hatta "Karanlığa lanet okumaktansa bir mum yağmak yeğdir" şeklinde bir Çin atasözü de vardır.

Geçtiğimiz ay, her 800 yılda bir gözlemlenen ve çok parlak bir yıldızı gibi görünmesinden dolayı Noel Yıldızı adı da verilen parlak Jupiter ve Satürn kavuşumu yaşandı. Tıpkı bu parlak kavuşum gibi bizler de kendimizi ve çevremizi daha aydınlık hale getirebiliriz. Bunu yapmaya başlamak için deneyebileceğiniz üç yöntemden bahsedelim:

1- Şükretmek

Daha fazla şükrederek ve minnettar olarak hayatımızı aydınlatabiliriz. Bunu gece gökyüzünün güzelliğini izlerken, ağaçların arasından gün doğumuna bakarken, parlayan buz tanelerini incelerken, yağan yağmura ya da karı izlerken ya da sevdiğimizin gözlerine bakarken bir dakikalığına da olsa duraksayarak yapabiliriz.

Kaliforniya HearthMath Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre şükretmek bizleri kaygı ve endişe gibi bunaltıcı duygulardan koparıp daha huzurlu bir zihin yapısına sokabiliyor. Birkaç dakikalığına da olsa şükretmek için durmak, kalp atışımıza odaklanmak ve normalden daha yavaş ve derin nefesler almak duygusal ve fiziksel olarak daha tutarlı ve dengeli olmamıza yardımcı oluyor.


Daha sağlıklı beyin ve kalp için şükredin
Daha sağlıklı beyin ve kalp için şükredin

2- Bağ kurmak

Kendimizin ve çevremizdekilerin hayatını daha aydınlık bir hâle getirmenin bir başka yolu da bağ kurmak için atılan minik adımlardır. Psikolog Barbara Fredrickson bunu "küçük bağlantı anları" olarak adlandırır. Bu bağlantıyı sadece yakın arkadaşlarımızla ya da ailemizle değil, günlük hayatta karşılaştığımız bir market çalışanı gibi herhangi başka biriyle de kurabiliriz.

Hafif bir gülümseme, göz teması ve anda olma hâli... Tek gerekenler bunlar! Vermek, bir bakıma almaktır da aslında, yani bu bağ kurma anları iki tarafın da faydasınadır. Bunu yaparak stres seviyenizi azaltmanıza, sağlığınızın iyileşmesine, daha iyi bir ruh halinde olmanıza ve sonuç olarak bütünsel anlamda fiziksel ve duygusal sağlığınızın güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bu küçük ama etkili hareketlerle toplum içinde pozitif dalgalanma etkisi yaratabilirsiniz. Komşunuza yardım etmek, arkadaşınıza dert ortağı olmak, biri için kapıyı tutmak ya da yaşlı birine poşetlerini taşımasında yardımcı olmak gibi küçük nezaket göstergeleri de bu etki için önemlidir. Araştırmalar gösteriyor ki nazik olmak sadece bireysel olarak gelişmemize yardımcı olmakla kalmıyor, nezaket beraberinde daha çok nezaketi getiriyor; birbirine yardım eden ve bağlı toplumlar oluşmasını sağlıyor.


Mutlu ilişkilerin formülü
Mutlu ilişkilerin formülü

3- Şefkat göstermek

Kendimize ve çevremizdekilere daha çok şefkat göstererek ve önem vererek, nazik olarak hayatlarımızı aydınlatabiliriz. Araştırmalara göre başkalarına şefkat göstermek, daha enerjik, umutlu ve iyimser olmamızı sağlıyor. Şefkat kavramı aynı zamanda kendimize karşı nazik ve düşünceli olmayı da içeriyor. Teksas Üniversitesi psikologlarından Kristin Neff, 2004 yılında öz şefkatin 3 aşamadan oluştuğunu açıkladı, bunlar:

1- Duygularımızın farkında olmak

2- Hepimizin insan olduğunu hatırlamak, sadece insanların hata yaptığını ve bunun cezasını çektiğini anlamak

3- Kendimize karşı yatıştırıcı kelimeler ve davranışlarla nezaket göstermek


Ebeveynlerin öz şefkate sahip olmalarını sağlayacak 3 yol
Ebeveynlerin öz şefkate sahip olmalarını sağlayacak 3 yol

Stanford Üniversitesi Şefkat ve Özgecilik Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yaptığı araştırmalara göre aşağıdaki meditasyonla şefkat gösterme konusunda kendimizi geliştirebiliriz:


  • Birkaç kez derin ve yavaş bir biçimde nefes alın. Bu stresinizi azaltacak, odaklanmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olacak, aynı zamanda daha etkili bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak.

  • Şefkatinizi beslemeye ilk olarak sevdiğiniz bir arkadaşınızı, aile bireyinizi ya da evcil hayvanınızı gözünüzde canlandırarak başlayın. Onlara şefkatinizi yollayın.

  • Kendinizi de bu şefkate dahil ederek bu hissi büyütün.

  • Daha sonrasında tanıdığınız herkesi bu şefkate dahil edin.

  • Son olarak birlik hissine ulaşın ve her varlığa şefkat gösterin.

Sizin şükretme, bağ kurma ve şefkat gösterme yollarınız neler? Kendinizin ve çevrenizdekilerin yaşamını ne şekilde aydınlatıyorsunuz?

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


Kalp meditasyonu ile 3 dakikada rahatlamak
Kalp meditasyonu ile 3 dakikada rahatlamak

Referans: Diane Dreher. Better to Light a Candle Than Curse the Darkness. Şuradan alınmıştır: https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-personal-renaissance/202101/better-light-candle-curse-the-darkness

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