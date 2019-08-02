Çocuklarla doğayla iç içe

Kamp yaparken nelere dikkat etmeli?

Bu yaz kamp yaparken, pikniğe gittiğinizde, ormanlık alanlarda yürüyüş yaparken, hatta kayıkla balık tutmaya çaktığınızda çocuklarınızın sağlığını ve güvenliğini koruyabilmek için aşağıdaki noktalar konusunda dikkatli olmanız yeterli…

Ateş yakarken…

Bulunduğunuz yerde ateş yakma ile ilgili herhangi bir uyarı olup olmadığını kontrol edin. Bazı alanlar rüzgar nedeniyle, ateş yakmak için uygun olmayabilir.

Her türlü, kibrit, çakmak vb. ateş yakmanızı sağlayacak malzemeyi çocuğunuzun erişemeyeceği bir yerde tutun.

Ateş yakmak için çim olmayan, etrafında yapraklar bulunmayan ve rüzgarın esmediği bir alan bulun. Pek çok piknik ya da kamp alanının sadece ateş yakmak için ayrılmış alanları vardır.

Ateşi yakabilmek için, ince dallar, kağıtlar vb. bulun. Ateş yakmak için kesinlikle gaz vb. yanıcı maddeler kullanmayın.

Çocuklarınıza her durumda ateşe yaklaşmamalarını, en azından bir metre mesafede olmalarını tembihleyin. Bebekleri ve çok küçük çocukları daha da uzak bir mesafede tutun.

Kamp yapıyorsanız, uyumadan önce, ateşin tamamen söndüğüne emin olun. Üstüne su ya da toprak atabilirsiniz. Tüm korların tamamen sönüp sönmediklerini kontrol edin. Ateşi yaktığınız zemin, elinizin değebileceği kadar soğumadan uykuya dalmayın.

Kayıkla gezerken…

Bebekler ve çok küçük çocuklarla durgun olmayan bir göl ya da nehirde kayıkla açılmamalısınız. 3-4 yaşındaki çocuğunuzu yanınıza aldığınız durumlarda da, her ihtimale karşı can yeleği giydirmenizde yarar var. Çocuğunuz 5 yaşın üstündeyse ve yüzme biliyorsa, rahatlıkla açılabilir, kayıkla balık tutmanın keyfine varabilirsiniz.

Suyun çok soğuk olmadığından emin olun. Çocuklar ısıya karşı çok hassastır ve kolaylıkla suya düşmeleri durumunda vücut ısıları hızla düşebilir.

Küçük çocuklar, kayığın kenarlarında değil tam ortasında, oturulacak yerlerin tam arasında durmalıdırlar.

Suya girdiğinizde ise, çocuğunuz yüzme biliyorsa bile, ona en uzak bir kol mesafesinde kalmalısınız. Böylelikle gerektiği an ona ulaşabilirsiniz.

Ormanda gezinti yaparken…

Gideceğiniz alan ve rastlayabileceğiniz hayvan türleri ile ilgili yetkili birinden bilgi almayı ihmal etmeyin. Gideceğiniz ormanın güvenliği ya da en yakın orman müdürlüğü bu konu için uygun adres olabilir.

Yiyecek, içecek ya da güneş kremi gibi eşyaları plastik poşetler içinde tutun. Böylelikle hayvanların bunların kokularını alarak yanınıza yaklaşma olasılığını ortadan kaldırmış olursunuz.

Çocuğunuzu, aşina olmadığı hayvanlara yaklaşmaması ve bu hayvanlara yiyecek vermemesi konusunda uyarın.

Ormanlarda ve dağlık alanlarda bulunan yılanların büyük bir çoğunluğu tehlikede olmadıkları sürece, size saldırmazlar. Yılanlardan korunmak için özellikle yüksek alanlara tırmanırken, sesli bir biçimde ayaklarınızı yere vurarak ya da bir sopayı her adımınızda yere vurarak yürüyüşünüze devam edin. Çocuğunuzu net göremediği alanlara elini uzatmaması ve adım atmaması konusunda uyarın. Yere serdiğiniz eşyalarınızı kaldırırken, mutlaka birkaç kez silkeleyin.

İçme suları konusunda

Gittiğiniz bölgede yaşayan kişilere, çeşmelerden akan suların ya da çayda akan suların içilebilir olup olmadıklarını mutlaka sorun.

İçmeden önce her türlü kaynak suyunu, su filtresi ile temizleyin.

Suyu ateşte kaynattıktan sonra tüketmeniz en güvenli yollardan biridir. Yeterince kaynattığınızdan ve çocuklarınıza içirmeden önce yeterince ılıttığınızdan emin olun.

Tehlikeli bitkileri tanıyın

Zehirli sarmaşık ve meşe

Hem zehirli sarmaşık, hem de zehirli meşe üç yapraklı, küçük bitkilerdir.

Zehirli sumak

Zehirli sumağın dar, noktalı yaprakları vardır ve bir küçük dalda yedi ile on üç arasında yaprağı bulunur.

Önlem alın

Küçük bitkilerin olduğu alanlarda gezerken ya da kamp yaparken, çocuklarınıza mutlaka uzun pantolonlar ve çoraplar giydirin. Bitkilerin yapraklarında bulunan yağ, giysiler üstünde kalabileceğinden, eve gider gitmez çocuğunuzun giysilerini çıkarın ve sıcak suda yıkayın.

Çocuğunuz zehirli bir bitkiye dokunduğunda, elinizden geldiği kadar çabuk bir şekilde, ellerini soğuk suyla yıkayın ve sonrasında da alkol yardımıyla temizleyin. Derisinde döküntüler oluşmaya başlarsa, doktorunuza danışarak ona bir antihistamin verin (alerji için) ve kaşıntıyı önlemek için de kalamin losyonu kullanın. Kaşıntı ve döküntülerin çocuğunuzun vücuduna yayılmaya başladığı durumlarda, vakit kaybetmeden bir çocuk doktoruna ulaşın.

Yürüyüş yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Okul öncesi yaşlarda bir çocuğunuz varsa, kısa süreli bir yürüyüş planı yapın. Küçük çocuklar, yavaş yürürler ve çok kısa bir zamanda yorulurlar. Yapacağınız yürüyüşleri sık sık etrafınızı keşfetmek için yavaşlayarak geçirmeyi unutmayın.

Çocuğunuza kısa etek ya da şort kesinlikle giydirmeyin. Dikenli ve zehirli bitkilerden çocuğunuzu korumak ve olası kazaları önleyebilmek için, çocuklarınıza yürüyüşe çıkmadan önce uzun pantolonlar giydirin.

Yürüyüşünüze ara vermeyi unutmayın. Her 15 dakikada bir kısa molalar vererek, çocuğunuzun yorulmasını önleyebilirsiniz.

Gözünüzü çocuğunuzun üzerinden ayırmayın. Herhangi bir bitki ya da yabani meyve yemediğinden, ağzına almadığından emin olun.

Yürüyüşe çıkmadan önce yanınıza gerekebilecek şeylerin (su, yiyecek, kremler vb.) bulunduğu sırt çantanızı almayı unutmayın.

Vücutlarındaki sıvıyı yetişkinlere göre daha hızlı kaybettiklerinden, yürüyüş sırasında çocuğunuzun yeterince su içtiğinden emin olun.

Çocuğunuzun başını güneşten koruduğunuzdan emin olun.

Yanınızda hızlı ve çok enerji verebilecek, çikolata, gofret gibi yiyecekler bulundurun.

Güneşin tam tepede olduğu, öğle saatlerinde yürüyüşe çıkmayın. Yola çıkmadan önce, güneş kremlerini sürün.

Herkesin acil durumlarda ne yapması gerektiğini bildiğinden emin olun. Çocuğunuza, kaybolduğunu fark ettiği an, olduğu yerde kalması gerektiğini iyice öğretin.

Türkiye'deki kamp yerleri