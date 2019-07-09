Kamp ve bungalov sevenlere özel tatil yerleri

Yaz tatilinizi geçirebileceğiniz güvenli kamp alanları arıyorsanız veya bungalovda konaklamaktan hoşlanıyorsanız yurt içindeki bu tatil yerlerini çok seveceksiniz...

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1 &ndash; Boğsak Koyu / Mersin Mersin&rsquo;in Silifke il&ccedil;esinde yer alan Boğsak&rsquo;taki kamp alanı i&ccedil;inde hem karavanlar, hem de &ccedil;adırcılar i&ccedil;in alan mevcut. Etrafı g&uuml;venlik i&ccedil;in &ccedil;evrili olan kamp alanı denize sıfır bir konumda. Plajı, &ccedil;akıl taşı ve kum karışımı olan kamp alanının denizi, sığlık alan yoğunluğunda olduğu i&ccedil;in k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ccedil;ocuklar g&uuml;venle denize girebilirler. K&ouml;y&uuml;n marketi ve bakkalına birka&ccedil; adımlık mesafede olan kamp alanın hemen &ouml;n&uuml;nden Taşucu&rsquo;na ve Silifke&rsquo;ye giden minib&uuml;sler de ge&ccedil;mektedir. Ayrıca Taşucu Limanı&rsquo;ndan her g&uuml;n g&uuml;n&uuml;birlik turlar d&uuml;zenleyen tekneler de bulunmaktadır. Bu teknelerle keyifli bir gezintiye &ccedil;ıkabilirsiniz. T&uuml;pl&uuml; dalış yapmak i&ccedil;inse, kamp alanının hemen yanı başında dalış tekneleriyle b&ouml;lgenin sualtı zenginliklerini keşfedebilirsiniz.
Kategori : Yaşam
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1 – Boğsak Koyu / Mersin

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Boğsak’taki kamp alanı içinde hem karavanlar, hem de çadırcılar için alan mevcut. Etrafı güvenlik için çevrili olan kamp alanı denize sıfır bir konumda. Plajı, çakıl taşı ve kum karışımı olan kamp alanının denizi, sığlık alan yoğunluğunda olduğu için küçük çocuklar güvenle denize girebilirler. Köyün marketi ve bakkalına birkaç adımlık mesafede olan kamp alanın hemen önünden Taşucu’na ve Silifke’ye giden minibüsler de geçmektedir. Ayrıca Taşucu Limanı’ndan her gün günübirlik turlar düzenleyen tekneler de bulunmaktadır. Bu teknelerle keyifli bir gezintiye çıkabilirsiniz. Tüplü dalış yapmak içinse, kamp alanının hemen yanı başında dalış tekneleriyle bölgenin sualtı zenginliklerini keşfedebilirsiniz.

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