Kamp ve bungalov sevenlere özel tatil yerleri

1 – Boğsak Koyu / Mersin

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Boğsak’taki kamp alanı içinde hem karavanlar, hem de çadırcılar için alan mevcut. Etrafı güvenlik için çevrili olan kamp alanı denize sıfır bir konumda. Plajı, çakıl taşı ve kum karışımı olan kamp alanının denizi, sığlık alan yoğunluğunda olduğu için küçük çocuklar güvenle denize girebilirler. Köyün marketi ve bakkalına birkaç adımlık mesafede olan kamp alanın hemen önünden Taşucu’na ve Silifke’ye giden minibüsler de geçmektedir. Ayrıca Taşucu Limanı’ndan her gün günübirlik turlar düzenleyen tekneler de bulunmaktadır. Bu teknelerle keyifli bir gezintiye çıkabilirsiniz. Tüplü dalış yapmak içinse, kamp alanının hemen yanı başında dalış tekneleriyle bölgenin sualtı zenginliklerini keşfedebilirsiniz.