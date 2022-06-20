Kafeinsiz kahve nedir?

Kahve kokusu olmadan yapamayanlar ancak kafeinden uzak durmak isteyenler için tek alternatif olan kafeinsiz kahve ile ilgili merak edilen her şey.

Kafeinsiz kahve nedir?
Sağlık
20 Haziran 2022 13:12 Güncelleme: 20 Haziran 2022 14:19
ABONE OL
Duygu İslamoğlu
Duygu İslamoğlu duygu.islamoglu@gmail.com

Kafeinsiz kahve, kahve çekirdeklerinin yapısında bulunan kafeinin özel bir işlem uygulanarak ayrıştırılması ile elde edilir. Kahvenin kendine özgü yoğun aroması, bu işlemler sırasında mümkün olduğunca korunmaya çalışır ancak kahvesiz yapamayanlar için ‘kafeinsiz’ ibaresi, genellikle pek hoş karşılanmaz.


Bir bardak kahve, yaklaşık olarak 70-140 miligram kafein içerir. Günlük olarak 400 miligram kafein tüketmenin normal olduğu kabul edilir, yani bir gün içerisinde yaklaşık 5-6 bardak kadar kahve tüketilebileceği öngörülür.Ancak kahvenin yapısında bulunan 1200 kimyasal bileşenden yalnızca biri olan kafein, kahvenin zararlı etkileri olarak bildiğimiz kalp çarpıntısı, uyku bozuklukları, sinirlilik, mide rahatsızlıkları gibi durumlara da neden olabilir. Aynı zamanda hamilelik ve emzirme dönemlerinde de kafeinli içecekler tüketilmesi, özellikle bebeğin sağlığı gözetilerek önerilmez.


Herhangi bir nedenden dolayı kafein tüketmek istemiyorsanız ancak kahveden de vazgeçemiyorsanız, kafeinsiz kahve tek seçenek. Ben esansiyel tremor ve Huzursuz Bacak Sendromu (RLS) belirtilerini artırdığı için, istemeye ismeye kafeinsiz kahveye yöneldim. ‘Decaf’ ibaresi olan tüm ürünlere burun kıvıran bir kahvesever olarak, kafeinsiz kahve hakkında yayınlanan araştırmalardan ve yayınlardan derlediğim bilgiler sayesinde, neyse ki kafeinsiz kahvenin o kadar da kötü olmayabileceğine ikna oldum. İşte bulduklarım:


Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir?

Kahvenin içeriğindeki kafeini ayrıştırmak, ilk olarak 1905 yılında Ludwig Roselius’un aklına gelmiş. Benzen ve hidrokarbon kullanarak kahve çekirdeklerini kimyasal işlemden geçiren Roselius, kafein oranının azaldığını bulmuş ancak bu yöntemin ciddi oranda toksik olduğu anlaşıldığı için, ömrü çok da uzun olmamış.


Günümüzde kahve çekirdeklerindeki kafeini ayrıştırmak için, ilk keşfedilene göre kesinlikle daha sağlıklı olan farklı yöntemler kullanılıyor. Doğrudan kafeinsizleştirme yönteminde, kahve çekirdekleri buhara maruz bırakılıyor ve sonrasında etil asetat ve metilen klörür gibi kimyasal çözücüler ile tekrar tekrar durulanıyor. Dolaylı yöntemde ise, kimyasal maddeler kahve çekirdeklerine hiç temas etmiyor, kahve çekirdeklerinin saatlerce ıslatıldığı kafein yüklü su arıtılıyor ve çözücüler ile bu sudaki kafein ayrıştırıldıktan sonra, çekirdeğin kendi özünü içeren su, çekirdeklere yeniden veriliyor ve yağlar ile aromaların yeniden emilmesine izin veriliyor.


Her iki işlemde de kimyasal çözücüler kahve çekirdeğinden uzaklaştırılmış olur ve daha sonra yapılan kavurma işlemi ile de tamamen buharlaşır. Yani piyasada bulunan kafeinsiz kahve çekirdeklerinde yalnızca tüketim için güvenli bulunan eser miktarlarda bu çözücülere rastlanabilir.


Swiss Water Process (SWP) olarak bilinen bir başka yöntem ise, yalnızca su ve karbon filtrasyonuna dayanır. Kahve çekirdekleri önce kafeinlerini ve aromalı bileşenlerini bırakacakları sıcak suya daldırılırlar. Bu çekirdekler atılır ve elde sadece “yeşil kahve özü” olarak bilinen lezzet açısından zengin su kalır. Bu su da kafein moleküllerini yakalayacak şekilde boyutlandırılmış bir karbon filtreden geçirilir ve kafeinsiz yeşil kahve özü, bir sonraki kahve çekirdeği grubunu yıkamak ve filtrelemek için kullanılır. Böylece kafein, kimyasal maddelere başvurmadan ve çekirdekler aroma verici bileşenlerinin çoğunu kaybetmeden çekirdeklerden süzülür. SWP yöntemi, organik kahve çekirdeklerini kafeinsiz hale getirmek için kullanılan birincil yöntemdir.



Kahve keyfiniz biyolojik saatinize uysun!
Kahve keyfiniz biyolojik saatinize uysun!

Dünyada en çok tercih edilen iki tür kahve çekirdeği bulunuyor: Robusta ve Arabica. Aroması en yoğun olan tür Robusta olduğu için, kafeinsiz kahveler de genellikle işlemden geçirildiğinde yine yoğun aromasını koruyabilen Robusta türü kahve çekirdeklerinden elde ediliyor.


Uygulanan tüm bu işlemler, kahvenin içeriğindeki kafein bileşeninin ayrıştırılmasıyla sonuçlanıyor ancak, hangi işlem uygulanmış olursa olsun, kafeinin ancak %97 oranında ayrıştırılabildiği de bilinen bir gerçek. Yani bir bardak kafeinsiz kahve, 7 miligram kadar kafein içerebiliyor.


Kafeinsiz kahve nasıl olur?

Kahve çekirdekleri üzerinde bu kadar işlem yapıldığı düşünülünce, bir de kahvenin o enerji veren özelliğinin kahveden çıkarıldığı hesaba katıldığında, kahve aşıklarının ‘kafeinsiz kahve’ deyince yüzünü buruşturması çok doğal!


Ancak gelişmiş yöntemler kullanılarak kafeini ayrıştırılan kahve çekirdekleri, güçlü aromalarını koruyacakları şekilde arındırılıyorlar ve üstelik, kahve bize ulaşana kadar yalnızca bu işlemden geçmiş olmuyor. Daha sonra özel yöntemlerde kavruluyor olması da, kahvenin aromasını etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu yüzden, kaliteli bir kahve tüketiyorsanız, kafeinsiz olması lezzetinden ödün vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor.


Tadıyla ilgili içimiz rahat, fakat yine de etkileri konusunda aynı telkini vermemiz mümkün değil, çünkü kafeini çıkarıldığında kahvenin uyku açan, enerji veren, ‘kafayı toplayan’ o özellikleri de ne yazık ki yitip gitmiş oluyor.


Peki ya plasebo etkisi? Kafeinsiz kahve uykumu açabilir mi?

Cevap, evet. 2011 yılında yapılan kapsamlı bir araştırmada, katılımcılar kafeinsiz olduklarını bilmedikleri kahveleri içtikten sonra daha iyi bilişsel aktivite göstererek, plasebo etkisi olarak bilinen etkinin kahve için de geçerli olduğunu kanıtlamış oldular. Yine Amerika’da yapılan başka bir araştırma da, bu sonuçları doğrular nitelikte.



Referanslar:


"How Is Coffee Decaffeinated?" Şuradan alındı: https://www.britannica.com/story/how-is-coffee-decaffeinated


"How a Cup of Decaf Can Give You a Caffeine Buzz" (2011). Linda Wasmer Andrews. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/minding-the-body/201112/how-cup-decaf-can-give-you-caffeine-buzz


"Decaf Coffee: Good or Bad?" (2020) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/decaf-coffee-good-or-bad



Kahveden uzaklaştıran 5 bitki
Kahveden uzaklaştıran 5 bitki


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.