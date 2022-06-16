Kahve keyfi ömrü uzatıyor!

Kahve sadece sizi zinde tutmak ve damağınızı şenlendirmekle kalmıyor, kahve ömrünüzü de uzatıyor!

Kahve keyfi ömrü uzatıyor!
Sağlık
16 Haziran 2022 11:02 Güncelleme: 16 Haziran 2022 11:02
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Kahve üzerine birbiri ardına yapılan araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin insan ömrünü uzattığı konusunda hemfikir ancak binbir çeşidi olan kahveden bahsederken tam olarak neyin kastedildiği belirsiz olabiliyor. Çin'deki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, orta şekerli bir kahve deneyiminin de yararlı olabileceği konusunda yüz güldürücü sonuçlar sunuyor.


Annals of Internal Medicine'de yayınlanan çalışma, ister sade ister az miktarda şekerle tatlandırılmış olsun, günde 350 ila 850 ml kahve içen kişilerin herhangi bir hastalıktan ölme olasılığının %29-31 daha az olduğunu buldu. Çalışmanın verileri, kahve ile ilgili sağlık araştırmalarında kullanılan ve geniş bilgiler sağlayan yarım milyondan fazla katılımcının sağlık kayıtlarını içeren uzun vadeli bir veri tabanı olan UK Biobank'tan alındı.


Kahve hastalıklardan koruyor

Araştırmalara göre düzenli olarak kahve içen insanların, içemeyenlere göre kanserde, kalp ve diğer organ hastalıklarından ölme riski azalıyor. Bu durum, nispeten daha sağlıklı olan şekerli kahve tüketiminde dahi geçerli. Bu araştırmada ortalama şeker tüketimi, bir fincan kahve için bir çay kaşığı olarak kabul edilmişti.


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Şifa kafeinde mi?

Kahvenin uzun ömürle ilişkisini tam olarak ortaya koymak adına şekerli-şekersiz, kafeinli-kafeinsiz, hazır veya öğütülmüş kahve çeşitleriyle birçok farklı deneyin yapılması gerekiyor. Hâlihazırda yapılan bazı araştırmalar ise kafein içermeyen kahve tüketiminin de ortalama ömrü uzattığını kanıtlıyor. Bu durumda kahve denilince akıllara kafein gelse de uzun ömrün sırrı bu olmayabilir.


Referans: Dan Liu. MD. “Association of Sugar-Sweetened, Artificially Sweetened, and Unsweetened Coffee Consumption With All-Cause and Cause-Specific Mortality”. Şuradan alındı: https://doi.org/10.7326/M21-2977


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