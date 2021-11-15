Kahve ağız kokusu yapar mı?

Daha önce "kahve nefesi" diye bir tanım duydunuz mu? Kahvenin yol açtığı ağız kokusu ve önlemek için neler yapılabileceği hakkında her şey bu yazıda…

Kahve ağız kokusu yapar mı?
Sağlık
15 Kasım 2021 Pazartesi

Kimse kötü bir ağız kokusuna sahip olmak istemez ama her sabah kahve içme alışkanlığı buna yol açabilir. Kahve demlenirken harika kokusu tatlı olabilir, ancak kahve nefesi o yatıştırıcı aromaya benzemez. Birçok insan kahve nefesinin kokusunu kendilerinde ve başkalarında nahoş bulur. Onlardan biriyseniz, kahve kokusunu ortadan kaldırmanın yolları var.


Kahve nefesi nedir?

Kahve çekirdekleri kavrulduğunda kükürt içeren aroma bileşikleri oluşur. Kahvedeki asit içeriğiyle birlikte bu bileşikler ağız kokusuna neden olabilir. Kahve ayrıca ağız kokusunu kötüleştirebilen ağız kuruluğuna da neden olur. Kahvenin neden olduğu ağız kuruluğu, kısmen dehidre edici olan kafein tarafından üretilir. Bir fincan içtikten sonra kahvenin ağzınızı kuruttuğunu fark etmiş olabilirsiniz.


Kahve içtikten sonraki ağız kokusu nasıl önlenir?

Kahve içtikten hemen sonra dişlerinizi fırçalayın. Bazı araştırmalar çinko içerikli diş macunlarının faydalı olduğunu gösterse de siz anti bakteriyel özelliklere sahip herhangi bir diş macunu veya karanfil kullanabilirsiniz. Bu yeterli gelmezse ağız gargarası, ağız spreyi veya sakız kullanmayı deneyebilirsiniz. Bir bardak su içmek veya maydanoz çiğnemek de yardımcı olabilir.


Bu kötü kokunun sebebi kahve olsa da sade kahvelerin süt veya şeker ilaveli kahvelerden daha az bu duruma yol açtığı görüldü. Bakterilerin şekerle beslendiğini düşünürseniz, ağzınızda kalan kahve ve şeker parçalarının bakteri üretimine oldukça uygun bir ortam sağladığını fark edebilirsiniz. Tatlandırılmamış kahveden hoşlanmıyorsanız, kahvenizi şeker eklemek yerine tarçın çubuğu veya vanilya çekirdeği ile karıştırmayı deneyin. Tatlandırıcı kullanmayı da düşünebilirsiniz.


Referanslar:

Corey Whelan. "How to Get Rid of Coffee Breath" https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/coffee-breath (22.01.2021).


Sabah aç karnına kahve içerseniz...
Sabah aç karnına kahve içerseniz...


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