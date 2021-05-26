Kadınların eli değince…

Kendini geliştiren, üretim yapan ve birbirlerini destekleyen kadınları görmek akıllara tekrar şu cümleyi getiriyor: "Kadın, kadının yurdudur." İşte birbirinin yurdu olan kadınların bir araya geldiği bir oluşum...

Leap Natural nasıl kuruldu? Kaç kadın üretici var? Bize biraz Leap Natural’i anlatabilir misiniz?

Leap Natural markası, yerel ve kırsal kalkınma alanında sürdürülebilir çözümler sunma ve sosyal fayda sağlama amacı taşıyan bir marka vizyonuyla RETYKD (Rehberlik Eğitim Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği) çatısı altında bir sosyal girişim modeli olarak 2018’de kuruldu.

RETYKD, yürüttüğü tüm program ve projelerde “Eğitim Yoluyla Kalkınma”yı hedefler ve eğitimi en geniş anlamıyla ele alır. Leap Natural markası ile RETYKD’nin 2015’ten beri yürüttüğü “Kadınların Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi Programı” kapsamında sürdürülen mesleki eğitim atölyelerinde kadınların el yapımı olarak ürettikleri doğal ve özel tasarım ürünlerin etkin markalaşma çalışmaları ile pazara sunulması amaçlandı. Markamız aracılığıyla ürünlerin satışından elde edilen gelir, adil ticaret politikamız kapsamında tümüyle kadın üreticilerimize aktarılıyor.

Markamız aracılığıyla, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis olmak üzere 3 farklı şehirdeki 3 farklı atölyede toplam 90 üretici ve girişimci kadının ürünlerini ve hikâyelerini müşterilerimizle buluşturuyor; kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlenmelerine, daha iyi yaşam koşullarına erişmelerine, kadınlar arasındaki kız kardeşlik bağlarının kurulabilmesine, sosyal uyumun desteklenmesine ve kamusal alanda görünürlüklerinin artmasına aracı oluyoruz.

Aynı zamanda, kadın üreticilerimize atölyelerin başlangıcından itibaren Pazarlama, Dijital Pazarlama, Girişimcilik, Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme, Finansal Okuryazarlık ve İş Modelleri üzerine eğitimler sağlayarak üretim ve pazarlama süreçlerinin tümüne dahil olmalarını destekliyoruz. Farklı iş modellerine dair sağlanan eğitimlerin sonucunda kadınlar atölyelerinin ve markalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için kapsayıcı bir iş modeli olan kooperatifçilik modelini seçtiler. Bunun sonucunda Aralık 2020’de Leap Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Mesleki eğitim, üretim, markalaşma ve pazarlama çalışmalarımız kooperatifimiz çatısı altında devam ediyor.

Mardin doğal sabun atölyesi

Ürünlerinizin her biri kadınların ellerinden çıkıyor… Peki, ürün yelpazenizde neler var?

Mardin’de Doğal Sabun Atölyemiz ve Ahşap Baskı & Doğal Boyama Atölyemiz, Kilis’te Doğal Oyuncak Bebek Atölyemiz ve Şanlıurfa’da bu sene itibariyle kurduğumuz Güneş Enerjisiyle Sebze & Meyve Kurutma ve Hijyenik Paketleme Atölyemiz bulunuyor.

Ürün skalamız doğal sabun ve bakım ürünleri, doğal oyuncak bebekler, ahşap baskı tekniğiyle üretilmiş şal, kitap kılıfı, clutch, sırt ve omuz çantaları, ev tekstili ürünleri, kurutulmuş gıda ürünleri gibi geniş bir yelpazeyi barındırıyor. Tüm ürünlerimiz ortak bir vizyonu paylaşıyor, doğal ham maddelerden el yapımı olarak sıfır atık prensibi ile üretiliyorlar.

Ürünlerin hiçbiri kimyasal ya da sentetik katkı maddesi içermiyor. Ürünlerde sadece doğal ve insan sağlığına uygunluğu belgelenmiş ham maddeler kullanılıyor. Küçük üreticiler, kadın üreticiler ve çiftçilerden yerel ham maddeler tedarik ediyoruz. Sıfır atık konusuna verdiğimiz önemle ambalajlama da tamamıyla geri dönüştürülebilir kâğıt ve cam malzemelerle gerçekleştiriliyor.

Sosyal medya hesabınızda “Neden kadınlar?” başlıklı çok güzel bir paylaşımınızı gördüm. Bir kez daha tekrarlamanızı rica etsem… Neden kadınlar?

Meslek sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcük. Maslak, yani “yol” sözcüğü ile aynı kökü paylaşıyor. Sözcüğün kökenine baktığımızda, belli ki mesleklerimiz, sadece gelir elde ettiğimiz bir araç değil. Mesleklerimiz bizim hayatta tuttuğumuz yollar… Hayata gelme amacımızın, ruhumuzun, becerilerimizin en güçlü ifadesi.

Marka olarak hayatta tuttukları yolları, eğitim ve istihdam alanında fırsatlara eşit erişemedikleri için yarım kalmış kadınlarla çalışıyoruz. 5 sene önce bir araya geldik ve birlikte bir yola çıkmaya karar verdik. Sahip oldukları inanılmaz potansiyelleri ve yetenekleri ortaya koyabilecekleri atölyeler açtık. Yolculuğumuzu, kız kardeşliğimizle ve birlikte çalışma kültürümüzle taçlandırdık.

Markamız için “Kadın isterse her şeyi yapar” cümlesi ezbere söylenmiş bir cümle veya bir reklam kampanyası sloganı değil, bir gerçektir. Biz kadınların güçlerine, azimlerine, dirençlerine atölyelerimizde her gün şahit olan bir markayız. Zor yaşam koşullarına rağmen sıfırdan bir atölye kurdular, mesleki becerilerini geliştirdiler, birbirlerini desteklediler ve şu anda ürünlerini, Türkiye ile birlikte Amerika, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç, Belçika, İtalya, İngiltere, Tayvan, Japonya ve Singapur gibi birçok ülke ve kıtaya pazarlıyorlar. Kadınların sadece kendi yaşamlarını değil, çocuklarının ve ailelerinin yaşamlarını da olumlu yönde dönüştürme güçleri var. Toplumlarını ve ülkelerini dönüştürme güçleri var. Bu yüzden kadınlar…

Kadın girişimcilere destek olabilmek adına da sizden çok sayıda alışveriş yapan insanların olduğunu düşünüyorum. Bu noktada nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Bir marka, üreticisi ve tüketicisinin birlikteliğiyle varlığını sürdürebilir. Üretici ve tüketici, birlikte bir dil, bir bakış açısı, bir vizyon geliştirirler. En başından beri bizi yalnız bırakmayan, kadın girişimciliğine, emeğine, üretimine kıymet veren, her zaman bize ilham olan, güç veren müşterilerimizin olmasına müteşekkiriz. Bununla birlikte verdikleri bu kıymete, profesyonelliğimizle, üretim ve pazarlama süreçlerimizin tümüne gösterdiğimiz özenle ve şeffaflığımızla layık olabilmek de bizler için çok önemli.

Klasik "Alışveriş” anlayışından uzak, üretici ve tüketicinin ürünler aracılığıyla birbirlerini tanıdıkları ve bağ kurabildikleri, sosyal ve ekolojik anlamda sorumlu bir tüketim sürecini destekliyoruz. Bu amaçla, kadın üreticilerimizin hayat hikâyelerini de ürünlerimizle beraber müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bu hikayeler, kim olursak olalım paylaştığımız ortak hayat deneyimlerini, değerlerimizi, hayallerimizi hatırlatıyor bizlere. Kilis’teki atölyemizden hayat hikayesini paylaşan ve hikayesinde erken yaşta okulu bırakmak zorunda kaldığını anlatan bir kadın üreticimizin hikayesine, Karadeniz bölgesindeki bir müşterimizden, “Anneme hediyesini verdiğimde ve hayat hikayesini okuduğunda gözyaşlarını tutamayıp ağladı çünkü o da okula devam edememiş. Hepinizi tebrik ediyor, sevgilerini gönderiyor,” dönüşünü alıyoruz. Hikayelerimiz aracılığıyla tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya yayılan bu kız kardeşlik ve birlik duygusunun iyileştirici bir güce sahip olduğuna inanıyoruz. Bizim, “biz”e, “biz olma”ya ihtiyacımız var.

İlk zamanlarda müşterilerimiz kadın yoğunlukluydu. Son yıllarda erkek müşteri kitlemizin artışı bize toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın emeğine dair erkeklerin hassasiyetlerinin de giderek arttığını gösteriyor. Aynı zamanda, özel sektörden şirketlerle de iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk politakaları kapsamında kurumsal hediyelik ürün katalogumuzdan ürünler tercih ederek kadın girişimciliğini ve emeğini destekliyorlar.

Instagram hesabınızda “Mardin, Şanlıurfa, Kilis” konumları bulunuyor yalnızca buradaki üretici kadınlar ile mi çalışıyorsunuz?

Şimdilik Mardin, Şanlıurfa ve Kilis’te atölyelerimiz bulunuyor. Şehirleri belirlerken saha çalışmaları, ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gelecekte kuracağımız atölyelerle daha çok kadına ulaşmayı planladığımız birçok şehir var. Bazı şehirler için sağlanması planlanan mesleki eğitim modüllerini ve üretilmesi düşünülen ürünleri de gerçekleştirdiğimiz ön çalışmalarla belirledik. Ülkemizin markalaşma çalışmaları ile katma değeri artırılarak hem iç hem de dış pazara sunulabilecek çok kıymetli zanaatleri ve ürünleri var.

Leap Natural ailesine katılmak isteyenler ne yapmalı? Bildiğim kadarıyla 4 atölyeniz var. Atölyelerinize katılım nasıl sağlanıyor?

Atölye açtığımız şehirlerde kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak ve aynı zamanda saha çalışmalarımız aracılığıyla o şehirlerde ikamet etmekte olan kadınlara bilgilendirme sağlıyor, duyurular gerçekleştiriyoruz. Atölyelerimiz her zaman ziyarete açık. Her kadın dilediği zaman atölyemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabiliyor ve atölyeyi görebiliyor. Şartları uygun bulursa kaydını gerçekleştiriyor. 5 senedir bizimle devam eden kadın üreticilerimiz de 6 ay önce aramıza katılmış olan kadın üreticilerimiz de bulunuyor.