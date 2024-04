Kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastaların ölme olasılığı 'daha düşük'

Yapılan araştırmalar, kadın doktorlar tarafından tedavi edildiklerinde hastaların ölme ve tekrar hastaneye yatırılma oranları, erkek doktorların tedavi ettiği hastalara kıyasla daha düşük. Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, kadın hastaların ölüm oranının kadın doktorlar tarafından tedavi edildiğinde % 8,15; erkek doktorlar tarafından tedavi edildiğinde ise %8,38 olduğu tespit edildi. Ayrıca, kadın doktorlar tarafından tedavi edilen erkek hastalar için ölüm oranı %10,15; erkek doktorlar için %10,23 olan orandan daha azdı. Araştırmacılar, hastaneye yeniden kabul oranları için de aynı modeli ortaya çıkardı.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Yusuke Tsugawa, kadın ve erkek hekimlerin aynı şekilde hekimlik yapmaları halinde hasta sonuçlarının farklı olmayacağını dile getirdi. “Bulgularımız, kadın ve erkek hekimlerin tıbbı farklı şekilde uyguladıklarını ve bu farklılıkların hastaların sağlık sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Doktorun cinsiyetini hasta sonuçlarıyla ilişkilendiren altta yatan mekanizmalar ve kadın doktorlardan tedavi görmenin kadın hastalara sağladığı faydanın neden daha büyük olduğu konusunda daha fazla araştırma yapılması, hasta sonuçlarını genel olarak iyileştirme potansiyeline sahiptir. Çalışma, 2016 ve 2019 yılları arasında 458.000'den fazla kadın hasta ve 319.000'den fazla erkek meslektaşı inceledi.

Araştırmacılar, erkek ve kadın doktorlar arasındaki eşitsizliğe yol açabilecek çeşitli faktörlere değinerek, bu uçurumun erkek doktorların kadın hastalarının hastalıklarının ciddiyetini hafife almalarıyla bağlantılı olabileceğini söyledi. Önceki çalışmalar, erkek doktorların kadın hastalarının ağrı düzeylerini, gastrointestinal ve kardiyovasküler semptomlarını ve inme riskini hafife aldıklarını ve bunun da tedaviye erişimde gecikmelere veya eksik bakım almalarına yol açabileceğini göstermiştir.

Araştırmacılar ayrıca, ölüm oranı farkının kadın doktorların, kadın hastalarıyla daha iyi iletişim kurabilmesiyle bağlantılı olabileceğini, hastaların önemli bilgileri açıklama şansını artırdığını ve bunun da teşhis ve tedaviyi hızlandırdığını dile getirdi. Çalışmada ayrıca, kadın hastaların hassas muayeneler ve kadın doktorlarla ayrıntılı konuşmalar yapma konusunda daha rahat olabilecekleri öne sürüldü.

Ancak araştırmacılar, erkek ve kadın doktorların sağladıkları ilaç ve bakımdaki farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulundu. Bu konunun daha iyi anlaşılması, hasta bakımını etkili bir şekilde iyileştiren müdahalelerin geliştirilmesine yol açabilir. Kadın hekimlerin yüksek kalitede bakım sağladığını ve bu nedenle daha fazla kadın hekime sahip olmanın toplumsal açıdan hastalara fayda sağladığını belirtmek önemlidir.

Ayrıca, kadınların yaşadığı ağrıların genellikle erkeklerinkinden çok daha az ciddiye alındığını gösteren bir dizi çalışma bulunmaktadır. Önceki veriler, kadınların acil servislerde daha uzun süre beklemek zorunda kalmalarının yanı sıra, etkili ağrı kesicilerin reçete edilme olasılığının da erkeklere göre daha düşük olduğunu göstermektedir.

