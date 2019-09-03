Güçlü kadınların 11 özelliği

Yalnızlıktan ve kendileri olmaktan korkmayan güçlü kadınların ortak özellikleri...

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Güçlü kadınların 11 özelliği

Yalnız olmak, toplumun gözünde acınacak bir durum gibi gözüküyor olabilir. Bu yüzden de insanlar, özellikle de kadınlar, ilişkileri ne kadar kötü giderse gitsin yalnız kalmamak için ilişkilerini sürdürmeye devam ederler. Fakat bazı kadınlar ise mutsuz oldukları bir ilişkiye zaman harcamak yerine yalnız kalmayı tercih ederler. Bu güçlü kadınlar hayattan ne istediklerini bilirler ve asla daha azına kanaat etmezler. İşte güçlü kadınlarda görebileceğiniz 11 ortak özellik...

 

BAZI İNSANLAR NEDEN AŞIK OLAMAZ?
 

 

1- Öncelikli olmaları gerektiğini bilirler

Zamanını onu hak etmeyen bir erkek için harcamak yerine günümüz güçlü kadınları yalnızlıktan da zevk almayı bilirler. Partnerleri için öncelikli olmak onlar için çok önemlidir. Bir erkeğin aklındaki birkaç seçenek arasında yer almak onlar için katlanılamaz bir durumdur. Ayrıca sadece istediğini yaptırmak için ona iyi davranan bir erkeğe de asla tahammül etmezler. Onlar için önemli olan sevildiğini, değerli olduğunu ve saygı gördüğünü hissetmektir.

 

2- Kendilerini geliştirmeyi tercih ederler

Bir kadın zamanını kendini geliştirmeye harcamak istiyorsa yalnız kalmayı tercih edebilir. Özellikle günümüzde kadınlar için işlerinde istedikleri konuma gelmek, terfi almak ya da akademik olarak ilerlemek enerjilerini tüketen ilişkilerde zaman harcamaktan daha önemli.

 

3- Kendileri olmaktan utanmazlar

Güçlü bir kadın ona ne giyeceğini, ne yapacağını söyleyen, onu kendi kafasındaki kadın kalıbına sokmaya çalışan bir erkeğe ihtiyaç duymaz. Onu olduğu gibi seven ve kabullenen bir erkek yoksa yalnızlık daha iyi bir seçenektir.

 

4- Kötü bir ilişkide zaman harcamazlar

Partneriyle zorunluluktan zaman geçiren bir erkekle beraber olmak yerine güçlü ve bağımsız olan bir kadın kendi başına eğlenmeyi tercih eder. Aynı şey aslında erkekler için de geçerlidir.

 

KÖTÜ İLİŞKİNİN İŞARETLERİ NELERDİR?

 

5- Bir yabancının yanında uyanmaktansa yalnız uyumayı tercih ederler

Sabah uyandığında yanında tanımadığı bir yüzü görmektense tek uyumayı tercih eden kadınlar aynı zamanda artık aşık olmadığını hissettiği erkeklerle de ilişkilerini sürdürmeye devam etmezler.

 

6- Hata yapmaktan korkmazlar

Güçlü kadınlar, hata yapmanın da hayatın bir parçası olduğunu bilirler ve yaptıkları her hatadan yeni bir şey öğrenerek kendilerini geliştirirler.

 

7- Cinsel obje muamelesi görmek istemezler

Özgür bir kadın onun sadece dış görünüşüne önem veren ve ona sevilecek ve arzu duyulacak bir kadınmış gibi değil de bir objeymiş gibi davranan bir adamla beraber olmaz. Onunla sadece fiziksel değil duygusal bağlar da kurmak isteyen bir insanı hayatına almak ister.

 

8- Sorunlarını konuşabileceği bir insanla beraber olmak isterler

Güçlü kadınlar partnerlerinin sadece fiziksel olarak etraflarında olmalarını istemezler. Düşüncelerine saygı göstermeyen ve onu sürekli düzeltmeye veya değiştirmeye çabalayan bir partner, onlar için itici bir konumdadır. Bunun yerine fikir alışverişi yapabilecekleri erkekler daha değerlidir. 

 

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9- Ağlamaktan değil düşüncesiz erkeklerden korkarlar

Ağlamak bir kadını güçsüz yapmaz. Fakat güçlü bir kadın ona değer vermeyen bir erkek tarafından incitilmeyi asla kabul etmez. Ona sevgiyle, saygıyla ve tutkuyla yaklaşmayan bir erkek güçlü bir kadının sadece o ilişkiden uzaklaşmasına sebep olur.

 

10- Yalnız olmayı severler

Kendine güveni olan kadınlar için yalnız olmak mutsuz hissetmek anlamına gelmez. Aksine kendine ve arkadaşlarına ayıracağı zamanın daha fazla olduğu anlamına gelir. Güçlü kadınlar özgürlüğü sever ve sıradan bir erkek için de bundan vazgeçmezler.

 

11- Güçlü bir erkekle beraber olmak isterler

Güçlü kadınların da kendilerini zayıf ve yetersiz hissettiği anlar elbette ki vardır. İşte böyle durumlarda dışarıdan güçlü görünseler bile içeriden üzgün olduklarını anlayabilecek erkeklere ihtiyaç duyarlar. Güçlü ve zayıf yanlarıyla oldukları kişi için sevilmek, başarılı olduklarında kıskanılmamak, aksine desteklenmek onlar için çok önemlidir. Bu özelliklere sahip olan güçlü bir erkekle tanıştıklarında da ilişki fikri onlar için uzak değildir.

 

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Kaynak: Bright Side. (2019). Strong Women Would Rather Be Single Than Waste Time on People Who Don’t Deserve It. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/strong-women-would-rather-be-single-than-waste-time-on-people-who-dont-deserve-it-793610/

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