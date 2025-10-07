Kaçkar Dağları sonbahar renklerine büründü

Rize'nin \u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esinde, Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde bulunan Avusor, Huser ve Kavrun yaylalar\u0131 sonbahar\u0131n hakim renkleri olan sar\u0131 ve k\u0131z\u0131l tonlara b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.. Yaz\u0131n ye\u015filin binbir tonuna ev sahipli\u011fi yapan b\u00f6lge, \u015fimdi sar\u0131, turuncu, k\u0131rm\u0131z\u0131 ve kahverenginin b\u00fcy\u00fcleyici tonlar\u0131yla ziyaret\u00e7ilerini kar\u015f\u0131l\u0131yor.. Y\u0131l\u0131n bu d\u00f6neminde Ka\u00e7karlar, do\u011faseverler ve foto\u011fraf tutkunlar\u0131 i\u00e7in adeta bir a\u00e7\u0131k hava st\u00fcdyosuna d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. . Sis bulutlar\u0131n\u0131n aras\u0131nda kaybolan rengarenk ormanlar ve zirvelerdeki ilk kar manzaras\u0131, b\u00f6lgeye ayr\u0131 bir g\u00fczellik kat\u0131yor.. \nRize ve Artvin s\u0131n\u0131rlar\u0131nda yer alan Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131, sonbahar\u0131n geli\u015fiyle birlikte adeta renk c\u00fcmb\u00fc\u015f\u00fcne d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . .
