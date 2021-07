Jeff Bezos ve ekibi uzaya gitti!

Tesla model otomobil

Deniz kestanesi spermi

Çoğunun ismi Albert olan bir sürü uzay maymunu

1903'te Wright kardeşlerin uçurduğu uçaktan bir parça

1984 filmi Top Secret'ın posteri

4 kutu Pepsi, 4 kutu Coca Cola

2008 yapımı The Day the Earth Stood Still filmi

42 ışık yılı uzağa gönderilen Doritos reklam filmi

Alman sanatçı Michael Böhme'nin iki resmi

Andy Warhol'un çizdiği bir penis

Ann Druyan'ın beyin dalgalarının bir saat uzunluğundaki kaydı

Anne ve çocuğunun öpüşme ses kaydı

Apollo 14 astronotu Alan Shepard'ın 182.9 metre uzağa gönderebildiği golf topu

Apollo 16 pilotu Charles Duke'un aile fotoğrafı

Arthur Woods imzası taşıyan "Cosmic Dancer" isimli alüminyum heykel

Avustralya Morning Star ve Devil Bird Aboriginal

Avustralyalı sanatçı Stephen Little tarafından meydana getirilen Monochrome isimli bir DVD

Avustralyalıların bir proje kapsamında gönderdiği 25.800 sms

Avusturyalı sanatçı Richard Kriesche tarafından yapılan video performansı

Ağaç kesme sesi

Beethoven'ın 5. Senfonisi

Belçikalı sanatçı Paul Van Hoeydonk tarafından yapılmış "The Fallen Astronaut" isimli küçük figür

Bir demircinin çalışma sesi

Bir el röntgeni

Bir faytonun ses kaydı

Bir gemi kornası sesi

Bir grup çömlek

Bir otobüsün ses kaydı

Bir çobanın sürüsünü hizaya getirirken alınmış ses kaydı

Bir sırtlanın sesi

Bir traktörün ses kaydı

Çok fazla sayıda kusma poşeti

Blues müzisyeni Blind Willie Johnson'ın "Dark Was the Night" ve "Cold Was the Ground" parçaları

F11 uçağının sesi

Blur'un yazdığı kısa bir parça

Bozuk para

Buharlı tren sesi

Charles Duvelle tarafından kaydedilen Senegal perküsyon performansı

Chosen Bun burger ve patates menüsü

Chuck Berry'nin "Johnny B Goode"u

Claus Oldenberg'in Mickey Mouse çizimi

Coelopysis kafatası

Dev bir 3D yazıcı

DNA yapısının renkli bir grafiği

Dünya'nın büyük nehirlerinden su örnekleriyle oluşturulmuş hologram ve küpler

Çekirge sesleri

Ekstrem sıcaklıklarda yaşayabilen sekiz ayaklı mikroskobik Tardigrades canlısı

Kuzu pirzola

Elizabeth Carroll Smith'in "When Dreams are Born" isimli suluboya resmi

Fırtına sesi

Futbol topu

Galileo ve Roma tanrıları Jupiter ve Juno'nun Lego mini figürleri

Gladys ve Esmerelda isminde iki örümcek

Havacı Amelia Earhart'ın saati ve eşarbı

HeLa hücreleri (50'li yıllarda kanser hastası olan Henrietta Lacks'in arkasından kanserli hücreye verilen isim)

İnsan üreme organlarının siyah beyaz grafik resmi

Jamestown'da bulunmuş eski bir kargo etiketi

JS Bach'ın "Brandenburg" Konçertosu

Japon flüt sanatçısı Goro Yamaguchi'nin Tsuru No Sugomori'si

Kahkaha sesi

Jared Leto'nun grubu 30 Seconds To Mars'ın pop single'ı "Up In The Air"

Jimmy Carter tarafından kaleme alınmış bir yazılı mesaj

Kalp atışının ses kaydı

Monty Python'un Flying Circus peynir dükkanı skeçini onore etmek için gönderilen Le Brouere peyniri

Johannes Kepler'in Harmonices Mundi'si

Maiasaura Peeblesorum'un ufak bir kemik parçası ve yumurta kabuğu

Luke Skywalker'ın ışın kılıcı

Mors kodları

Nascar start bayrağı

Okyanus dalgalarının kıyıya çarpma sesi

Oxford şehrinin renkli fotoğrafı

Ördek gagalı dinozor

Partita No. 3'ten Gavotte en rondeau, E majör Keman

Peru'nun geleneksel çalgılarının sesleri

Pierre Comte'nin Primsa isimli heykeli

Lorenzo Barcelata tarafından yeniden yorumlanan El Cascabel

Pizza Hut'un 2000 yılında, yaklaşık 750 bin pound ödeyerek gönderdiği pizza

Playboy dergisi

Robert MacLennan'ın bir parçası

Roket bilimcisi Krafft Ehricke

Saksafon

Salamura biftekli sandviç

Salmonella bakterisi örneği (uzayda daha hızlı yayılan bir hale geldi)

Louis Armstrong ve Hot Seven tarafından çalınan "Melancholy Blues"

Satürn 5'in kalkış sesi

Sekoya ağacı üzerinde kar tanelerinin renkli fotoğrafı

Soon Hee Shing tarafından "Lütfen iyi ol" anlamına gelen bir mesaj

Star Trek dizisinin Scotty'si James Doohan'ın külleri

Sydney Opera Binası'nın fotoğrafı

Şarap ve ekmek

The Beatles - Across The Universe

Toy Story serisinden astronot figürü

TP-82 namlusu

Uzay fizikçisi Gerard K O'Neill

Yankee Stadyumu'ndan bir parça toprak

Star Trek'in yaratıcısı Gene Roddenberry'nin külleri

Yağmur sesi

Zulu dan Fred Dube ün uzaylılara ettiği selam Sizi selamlıyoruz harika şeyler. Size uzun ömürler diliyoruz.

