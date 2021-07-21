Jeff Bezos ve ekibi uzaya gitti!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard ile Türkiye saatiyle 16.12'de uzaya fırlatıldı. Bezos'un da aralarında bulunduğu dört kişiyi taşıyan araç, kısa süren uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü.
Pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıdı. Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, kadın havacı Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik etti.
Bu seyahatin ardından Oliver Deamen uzaya giden "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi oldu.
Uzaya gönderilmiş birbirinden ilginç 101 şey
Uzaya gönderilen şeylere inanamayacaksınız!
Tesla model otomobil
Deniz kestanesi spermi
Çoğunun ismi Albert olan bir sürü uzay maymunu
1903'te Wright kardeşlerin uçurduğu uçaktan bir parça
1984 filmi Top Secret'ın posteri
4 kutu Pepsi, 4 kutu Coca Cola
2008 yapımı The Day the Earth Stood Still filmi
42 ışık yılı uzağa gönderilen Doritos reklam filmi
Alman sanatçı Michael Böhme'nin iki resmi
Andy Warhol'un çizdiği bir penis
Ann Druyan'ın beyin dalgalarının bir saat uzunluğundaki kaydı
Anne ve çocuğunun öpüşme ses kaydı
Apollo 14 astronotu Alan Shepard'ın 182.9 metre uzağa gönderebildiği golf topu
Apollo 16 pilotu Charles Duke'un aile fotoğrafı
Arthur Woods imzası taşıyan "Cosmic Dancer" isimli alüminyum heykel
Avustralya Morning Star ve Devil Bird Aboriginal
Avustralyalı sanatçı Stephen Little tarafından meydana getirilen Monochrome isimli bir DVD
Avustralyalıların bir proje kapsamında gönderdiği 25.800 sms
Avusturyalı sanatçı Richard Kriesche tarafından yapılan video performansı
Ağaç kesme sesi
Beethoven'ın 5. Senfonisi
Belçikalı sanatçı Paul Van Hoeydonk tarafından yapılmış "The Fallen Astronaut" isimli küçük figür
Bir demircinin çalışma sesi
Bir el röntgeni
Bir faytonun ses kaydı
Bir gemi kornası sesi
Bir grup çömlek
Bir otobüsün ses kaydı
Bir çobanın sürüsünü hizaya getirirken alınmış ses kaydı
Bir sırtlanın sesi
Bir traktörün ses kaydı
Çok fazla sayıda kusma poşeti
Blues müzisyeni Blind Willie Johnson'ın "Dark Was the Night" ve "Cold Was the Ground" parçaları
F11 uçağının sesi
Blur'un yazdığı kısa bir parça
Bozuk para
Buharlı tren sesi
Charles Duvelle tarafından kaydedilen Senegal perküsyon performansı
Chosen Bun burger ve patates menüsü
Chuck Berry'nin "Johnny B Goode"u
Claus Oldenberg'in Mickey Mouse çizimi
Coelopysis kafatası
Dev bir 3D yazıcı
DNA yapısının renkli bir grafiği
Dünya'nın büyük nehirlerinden su örnekleriyle oluşturulmuş hologram ve küpler
Çekirge sesleri
Ekstrem sıcaklıklarda yaşayabilen sekiz ayaklı mikroskobik Tardigrades canlısı
Kuzu pirzola
Elizabeth Carroll Smith'in "When Dreams are Born" isimli suluboya resmi
Fırtına sesi
Futbol topu
Galileo ve Roma tanrıları Jupiter ve Juno'nun Lego mini figürleri
Gladys ve Esmerelda isminde iki örümcek
Havacı Amelia Earhart'ın saati ve eşarbı
HeLa hücreleri (50'li yıllarda kanser hastası olan Henrietta Lacks'in arkasından kanserli hücreye verilen isim)
İnsan üreme organlarının siyah beyaz grafik resmi
Jamestown'da bulunmuş eski bir kargo etiketi
JS Bach'ın "Brandenburg" Konçertosu
Japon flüt sanatçısı Goro Yamaguchi'nin Tsuru No Sugomori'si
Kahkaha sesi
Jared Leto'nun grubu 30 Seconds To Mars'ın pop single'ı "Up In The Air"
Jimmy Carter tarafından kaleme alınmış bir yazılı mesaj
Kalp atışının ses kaydı
Monty Python'un Flying Circus peynir dükkanı skeçini onore etmek için gönderilen Le Brouere peyniri
Johannes Kepler'in Harmonices Mundi'si
Maiasaura Peeblesorum'un ufak bir kemik parçası ve yumurta kabuğu
Luke Skywalker'ın ışın kılıcı
Mors kodları
Nascar start bayrağı
Okyanus dalgalarının kıyıya çarpma sesi
Oxford şehrinin renkli fotoğrafı
Ördek gagalı dinozor
Partita No. 3'ten Gavotte en rondeau, E majör Keman
Peru'nun geleneksel çalgılarının sesleri
Pierre Comte'nin Primsa isimli heykeli
Lorenzo Barcelata tarafından yeniden yorumlanan El Cascabel
Pizza Hut'un 2000 yılında, yaklaşık 750 bin pound ödeyerek gönderdiği pizza
Playboy dergisi
Robert MacLennan'ın bir parçası
Roket bilimcisi Krafft Ehricke
Saksafon
Salamura biftekli sandviç
Salmonella bakterisi örneği (uzayda daha hızlı yayılan bir hale geldi)
Louis Armstrong ve Hot Seven tarafından çalınan "Melancholy Blues"
Satürn 5'in kalkış sesi
Sekoya ağacı üzerinde kar tanelerinin renkli fotoğrafı
Soon Hee Shing tarafından "Lütfen iyi ol" anlamına gelen bir mesaj
Star Trek dizisinin Scotty'si James Doohan'ın külleri
Sydney Opera Binası'nın fotoğrafı
Şarap ve ekmek
The Beatles - Across The Universe
Toy Story serisinden astronot figürü
TP-82 namlusu
Bir faytonun ses kaydı
Uzay fizikçisi Gerard K O'Neill
Yankee Stadyumu'ndan bir parça toprak
Star Trek'in yaratıcısı Gene Roddenberry'nin külleri
Yağmur sesi
Zulu dan Fred Dube ün uzaylılara ettiği selam Sizi selamlıyoruz harika şeyler. Size uzun ömürler diliyoruz.
Beethoven'ın 5. Senfonisi
Buharlı tren sesi
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