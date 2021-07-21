Jeff Bezos ve ekibi uzaya gitti!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard ile Türkiye saatiyle 16.12'de uzaya fırlatıldı. Bezos'un da aralarında bulunduğu dört kişiyi taşıyan araç, kısa süren uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü.

Pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıdı. Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, kadın havacı Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik etti.

Bu seyahatin ardından Oliver Deamen uzaya giden "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi oldu.