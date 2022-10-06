Japandi stili nedir?

2022-2023 ev dekorasyon trendlerinde yeni bir stil dikkat çekiyor: Japandi stili. Peki Japandi stili nedir? Japandi stili nasıl uygulanır? İşte yanıtlar…

Japandi stili nedir?
Yaşam
06 Ekim 2022 12:19
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Pandemi ile birlikte son iki yıldır evlerimiz çalışmak, öğrenmek ve yaşamak için birer merkez haline geldi. Bu durum bizi konfor, simetri ve kullanışlılığın esas alındığı Japandi stilini kendi evimizde kullanmaya sevk etti. Japandi stili hem Japon minimalizminin hem de İskandinav modernizminin en iyilerini kutlayan bir tasarım trendidir. Bu stil, İskandinav tarzının yumuşak rahat nötrlerini Japon tasarımında sıklıkla belirtilen temiz minimalist çizgilerle birleştiren hibrit bir yaklaşımı benimsiyor.


Kendi alanınızda Japandi stilini elde etmenize, hem şık hem de rahat olan rahatlatıcı, sakinleştirici vahayı yaratmanıza yardımcı olacak temel dekor ögelerini sıraladık!





Sade, desensiz ve minimal yemek takımları kullanın

Tasarımı basit, desensiz ve çok yer kaplamayacak minimal tasarımlı yemek takımlarına sofranızda yer açın. Bu hem yemeğinizi ön plana çıkaracak hem de masanızda göz yormayan bir görüntü sağlayacak.





Sofranızda doğal malzemeler kullanın

Sıcak tonlardaki sofra takımları ve aksesuarlarla akşam yemeği davetlileriniz için sakinleştirici bir ortam yaratın. Doğal dokuma, hasır, oval servisleri kullanabilirsiniz. Ahşap tabaklarda salatalarınızı servis edebilirsiniz.





Rattan el işi parçaları seçin

Rattan parçalar Japandi stilinin olmazsa olmaz parçaları arasında yer alır. Rattan, esnek yapısı nedeniyle farklı şekil ve formlarda kullanılabilir. Ancak genellikle iç mekanlarda aydınlatma armatürleri ve saklama sepetleri olarak kullanımı yaygındır.





Natural tonlarda aksesuarlar kullanın

Japandi stilinde nötr renkler ön plandadır. Ancak siz biraz renk katmak istiyorsanız toprak tonlarında seramik parçaları kullanabilirsiniz.





Ahşap mobilyalar kullanın

İşlevsel koltuklar, ahşap masalar, yemek sandalyeleri bu stilin temel ögeleri arasında yer alıyor. Doğanın, doğal tonların maskın olduğu tüm mobilyaları bu stile sahip bir ev yaratmak istiyorsanız kullanabilirsiniz.


Referanslar:

April Hardwick. "12 Ways To Create Japandi Style In Your Home". Şuradan alındı: https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2022/04/06/best-japandi-decor/?sh=2cbc538026d3 (07.04.2022).


İskandinavlardan hayatınızı daha rahat hale getirecek ipuçları
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Pinterest evine sahip olmanın basit yolları

Birçok konuda ilham kaynağı olan Pinterest evini güzelleştirmek isteyenlerin de uğrak noktası. Peki 7 adımda bu büyülü evlere nasıl sahip olunur? İşte mini bir dekorasyon rehberi...

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'Öncelikle Pinterest nedir?' diye soracak olursanız; Pinterest kısaca görsel fikir kataloğudur. Peki Pinterest evine sahip olmak için neler yapmak gerekiyor? Baştan söyleyelim evinizin büyük ya da küçük olması hiç sorun değil. Tabii eviniz ne kadar büyük olursa uygulayabileceğiniz fikir sayısı o kadar artıyor.
Birinci adım: Duvar rengi Pinterest evi demek aslında bir yerde pastel tonlar demek. En popüler duvar boyası renkleri beyaz, gri ve pudra. Bu renkler, kullandığınız aksesuarların ve mobilyaların kendilerini daha rahat göstermesini sağlıyor. Unutmayın gerçek bir pinterest evinin olmazsa olmazı aksesuarlardır.
İkinci adım: Mobilya seçimi Bol yastıklı koltuklar, konforlu eşyalar gerçek bir Pinterest evinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Oturma odasındaki koltukların gri veya beyaz tonlarında olması yine dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor. Bu eşyalara hareketlilik ise yastık seçimi ile sağlanıyor. Renkli yastıklar Pinterest evlerinin kurtarıcısı. Aynı şekilde doğal malzemelerden yapılmış eşyalar da Pinterest evinde en önemli parçalardan. Örneğin masanız ahşap, orta sehpanız ise mutlaka camdan olmalı.
Üçüncü adım: Kendin yap Bir evi Pinterest evi yapan en önemli adımlardan biri dönüştürülen eşyalar... Örneğin eski paletlerden yatak başlığı, ahşap kasalardan orta sehpa, eski merdivenlerden ayakkabılık... İmkansız değil! 'Peki nasıl olur?' diyorsanız haberimize tıklayın!
Dördüncü adım: Aydınlatma Aydınlatma seçerken en önemli unsur loş bir ışıklandırma yapmaktır. Burada lambaderlerinizde veya sarkıt avizelerinizde doğal malzemelere, hasır iplere, eski şarap şişelerine yer verebilir, aydınlatmanızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Aydınlatma seçerken dikkat edilecek şeylerden bir diğeri ise led ışıklardan faydalanmak; küçük ampüllerin büyük gücünden faydalanmaktır.
Beşinci adım: Aksesuar seçimi İşte Pinterest evlerinin en can alıcı noktası... Aynalar, çerçeveler, vazolar, mumlar, biblolar kısacası tüm aksesuarların renkli ve birbiriyle uyumlu olması şart. İşinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, renk seçiminde pastel tonlarını kullanmak sizi yormadan ideal şıklığı evinize katar. Mermer ve bronz aksesuarlar da yine sizi kurtarabilecek dekoratif ürünler arasında. Aksesuarların yanı sıra Pinterest evlerinin olmazsa olmazlarından bir diğeri ise çiçeklerdir. Saksı çiçeklerinde bol yeşil yapraklar verilmek istenen sıcaklığı sağlayabilir. Ayrıca masanızı, sehpanızı taze çiçekler ile süslemek şık kahve fotoğraflarının ortaya çıkmasına yardımcı olur.
Altıncı adım: Tüm eşyalara kendinizden bir şey katın! Bu adım aslında herkesin kendi evinde uygulaması gereken adımlardan biri. Evinizdeki tüm eşyalara kendi yorumunuzu katabilirsiniz bu sayede evinizde kendi ruhunuzun yansımalarını görebilirsiniz. Örneğin zigonlarınıza sizi anlatan renkleri kullanarak dilediğiniz desenleri çizebilir; kendi tasarladığınız terrariumu salonunuzun bir köşesine yerleştirebilirsiniz. 'Terrariumu nasıl yaparım?' diyorsanız haberimize tıklayın!
Yedinci adım: Baskın bir köşe Tüm bu softlukta renk olarak baskın bir berjer veya bir duvar Pinterest evlerinin olmazsa olmazlarından. Burda önemli olan evin geneline hakim olan rengin koyusunu veya gerçek bir uyum yakayacağı rengi seçmektir. Örneğin gri tonlarının hakim olduğu evde bir köşeyi lacivert bir berjer ile tamamlayabilir ya da pudra tonlarının hakim olduğu bir evde duvar boyasını koyu bir pembe tonunda kullanabilirsiniz.


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