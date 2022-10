Japandi stili nedir?

Pandemi ile birlikte son iki yıldır evlerimiz çalışmak, öğrenmek ve yaşamak için birer merkez haline geldi. Bu durum bizi konfor, simetri ve kullanışlılığın esas alındığı Japandi stilini kendi evimizde kullanmaya sevk etti. Japandi stili hem Japon minimalizminin hem de İskandinav modernizminin en iyilerini kutlayan bir tasarım trendidir. Bu stil, İskandinav tarzının yumuşak rahat nötrlerini Japon tasarımında sıklıkla belirtilen temiz minimalist çizgilerle birleştiren hibrit bir yaklaşımı benimsiyor.

Kendi alanınızda Japandi stilini elde etmenize, hem şık hem de rahat olan rahatlatıcı, sakinleştirici vahayı yaratmanıza yardımcı olacak temel dekor ögelerini sıraladık!

Sade, desensiz ve minimal yemek takımları kullanın

Tasarımı basit, desensiz ve çok yer kaplamayacak minimal tasarımlı yemek takımlarına sofranızda yer açın. Bu hem yemeğinizi ön plana çıkaracak hem de masanızda göz yormayan bir görüntü sağlayacak.

Sofranızda doğal malzemeler kullanın

Sıcak tonlardaki sofra takımları ve aksesuarlarla akşam yemeği davetlileriniz için sakinleştirici bir ortam yaratın. Doğal dokuma, hasır, oval servisleri kullanabilirsiniz. Ahşap tabaklarda salatalarınızı servis edebilirsiniz.

Rattan el işi parçaları seçin

Rattan parçalar Japandi stilinin olmazsa olmaz parçaları arasında yer alır. Rattan, esnek yapısı nedeniyle farklı şekil ve formlarda kullanılabilir. Ancak genellikle iç mekanlarda aydınlatma armatürleri ve saklama sepetleri olarak kullanımı yaygındır.

Natural tonlarda aksesuarlar kullanın

Japandi stilinde nötr renkler ön plandadır. Ancak siz biraz renk katmak istiyorsanız toprak tonlarında seramik parçaları kullanabilirsiniz.

Ahşap mobilyalar kullanın

İşlevsel koltuklar, ahşap masalar, yemek sandalyeleri bu stilin temel ögeleri arasında yer alıyor. Doğanın, doğal tonların maskın olduğu tüm mobilyaları bu stile sahip bir ev yaratmak istiyorsanız kullanabilirsiniz.

Referanslar:

