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Ana Sayfa Güncel Seyahat İstanbul'da yağmurlu havada ne yapılır? Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler
Seyahat

Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler

İstanbul'da yağan yağmurlar gezi planlarınızı bozmasın! İstanbul'da yağmurlu havalarda gezilecek yerler listesine göz atın ve hem yağmurlu havanın hem de İstanbul'un keyfini çıkarın.

Giriş: 27 Ekim 2026, Salı 13:45
Güncelleme: 27 Ekim 2026, Salı 13:46
1

İstanbul Sinema Müzesi (Beyoğlu) 

Atlas Sineması'nın bulunduğu tarihi bina, İstanbul Sinema Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. 1870 yılında dönemin ünlü iş insanı Agop Köçeyan tarafından kışlık saray olarak inşa edilen bina, günümüzde sinema meraklılarını ağırlıyor. Tek bir biletle gezilebilen müze, üç kattan oluşuyor. İlk iki katı daimi müze olarak faaliyet gösterirken, üçüncü katta geçici sergiler yer alıyor.

2

Zeyrek Çinili Hamam (Fatih)

Burada hem müze hem de hamam deneyimi yaşayabilirsiniz! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Zeyrek semtinde bulunan Zeyrek Çinili Hamam, geleneksel bir hamamın ötesinde, yaşayan bir kültür mekanı olarak nitelendiriliyor. 16. yüzyılda Osmanlı donanmasının kaptan-ı deryası Barbaros Hayreddin Paşa tarafından baş mimar Mimar Sinan'a yaptırılan hamam, 13 yıl süren kapsamlı bir restorasyonun ardından müze, kitaplık ve güncel sanat sergilerine ev sahipliği yapıyor. 

 

(Görsel: İHA) 

 

3

Minoa Pera (Beyoğlu)

Yağmurda İstanbul sokaklarını dolaşmak yerine kitapların arasında vakit geçirmek isteyenler için Minoa Pera iyi bir alternatif. Beyoğlu'ndaki tarihi Union Française binasında yer alan mekân, geniş kitap seçkisini kafe ve yeme içme alanlarıyla bir araya getiriyor. Edebiyattan sanata, fotoğraftan tasarıma uzanan rafları keşfedebilir, ardından kahve molası verebilirsiniz. Üstelik burası yalnızca bir kitapçı değil; kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan bir buluşma noktası.

 

4

Müze Gazhane (Kadıköy)

Müze ve sergilerin yanında kütüphane, kültür sanat etkinlikleri ve farklı etkinlik alanlarıyla Anadolu Yakası'nda gidebileceğiniz bir merkez olan Müze Gazhane'ye gitmeden önce programları kontrol etmekte yarar var.

Karikatür ve Mizah Müzesi, Galeri Gazhane, Afife Batur Kütüphanesi, İstanbul Kitapçısı, 7/24 açık Sesli Çalışma Alanı gibi etkinlik mekanlarına ek olarak, üç ana bölümden ve 24 sergi ünitesinden oluşan Çocuk Bilim Merkezi de bu alana dahil. 

 

 

 

 

5

İstanbul Arkeoloji Müzeleri (Fatih)

Üç ana birimden oluşan bu komplekste Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi yer alıyor. 1891'de ziyarete açılan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde imparatorluk topraklarından getirilen, çeşitli kültürlere ait bir milyona yakın eser bulunuyor. Dünyanın en büyük müzeleri arasında yer alan müzenin yakınlarında İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi bulunuyor. 

 

(Görsel: Anadolu Ajansı) 

 

 

6

İstanbul Akvaryum (Florya) 

Büyük ölçüde kapalı alanda geçen bir gezi için İstanbul Akvaryum 1.500 farklı türden 17.000 kara ve deniz canlısı, 17 farklı coğrafi tema ve Amazon Yağmur Ormanı ile birçok seçenek sunuyor. Özellikle çocuklarla yapılabilecek bir İstanbul gezisi için yolunuzu Florya'ya yöneltebilirsiniz. 

 

(Görsel: Anadolu Ajansı) 

7

Türk Alman Kitabevi & Cafe (Beyoğlu)

Kitap rafları arasında dolaşıp kahve eşliğinde vakit geçirmek isteyenler için yağmurlu havalara eşlik eden bir ortam sunan mekan; Türkçe, Almanca ve İngilizce kitapların olduğu 2 katlı modern kitapçı ve kahve ile tatlı servisi yapan kafe. Tek başına yapılabilecek, sakin bir yağmurlu gün planı için oldukça uygun. 

8

Yerebatan Sarnıcı (Fatih)

İstanbul'un yeraltındaki tarihi yapısını keşfetmek ve yağmurdan uzak, atmosferik bir ortamda zaman geçirmek isteyenler için güçlü bir seçenek. 

Bizans imparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı olarak da anılır.

Bizans döneminde bu çevrede geniş bir sahayı kaplayan ve imparatorların ikamet ettiği büyük sarayın ve bölgedeki diğer sakinlerin su ihtiyacını karşılayan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un Osmanlılar tarafından 1453 yılında fethinden sonra bir müddet daha kullanılmış ve padişahların oturduğu Topkapı Sarayı'nın bahçelerine buradan su verilmiştir.

 

(Görsel: Anadolu Ajansı)

9

İstanbul Modern (Karaköy)

Tophane'de yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin çağdaş sanat sergileriyle yağmurlu bir günü kültür sanat gezisine dönüştürebilirsiniz. Müze gezisini Karaköy'de bir kahve molasıyla birleştirebilirsiniz. 

Tophane İskele Caddesi ve tramvay hattı üzerinde, Galataport kompleksi içerisinde yer alan müze, 2023 yılından beri, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano'nun imzasını taşıyan binasında faaliyet gösteriyor. Müze içinde sinema salonu, kütüphane ve hediyelik eşya mağazası gibi sosyal alanlar da bulunuyor. 

10

Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Zincirli Han (Fatih)

İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı'nın kuzeyinde bulunan ve 1708 yılında inşa edilen Zincirli Han, Osmanlı döneminden miras kalan ticaret kültürünü yaşatıyor. Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı gezilerine uğrak yeri olarak ekleyebilir, dükkanlar arasında gezinerek esnaflarla sohbet edebilirsiniz. 

 

(Anadolu Ajansı)

11

Birkaç küçük hatırlatma! 

Yağmurlu havada İstanbul gezisi planlamadan önce, vapur seferlerinin şiddetli rüzgâr ve fırtınadan etkilenebileceğini unutmamalı. Bunun için güncel duyuruları takip etmekte fayda var. Müze ve sarayların kapalı günleri, son giriş saatleri ve dönemsel ziyaret düzenlemelerini de kontrol etmeyi unutmayın. 

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