İnsanların ve köpeklerin testisinde mikroplastik bulundu

İnsan testislerinde mikroplastikler bulundu ve araştırmacılar, bu keşfin erkeklerdeki sperm sayısının düşüşü ile bağlantılı olabileceğini belirtiyorlar. Bilim insanları 23 insan testisini ve 47 evcil köpek testisini incelediler. Her örnekte mikroplastik buldular. İnsan testisleri korunmuş olduğundan sperm sayıları ölçülemedi. Ancak, köpek testislerindeki sperm sayısı değerlendirilebildi. PVC (Polivinil klorür) ile daha yüksek kirlilik olan örneklerde daha düşük sperm sayısı tespit edildi. Çalışma bir korelasyon gösteriyor, ancak mikroplastiklerin sperm sayısının düşmesine neden olduğunu kanıtlamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Erkeklerdeki sperm sayısı yıllardır düşüyor ve birçok çalışma kimyasal kirliliği yani pestisitleri, suçlu buluyor. Mikroplastikler ayrıca son zamanlarda insan kanında, plasentalarında ve anne sütünde de keşfedildi. Bu da insanların vücutlarında yaygın bir kontaminasyon olduğunu gösteriyor. Sağlık üzerindeki etkileri henüz bilinmemekle birlikte, mikroplastiklerin laboratuvarda insan hücrelerine zarar verdiği gösterilmiştir.

Çevreye büyük miktarda plastik atık dökülüyor ve mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletmiş durumda. İnsanların bu küçük parçacıkları yiyecek ve su yoluyla tükettiği ve nefes alarak içlerine çektiği biliniyor.

Parçacıklar dokuya yerleşebilir ve hava kirliliği parçacıkları gibi inflamasyona neden olabilir veya plastiklerdeki kimyasallar zarar verebilir. Mart ayında, doktorlar, kan damarlarında mikroskobik plastikler bulunan insanlarda felç, kalp krizi ve erken ölüm riskinin önemli ölçüde arttığını belirterek potansiyel olarak hayati tehlike arz eden etkiler konusunda uyardılar.

ABD’deki New Mexico Üniversitesi'nden Prof Xiaozhong Yu; “Köpeklerden aldığım sonuçlarda şaşırdım. İnsanlardan aldığım sonuçlarda ise daha da şaşırdım” açıklamasında bulunudu. Analiz edilen testisler 2016 yılında otopsilerden elde edildi, ölen erkeklerin yaşları 16 ile 88 arasında değişiyordu. Daha genç nesil üzerindeki etki daha endişe verici olabilir çünkü şimdi çevrede her zamankinden daha fazla plastik var. Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan çalışma, doku örneklerinin çözündürülmesini ve ardından kalan plastiğin analiz edilmesini içeriyordu. Köpeklerin testisleri, kısırlaştırma operasyonlarını gerçekleştiren veterinerlik uygulamalarından elde edildi. İnsan testislerinde bulunan plastik konsantrasyonu, köpek testislerinde bulunandan neredeyse üç kat daha fazlaydı: Doku gramı başına 330 mikrogram, köpeklerde ise 123 mikrogram.

Plastik poşetler ve şişelerde kullanılan polietilen en yaygın bulunan mikroplastikti, onu PVC izledi. PVC, spermatogenezi bozabilecek birçok kimyasal salabilir ve endokrin bozucu kimyasallar içerir.

2023 yılında Çin’de yapılan daha küçük bir çalışmada, 6 insan testisinde ve 30 sperm analizi örneğinde mikroplastik bulundu. Fareler üzerinde yapılan son çalışmalar, mikroplastiklerin sperm sayısını azalttığını, anormalliklere ve hormon bozukluklarına neden olduğunu bildirmiştir.

Kaynak: Damian Carrington. "Microplastics found in every human testicle in study". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/environment/article/2024/may/20/microplastics-human-testicles-study-sperm-counts. (20.05.2024).