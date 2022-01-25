İnanç ve dengenin sembolü: Turkuaz taşı

Türk taşı olarak bilinen Turkuaz taşının dengeyi sembolize ettiği kabul ediliyor. Mücevher yapımında oldukça sıklıkla karşımıza çıkan Turkuaz taşının özellikleri, faydaları, arındırılması ve kullanımına dair birçok bilgiyi sizin için derledik.

Turkuaz taşının özellikleri neler?

Turkuaz adı, 17. yüzyıldan Fransızca "Türk" kelimesinden gelmektedir. Türk seyyahlar, Pers madenlerindeki turkuaz taşlarını ilk kez ortaçağ Avrupa'sına tanıtan kişilerdi. İyi şansın bir sembolü olan Turkuaz ya da diğer ismiyle Firuze taşı size başarı ve zenginlik getirebilir. Turkuaz, iyi şansın yanı sıra umut ve dinginliği de temsil eder.

Nadiren yarı saydam ya da şeffaf olarak görülen Turkuaz taşı genel olarak opak bir yapıya sahiptir. Sertliğinden dolayı aksesuar yapımına uygun bir yapısı bulunuyor. Ayrıca delikli yapısından dolayı suyu emme özelliği vardır fakat fazla suya maruz kalması yapısını bozabilir. İran, Avustralya, Amerika, Tibet, Meksika, İsrail, Şili ve Afganistan yoğunlukla çıkarıldığı yerlerdir.

Turkuaz taşı nasıl anlaşılır?

Turkuaz taşının gerçek olup olmadığını anlamanın en kolay yolu taşı çok küçük biryerinden kırarak iç renginin dış rengiyle aynı olup olmadığını kontrol etmektir. Son zamanlarda çok fazla imitasyonu yapılmaya başlanan Turkuaz taşının dışı boyanmış olabileceğinden iç renginin dışıyla aynı olması onun gerçek olduğunu gösterir. Ayrıca taşı ısıtarak da gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Dışı turkuaz rengine boyanmış bir taş satın aldıysanız ısıttığınızda boyanın rengini asıl taşın rengine bıraktığını ya da kimyasal bir koku yaydığını fark edersiniz. Fakat yine de taşınızı uzun ve ağır bir ısıya maruz bırakmanız doğru olmayacaktır.

Turkuaz taşı ne ile ilgilidir?

Çakralar: Üçüncü Göz Çakrası, Beşinci Boğaz Çakrası

Doğum taşı: Aralık ayı

Zodyak: Balık, Yay, Akrep

Gök cismi: Jüpiter

Element: Su

Sayısal titreşim: 1 rakamı

Renkler: Turkuaz, koyu mavi, yeşil

Turkuaz taşı nasıl arındırılır?

Her doğal taşta olduğu gibi Turkuaz taşının da biriken enerjisinden arınması için düzenli olarak arındırılması öneriliyor.

Suyla

Turkuaz taşını akan bir suda 5 dakika boyunca arındırmak ya da 10 dakika boyunca tuzlu deniz suyunda bekletmeniz gerekiyor. Böylece taşın üzerindeki enerjiyi temizlemiş olacaksınız.

Toprakla

Turkuaz taşınızı bir tam gün boyunca toprağa gömebilirsiniz. Gömdüğünüz toprak saksı ya da açık havada olabilir fakat açık havadaki bir toprağa gömmeniz daha iyi olacaktır. Böylece etkisinin kuvvetlendiğini hissedebilirsiniz.

Turkuaz taşının faydaları nelerdir?

Sindirim sorunlarına yardımcı olmaktadır. Özellikle kemer tokası olarak kullanılmasının sebebi budur.

Huzur ve dinginlik sağlar.

Nazardan koruduğuna inanılmaktadır.

Panik atağı önlemeye yardımcı olur.

Kalp, boğaz ve üçüncü göz çakralarınızı harekete geçirmeye yardımcı olur.

Stresli anlarınızda size yardımcı olabilir.

Fiziksel olarak zinde ve dengede kalmanızı sağlar.

Bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olur.

Turkuaz taşı Feng Shui'de nasıl kullanılır?

Feng Shui'de beş elementle çalışılır: Ağaç, ateş, toprak, metal ve su. Bu öğelerin her biri, farklı enerji türlerini temsil eder ve daha fazla denge oluşturmak ve o elementin niteliklerini etkinleştirmek için genellikle evde belirli bölgelere yerleştirilir. Ağaç elementinden olan Turkuaz taşı, nezaket ile ifade edilir. Evinizde ağaç enerjisini harekete geçirmenin bir yolu, Turkuaz renkte taşlar eklemektir. Evinize Turkuaz taşı yerleştirirken ağaç elementinin niteliklerini hayatınıza davet etmeye niyet edin.

Yatak odanız, evinizin en dingin ve sakin enerjiye sahip olmak istediğiniz bölümüdür. Özellikle evden çalışıyorsanız veya genellikle evde enerjinize ihtiyaç duyan çocuklarınız veya diğer aile üyeleriniz varsa gerçekten rahatlayabileceğiniz bir alana sahip olmak oldukça önemli. Bu sebeple Turkuaz taşınıza yatak odanızda yer verebilirsiniz.