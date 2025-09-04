Bilinmeyen doğal güzellik: Gölcük Gölü

\u0130zmir'in \u00d6demi\u015f il\u00e7esinde, deniz seviyesinden 1049 metre y\u00fcksekte bulunan G\u00f6lc\u00fck G\u00f6l\u00fc, do\u011fal g\u00fczellikleriyle dikkati \u00e7ekiyor.\n \n . Koruma alt\u0131na al\u0131nan g\u00f6l, \u00e7am ormanlar\u0131yla \u00e7evrili yap\u0131s\u0131, kamp turizmine elveri\u015fli alanlar\u0131yla ziyaret\u00e7ilerin u\u011frak noktas\u0131 oluyor. . Yakla\u015f\u0131k 1 kilometrekarelik y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fcne sahip g\u00f6lde yaz aylar\u0131nda su seviyesi d\u00fc\u015fse de yay\u0131n, sazan ve kerevit avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 devam ediyor.. G\u00f6lc\u00fck G\u00f6l\u00fc, b\u00f6lgedeki biyolojik \u00e7e\u015fitlilik ve turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli merkezler aras\u0131nda yer al\u0131yor.. Haber ve foto\u011fraflar Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . .
