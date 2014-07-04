Gerçek aşkı bulduğunuzu gösteren işaretler

Sevgiliniz sizin için doğru kişi mi? Bu soruları cevaplayarak bunu öğrenebilirsiniz!

  • 1
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    Her konuda konuşabiliyor musunuz?

    İletişim her ilişki için çok önemlidir. Sevgilinizin size karşı her konuda net olması ve konuşup fikirlerinizi paylaşabilmeniz aranızdaki bağın çok kuvvetli olduğunun bir göstergesidir. 

  • 2
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    Yaşadığınız sorunlara nasıl yaklaşıyor?

    Gerçek aşkı bulmanız asla sorun yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Önemli olan ise sevgilinizin bu sorunlara çözümcül bir şekilde yaklaşması ve sorunlardan kaçmaması. Sağlıklı bir ilişkinin yolu yaşanılan sorunları başarılı bir şekilde atlatmaktan geçtiğinden sevgilinizin çözüm odaklı biri olması önemlidir.

  • 3
    13

    Verdiği sözleri tutuyor mu?

    Hayatınızın aşkı diye nitelendireceğiniz insanın size verdiği sözleri mutlaka tutuyor olması gereklidir. Bu sizi önemsediğini ve ciddiye aldığını gösterir. Unutmayın, sevgiliniz davranışları size karşı olan düşüncelerinin bir yansımasıdır. 

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Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    25 Nisan 2017 Salı 17:43

    terbiyesizler

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  • Misafir
     
    22 Nisan 2017 Cumartesi 11:57

    su ki her kes haytında bir kez gerçek ask dedigimiz duyguya ve kişiye rastlar muhtemelen..lakin ben gerçekten asık olup leylayla mecnun kadar seveni gördüm ama kavusana daha rastlamadım..ne acıdırki hayatımızdaki dogru insanlarla da olmuyor adınada kısmet deniyor.ha gercekten severek asık olarak birlikte olan varsa cok sanslısınız kıymetını bilin.

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  • Misafir
     
    23 Aralık 2014 Salı 02:37

    gercek ask aranmaz ayagina gelir ben aramayi biraktim gelmesini bekliorum

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  • Misafir
     
    10 Nisan 2018 Salı 10:52

    bende :) cunku yok

  • Misafir
     
    09 Mayıs 2019 Perşembe 17:44

    Yok öyle bir şey


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