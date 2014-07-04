Onu seviyor musunuz?
Sevginin olmadığı yerde ilişki olamaz. Doğru kişi, tüm kalbinizle koşulsuz sevdiğiniz biri olmalıdır. Sevginiz, görünüşle, kişisel başarıyla, servetle, aileyle, sosyal statü ile ya da kariyerle ilgili değildir. Sevginiz onun olduğu “kişinin” sonucudur: kişiliği, değerleri ve etik anlayışı.
terbiyesizlerCevapla
su ki her kes haytında bir kez gerçek ask dedigimiz duyguya ve kişiye rastlar muhtemelen..lakin ben gerçekten asık olup leylayla mecnun kadar seveni gördüm ama kavusana daha rastlamadım..ne acıdırki hayatımızdaki dogru insanlarla da olmuyor adınada kısmet deniyor.ha gercekten severek asık olarak birlikte olan varsa cok sanslısınız kıymetını bilin.Cevapla
gercek ask aranmaz ayagina gelir ben aramayi biraktim gelmesini bekliorumCevapla
bende :) cunku yok
Yok öyle bir şey