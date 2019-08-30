Mutlu ilişki daha iyi ruh halinden daha sağlam bağışıklık sistemine kadar pek çok konuda etkili... İşte mutlu bir ilişkinin diğer 7 faydası...
30 Ağustos 2019 Cuma
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Mutlu bir sevgilinin sağlığınıza pek çok faydası var. Örneğin sizi daha iyi bir ruh halinde tutabilir ya da bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Olumlu bir zihin çerçevesine sahip olan sevgili, hayatınızda daha başarılı olmanızı sağlar. Çünkü onun olumlu tutumu size potansiyelinizi tam olarak ortaya koyma imkanı tanıyacaktır. Bir sevgilin hayatınız üzerinde bu kadar etki sahibi olmasına şaşırdınız mı? Şaşırmayın, tam da bu yüzden etrafınızda pozitif insanlar bulundurmalısınız. Mutlu olmayı bilen ve seven bir sevgili bulmalısınız...
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Mutluluk bulaşıcıdır
Gündelik hayatınızda tadınızı kaçıracak şeyler olsa da sevgilinizin gülümseyen yüzünü gördüğünüzde rahatlarsınız. Hatta kendinizi de gülümserken bulursunuz. Çünkü mutluluk bulaşıcıdır.
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Daha çok enerjiniz olacak
Evde pineklemek yerine onun koşuya çıkmak için hazırlandığını fark ettiğinizde, katılmak isteyeceksiniz. Çünkü aslında enerjiniz hala bitmediğini fark edeceksiniz. Daha çok yaşamanıza ve daha iyi hissetmenize sebep olan mutlu sevgiliye teşekkürler.
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Daha az hastalık
Araştırmalara göre mutlu insanlar daha az hasta oluyor, İşte mutluluğu davet etmek için bir sebep daha! Küçük şeylerle ilgili stres yaşamaktan vazgeçin ve bu zamanı hayatın sunduğu güzelliklere odaklanmak için harcayın. Yani mutlu bir sevgili, bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir.
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Depresyon riski düşer
Eğer sevgiliniz genellikle mutlu bir insansa, siz de daha mutlu olacaksınızdır. Ve kaçınılmaz olarak depresyon riski düşecektir. Daha çok iletişim kuracak, iyi kötü tüm duygularınızı açığa çıkaracak ve depresyondan uzaklaşacaksınız.
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Daha çok başarı
En karanlık zamanlarda bile size ışık olacak bir gülümseme hayatınızda olsun. Araştırmalar da ispatlıyor ki size pozitif tarafından bakmayı öğretecek mutlu sevgililer, daha başarılı olmanızı sağlıyor.
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Hayat size limon verdiğinde..
Eğer uzun süreli ilişki yaşıyorsanız, birlikte iyi olduğu kadar kötü durumlarla da karşılaşırsınız. Ama eğer mutlu bir sevgiliniz varsa, hayat size limon sunduğunda, limonata yapmayı bileceksiniz. İstediklerinize ulaşmak için hayatın araçlarını kullanmayı öğreneceksiniz.
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Daha samimi
Mutlu bir sevgili ile samimiyetiniz bir sonraki seviyeye geçecektir. Birbirinizi sevecek ve daha önce olduğunu bile bilmediğiniz bir tutku ile bağlanacaksınız. Herkesin mutlu ve sevgi dolu bir hayat yaşadığı yanılgısına bile düşebilirsiniz.
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