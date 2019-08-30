Mutlu bir ilişkinin formulü

Mutlu ilişki daha iyi ruh halinden daha sağlam bağışıklık sistemine kadar pek çok konuda etkili... İşte mutlu bir ilişkinin diğer 7 faydası...

  • 1
    8

    Mutlu bir sevgilinin sağlığınıza pek çok faydası var. Örneğin sizi daha iyi bir ruh halinde tutabilir ya da bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.  Olumlu bir zihin çerçevesine sahip olan sevgili, hayatınızda daha başarılı olmanızı sağlar.  Çünkü onun olumlu tutumu size potansiyelinizi tam olarak ortaya koyma imkanı tanıyacaktır. Bir sevgilin hayatınız üzerinde bu kadar etki sahibi olmasına şaşırdınız mı? Şaşırmayın, tam da bu yüzden etrafınızda pozitif insanlar bulundurmalısınız. Mutlu olmayı bilen ve seven bir sevgili bulmalısınız...

  • 2
    8

    Mutluluk bulaşıcıdır

    Gündelik hayatınızda tadınızı kaçıracak şeyler olsa da sevgilinizin gülümseyen yüzünü gördüğünüzde rahatlarsınız. Hatta kendinizi de gülümserken bulursunuz. Çünkü mutluluk bulaşıcıdır.

  • 3
    8

    Daha çok enerjiniz olacak

    Evde pineklemek yerine onun koşuya çıkmak için hazırlandığını fark ettiğinizde, katılmak isteyeceksiniz. Çünkü aslında enerjiniz hala bitmediğini fark edeceksiniz. Daha çok yaşamanıza ve daha iyi hissetmenize sebep olan mutlu sevgiliye teşekkürler.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Kendi başınıza zaman geçirmek için 4 öneri

Kendi başınıza zaman geçirmek için 4 öneri

Partnerinizin ayak şekli kişiliğini ortaya çıkarıyor

Partnerinizin ayak şekli kişiliğini ortaya çıkarıyor

İlişkinin ömrünü baştan belirleyen 6 işaret

İlişkinin ömrünü baştan belirleyen 6 işaret

"Sabahın köründe uyanıyor ve gidiyor"

"Sabahın köründe uyanıyor ve gidiyor"

"Kalbimle bağlarımı kopardım” diyor

"Kalbimle bağlarımı kopardım” diyor

Mantığımı dinledim mutsuzum

Mantığımı dinledim mutsuzum

Çekici olmak ilişkiler için dezavantaj!

Çekici olmak ilişkiler için dezavantaj!

Aşık mısın saplantılı mı?

Aşık mısın saplantılı mı?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X