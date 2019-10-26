Bir erkek bir kadına nasıl aşık olur?

12. Ona özgürlük verin

Bir adam bir kadının kız arkadaşı olup olamayacağını değerlendirmeye başladığı zaman kimi testlere tabi tutar. Bu noktada yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi ona özgürlüğünü vermek olmalıdır. Çünkü eğer kendini kapana kıstırılmış gibi hissederse ışık hızıyla ortadan yok olacaktır. Yani arkadaşları ile harcayacağı, spor yaparken geçireceği ya da kendi başına ne yapmak istiyor ise ona harcayacağı zaman saygı göstereceğinizi en baştan bilmelidir.