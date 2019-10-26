Bir erkek bir kadına nasıl aşık olur?

Birisinin dikkatini çekmek her şeyden önce kendinize güvenmeniz ve kişiliğinizi olduğu gibi ortaya koyabilmenizle ilgilidir. Ve sonra…

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    1. Kendiniz olun

    Aslında verilebilecek tüm ipuçları öncelikle kendiniz olabilmekle alakalı. Eğer sahte iseniz, bir erkeği kendinize aşık edebilmenizin önemi yoktur çünkü aslında aşık olduğu kişi siz olmayacaksınızdır. Bu yüzden ne olursa olsun, kendiniz olun. Sonuçta siz de kendisi gibi davranmayan bir adama aşık olmak istemezsiniz, değil mi?

     

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    2. Görünümünüze özen gösterin

    Birisine çekici gözükmek istiyorsanız, kendinizi geliştirmelisiniz. Bu demek değildir ki daha zayıf olmak için ölümcül diyetlere girmelisiniz ya da gardırobunuzu baştan aşağıya yenilemeli ya da dramatik bir saç kesimi yaptırmalısınız. Sadece içinde iyi gözüktüğünüzü düşündüğünüz giysileri tercih edebilir, bakımlı dolaşır ve en güzel gülümsemenizi takınırsanız işe yarayacaktır. Önce kendinize olan güveninizin artmasına yarayacak sonra da ona çekici görünmenize yarayacaktır.

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    3. Dinleyin 

    Erkekler kendileri hakkında konuşmayı severler ve bunu yaparken kendilerini dinleyen kadınların çekici olduğunu düşünürler. Yani bir erkeği etkilemeye çalıştığınızda konuşmaktan çok dinlemeye dikkat etmelisiniz. Kendiniz, gündelik hayatınız vs hakkında yüzde 20 konuşuyor iseniz kalan yüzde 80lik konuşmayı onun yapmasına izin verin.

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Yorumlar
6
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    25 Şubat 2019 Pazartesi 18:47

    güzelll

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  • Misafir
     
    10 Ocak 2018 Çarşamba 17:50

    günümüz evliliklerinin en acı tablosu da bu yorum ne yazık ki ''Kocami nasil asik ederim''

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  • Misafir
     
    23 Nisan 2016 Cumartesi 19:32

    Sevgilim nasil asik ediyim kendime

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2017 Cumartesi 14:07

    ilk önce kendine yakınlaş

  • Misafir
     
    10 Kasım 2015 Salı 17:36

    Evet

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  • Misafir
     
    25 Ağustos 2015 Salı 17:43

    Kocami nasil asik ederim

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