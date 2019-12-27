İlişkide yapmaktan vazgeçmeniz gereken 7 yanlış

Zararın neresinden dönseniz kardır. İlişkinizi korumak için bu hataları bir kez daha tekrarlamayın.
27 Aralık 2019 Cuma
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1- Saygısızlaşmak
Tartışmalar, küskünlükler bir ilişkinin evliliğin tuzu biberi olabilir, ama sesler yükseldiğinde küfürleşmek asla değil! Küfretmek “sana saygı duymuyorum” demektir. Kim saygı duymadığı biriyle bir hayat paylaşmak ister ki?
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2- Şimdiki aklım olsa...
Aklınız şu an başınızda olduğuna göre bir karar verin. Gidecek misiniz, kalacak mısınız? Eğer kalacaksanız bu cümleyi lügatınızdan silin.
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3- Annen yüzünden!
Kendi ne hissederse hissetsin, kimse annesine laf ettirmez. Annesinin bir hatası varsa da başka türlü ifade edin. “Keşke annem öyle demeseydi, yapmasaydı” gibi...
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4- Sen git önce aynaya bak
Kavgada söylenmez! Kâinat güzeli kendine kusur bulurken, düşünmemeye çalıştığı fiziksel özellikleri yüzüne vurulan sizce ne yapar? Yıkılır, öfkelenir, affetmez, misilleme yapar!
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5- Tehdit etmek
“Eğer bir daha yaparsan, bavulumu alır giderim.” Söylemeyin, yapacağınız varsa yapın.
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6- Öfkeli sesli mesaj bırakmak
Çok sinirlisiniz, arıyorsunuz açmıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakmayın. Belki birazdan sakinleşeceksiniz, yanınızda bitecek ve tam sarmaş dolaş olduğunuz sırada o öfke saçan mesajınızı dinleyecek. Ne gerek var?
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