İlişkide yapmaktan vazgeçmeniz gereken 7 yanlış

Zararın neresinden dönseniz kardır. İlişkinizi korumak için bu hataları bir kez daha tekrarlamayın.

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    1- Saygısızlaşmak

    Tartışmalar, küskünlükler bir ilişkinin evliliğin tuzu biberi olabilir, ama sesler yükseldiğinde küfürleşmek asla değil! Küfretmek “sana saygı duymuyorum” demektir. Kim saygı duymadığı biriyle bir hayat paylaşmak ister ki?

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    2- Şimdiki aklım olsa...

    Aklınız şu an başınızda olduğuna göre bir karar verin. Gidecek misiniz, kalacak mısınız? Eğer kalacaksanız bu cümleyi lügatınızdan silin.

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    3- Annen yüzünden!

    Kendi ne hissederse hissetsin, kimse annesine laf ettirmez. Annesinin bir hatası varsa da başka türlü ifade edin. “Keşke annem öyle demeseydi, yapmasaydı” gibi...

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