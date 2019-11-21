Hayatı daha eğlenceli hale getirmenin yolları nelerdir?

﻿Hayatınızın sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bu önerilere kulak verin. İşte hayatı keyiflendirmenin yolları...

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Dışa d&ouml;n&uuml;k olmaya &ccedil;alışın... Dışa d&ouml;n&uuml;k olup, yeni insanlarla tanışmaya &ccedil;alışın. Mesela kimseyi tanımadığınız bir ortamda insanlara yaklaşarak kendinizi tanıtın ve sohbet etmeye başlayın. Bu şekilde davrandığınızda &ccedil;ok daha kolay yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, dışa d&ouml;n&uuml;k olan arkadaşlarınızı izleyerek, insanlarla nasıl iletişim kurduklarına bakın ve onları kopyalayın.
Kategori : İlişki
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Dışa dönük olmaya çalışın...

Dışa dönük olup, yeni insanlarla tanışmaya çalışın. Mesela kimseyi tanımadığınız bir ortamda insanlara yaklaşarak kendinizi tanıtın ve sohbet etmeye başlayın. Bu şekilde davrandığınızda çok daha kolay yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, dışa dönük olan arkadaşlarınızı izleyerek, insanlarla nasıl iletişim kurduklarına bakın ve onları kopyalayın.

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