Dışa dönük olmaya çalışın...

Dışa dönük olup, yeni insanlarla tanışmaya çalışın. Mesela kimseyi tanımadığınız bir ortamda insanlara yaklaşarak kendinizi tanıtın ve sohbet etmeye başlayın. Bu şekilde davrandığınızda çok daha kolay yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, dışa dönük olan arkadaşlarınızı izleyerek, insanlarla nasıl iletişim kurduklarına bakın ve onları kopyalayın.