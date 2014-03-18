Kadınların zor yoldan öğrendiği 7 gerçek

1- İçinizde bir uslu bir de yaramaz kız var. Başınızı sürekli derde sokan uslu kız. Uslu kız, çağrılmayı bekliyor. Cevap olarak hayırı kabul etmiyor. Kimseyi rahatsız etmek istemiyor. Çok olgun ve örnek bir vatandaş. Haddini biliyor. Yaramaz kız ise çok cesur. Herkesi şaşırtıyor. Aslında ona teşekkür borçluyuz. Seni seviyorum, istifa ediyorum diyen de hep o. Geçmişte pişman olunan şeylerin genellikle sorumlusu uslu kız. Sürekli dikkatli, temkinli ama hep hatalı.