Kadınların zor yoldan öğrendiği 7 gerçek

Kadınların yaşamları boyunca zor öğrendiği gerçekler vardır. İşte o gerçekler...

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1- İ&ccedil;inizde bir uslu bir de yaramaz kız var. Başınızı s&uuml;rekli derde sokan uslu kız. Uslu kız, &ccedil;ağrılmayı bekliyor. Cevap olarak hayırı kabul etmiyor. Kimseyi rahatsız etmek istemiyor. &Ccedil;ok olgun ve &ouml;rnek bir vatandaş. Haddini biliyor. Yaramaz kız ise &ccedil;ok cesur. Herkesi şaşırtıyor. Aslında ona teşekk&uuml;r bor&ccedil;luyuz. Seni seviyorum, istifa ediyorum diyen de hep o. Ge&ccedil;mişte pişman olunan şeylerin genellikle sorumlusu uslu kız. S&uuml;rekli dikkatli, temkinli ama hep hatalı.
Kategori : İlişki
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1- İçinizde bir uslu bir de yaramaz kız var. Başınızı sürekli derde sokan uslu kız. Uslu kız, çağrılmayı bekliyor. Cevap olarak hayırı kabul etmiyor. Kimseyi rahatsız etmek istemiyor. Çok olgun ve örnek bir vatandaş. Haddini biliyor. Yaramaz kız ise çok cesur. Herkesi şaşırtıyor. Aslında ona teşekkür borçluyuz. Seni seviyorum, istifa ediyorum diyen de hep o. Geçmişte pişman olunan şeylerin genellikle sorumlusu uslu kız. Sürekli dikkatli, temkinli ama hep hatalı.

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