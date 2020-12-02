İlham olan engelli sanatçı ve sporcular

Jessica Long Jessica Long ayak bilekleri, topukları ve ayak kemikleri olmadan dünyaya geldi ve 18 aylıkken bacakları dizlerinin altından kesildi. Bundan sonra Long protez bacaklarla yürümeyi öğrendi ve sadece bununla da kalmadı; jimnastik, basketbol, buz pateni, bisiklet, koşu ve kaya tırmanışı gibi birçok spor dalıyla ilgilendi. 2004 yılında ABD Paralimpik Takımının en genç üyesiydi ve üç altın madalya kazandı. Güney Afrika'da düzenlenen IPC Dünya Yüzme Şampiyonası'nda dokuz yarışta dokuz altın madalya kazanarak dünya rekoru kırdı.