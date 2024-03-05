İlgi duymadığınız biriyle flört etmenin beklenmedik 4 faydası

Size göre olmadığını düşündüğünüz biriyle flörtleşme fikri garip mi geliyor?

İlgi duymadığınız biriyle flört etmenin beklenmedik 4 faydası
İlişki
Giriş: 05 Mart 2024 07:53
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Çoğu insanın genellikle kafasında kurduğu veya flört etmeye alışık olduğu bir "tip" vardır. Farklı tipte biriyle flört etme fikri riskli gelmese bile bilmediğiniz bir yerde dolaşmak hissine sahip olmanıza sebep olabilir. Fakat gün sonunda tıpkı ilgi duyduğu kişiler gibi başka bir insanlardan da farklı yönleriyle hoşlanabileceğinizi ve hatta yeni tipinin o olabileceğini keşfettiğinizde şaşırabilirsiniz.


Benzer şekilde araştırmalar, birçok insanın genellikle çıktıkları belirli bir insan profiline sahip olduğunu göstermiştir. Tekrar tekrar aynı türden bir partnerle çıktığınızı fark ederseniz, o zaman bir "tip"iniz var demektir. Bir tipe sahip olmak, tüm partnerlerde benzer olan fiziksel özelliklerin yanı sıra belirli kişilik özelliklerinin de varlığına işaret edebilir. Çoğunlukla, sürekli olarak ilginizi çeken belirli bir profile sahip olduğunuzda ve başarılı olamadığınızda, bunun işe yaramamasının bir nedeni olabilir. Sizin tipiniz olmayan biriyle flört etmek, aşağıdaki beklenmedik avantajlarla sonuçlanabilir:


1- İstediğiniz şeyin ihtiyacınız olan şey olmadığını öğrenebilirsiniz

Geçmişte tipiniz olmayan insanlara bir şans vermediyseniz, bir partnerde aradığınızı düşündüğünüz bazı niteliklerin mutlaka ihtiyacınız olan şeyler olmadığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Örneğin, belki de öncelikli olarak dışa dönük partnerlere ilgi duyuyorsunuz ancak buluşma sonrasında normalde hoşlanmayacağınız içe dönük bir partnerle güçlü bir bağ kurmaya başladığınızı fark edebilirsiniz.


2- Kendiniz hakkında yeni veya şaşırtıcı bir şeyler öğrenebilirsiniz

Tipiniz olmayan biriyle çıkmanın güzelliği, muhtemelen daha az çekingen olmanız ve sonuç olarak konfor alanınızın dışına çıkıp kendiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmenizdir. Bu kişi aynı zamanda sizi hoşlanmayacağınızı düşündüğünüz yeni hobilere veya aktivitelere de daha açık bir hale getirebilir.


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3- Flört yaklaşımınızda daha esnek olabilirsiniz

Sizin beğendiğiniz insan profiline uygun olmayan biriyle işler yolunda gitmese bile, sizin tipiniz olmayan ancak uzun vadeli gelecek potansiyeline sahip olabilecek insanlarla nasıl daha esnek ve yeni deneyimlere açık olabileceğinizi öğrenmenize yardımcı olabilir.


4- Potansiyel bir partnere olan ilginizin zamanla artabileceğini öğrenebilirsiniz

Birine olan ilginiz zamanla azalabileceği gibi zamanla artabilir de. En güçlü romantik bağların çoğu, çekiciliğin zaman içinde organik olarak artmasıyla kurulmuştur. Birine karşı anında çekim duymamak, karşınızdaki kişiyi baskı hissetmeden veya fiziksel kimyasıyla dikkatinizi dağıtmadan tanımanıza izin vererek lehinize çalışabilir. Bu, yeni biriyle çıkarken orada hissetmenize olanak tanır ve onlarla uzun vadeli bir bağlantı kurma şansınızı artırır.


Bir dahaki sefere, size uygun olmadığını düşündüğünüz için birini hayatınızdan çıkarmak istediğinizde, ona bir şans vermeyi düşünün, öğrendiklerinize şaşırabilirsiniz.


Referans: Roxy Zarrabi. "4 Unexpected Benefits of Dating Someone Who Isn’t Your Type". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindful-dating/202009/4-unexpected-benefits-dating-someone-who-isn-t-your-type. (29 Eylül 2020).


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