İklim değişikliği hamileleri nasıl etkiliyor?

Kaliforniya'da çevre sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir kadın doğum uzmanı olan Nathaniel DeNicola, yaz sıcaklıklarının artması ile birlikte hamilelerin doğum tarihlerinden çok daha önce sancılanma sebebiyle hastaneye gelme sayısında bir artış olduğunu ileri sürüyor. Çoğu zaman kasılmalar dinlenme ve rehidrasyonla azalsa da araştırmalar, sıcakların birkaç günden fazla sürmesi durumunda bu sözde "alıştırma kasılmalarının" gerçek doğuma dönüşme riskinin arttığını gösteriyor. Uzmanlar sıcak hava dalgalarının "rahatsızlığın ötesinde" olduğunu söylüyor ve erken doğum için bir risk faktörü olduğunu belirtiyor.

Hamile hastalara yapılan genel uyarılar arasında özellikle sıcak havalarda susuz kalmamaları ve serin kalmaları tavsiye ediliyor ancak bu tavsiyenin ciddiyeti tam olarak her zaman bilinemeyebiliyor. Artan sıcaklıklar ile erken doğum arasındaki bağlantı, California Çevre Koruma Ajansı'nda Oakland merkezli bir epidemiyolog olan Rupa Basu'nun sayesinde neredeyse yirmi yıldır resmi olarak inceleniyor. Basu, 2007 yazında ikinci çocuğuna hamileyken yoğun ateş basması gibi duygular yaşamaya başladı. Bol bol su içti, öğle güneşinden kaçındı ve “Hamile kadınların yüksek sıcaklıklara nasıl tepki verdiğini araştıran var mı?” diye bilimsel literatürü taramaya başladı. Eğer kendisi yüksek sıcaklıklardan acı çekiyorsa, Hindistan ve Afrika'nın şiddetli sıcaklık ve nemin insanlığın hayatta kalma sınırlarını zorladığı bölgelerindeki kadınlar için durum nasıldı?

Basu, yüksek sıcaklıkların erken doğumlara veya diğer olumsuz gebelik sonuçlarına yol açıp açmadığı sorusunu henüz kimsenin incelemediğini fark etti. Oğlu doğduktan sonra, Kaliforniya'nın 16 ilçesinde eyalet hava durumu verilerini ve yaz aylarındaki doğumlara ilişkin 60.000 kaydı topladı; 37 haftadan önce veya tam vadesinden önce doğan bebeklere özellikle dikkat etti. Daha fazla sayıda erken doğumun yüksek sıcaklıklarla ilişkili olduğunu buldu ve bulgularını birkaç yıl sonra yayınladı. O zamandan bu yana giderek daha fazla veri Basu'nun ilk bulgularını destekledi: Journal of the American Medical Association'da 1993'ten 2017'ye kadar ülkedeki 53 milyon doğumu analiz eden bir araştırmaya göre, erken doğum oranları art arda dört gün süren yüksek sıcaklıktan sonra yüzde bir arttı. En kalabalık 50 şehir. Benzer şekilde, 2020 yılında yapılan bir literatür taramasında, çevre sıcaklığındaki her bir santigrat derecelik artışın, erken doğumda yüzde 5'lik bir artışa yol açtığı ortaya çıktı. Sıcak hava dalgası sırasında bu oran yüzde 16'ya sıçradı.

Ne yazık ki gezegen giderek daha da ısınacak. Dünyanın ısındığı bir sır değil; iklim bilimcileri önümüzdeki dört yıl içinde sıcaklıkların 1850-1900 temel çizgisine göre bir ila neredeyse iki santigrat derece daha yükseğe çıkacağını tahmin ediyor. Uzmanlar ayrıca önümüzdeki yıllarda sıcak hava dalgalarının sıklığının, yoğunluğunun, sezon uzunluğunun ve süresinin daha da ciddi hale geleceğini öngörüyor; bu da bu aşırı hava olaylarının sağlık üzerindeki etkilerinin "çok daha kötü olma potansiyeline sahip olduğu" anlamına geliyor, diyor Basu -özellikle hamile kadınlar ve bebekleri için-.

Bir bebeğin 37. gebelik haftasından önce erken dünyaya gelmesi, bebek ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biridir ve hayatta kalan bebeklerde akciğer bozuklukları, anemi, kalp kusurları ve ölü doğum gibi bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılıdır. Uzun vadede prematüre bebekler öğrenme güçlüğü, görme ve işitme sorunları, davranış ve zihinsel sağlık sorunları yaşayabilir.

On yılı aşkın bir süredir yapılan araştırmalar, hamile insanların aşırı sıcaklık koşullarında ne kadar savunmasız olduklarını açıkça ortaya koysa da, sıcaklıklar yükseldiğinde sağlık yetkilileri sıklıkla yaşlıları, açık havada çalışanları ve evcil hayvanları riskler konusunda uyarıyor. Basu, hamile insanların gözden kaçırıldığını söylüyor. "İnsanlar yüksek risk altında olduklarının farkına varmazlarsa herhangi bir önlem alınmaz" diye de ekliyor. Bu nedenle sağlık uzmanları, iklim değişikliğinin yol açtığı kötüleşen çevre koşulları karşısında hamile kadınları ve bebeklerini daha iyi koruma umuduyla daha iyi halk eğitimi kampanyaları ve yeni mevzuat çağrısında bulunmaya başlıyor.