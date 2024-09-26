Her gün aynı yemek yenir mi?

Her gün aynı yemeği yemek, beslenme rutinini sadeleştirmek isteyenler için cazip görünse de, bedenin ihtiyaç duyduğu çeşitli besinleri karşılamak adına tekdüze beslenmenin uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışmaya açıktır.

Her gün aynı yemek yenir mi?
Sağlık
Giriş: 26 Eylül 2024 10:31
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Yiyeceklerle ilgili en heyecan verici şeylerden biri, deneyebileceğiniz ve tadını çıkarabileceğiniz pek çok farklı malzemenin olmasıdır. Ancak bu, ne yiyeceğinize karar vermeyi zorlaştırabilir ve yemek zamanı geldiğinde stres yaratabilir. Yiyecek seçimleriyle ilgili bu endişe, insanların her gün aynı şeyi yemeye başladığı yeni bir trende yol açtı. Sosyal medya, belirli bir öğle yemeğine sadık kalmak ya da her gün aynı menüyü tekrar etmekten yana olan kullanıcıların ifadeleriyle dolup taşıyor. Bir içerik üreticisi videosunda: “Bir alışkanlık oluşturmaya çalışıyorum. Bunu otomatikleştirmeye çalışıyorum. Ne yiyeceğimi düşünmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.


Aynı yiyecek seçimlerini tekrar tekrar yapmak, popüler kültürde tam olarak yeni bir kavram değil. Örneğin; Victoria Beckham, eşine göre yirmi yılı aşkın bir süredir her gün aynı yemeği yiyor. Peki sağlık uzmanları bunu tavsiye ediyor mu, yoksa her gün aynı yemeklere sadık kalmanın bir zararı var mı? İşte bu trend hakkında bilmeniz gerekenler.


Bazıları için aynı menüye sadık kalmak, kilo verme planlarına bağlı olabilir. Rutgers Üniversitesi Sağlık Meslekleri Fakültesi'nde Doçent Deborah Cohen: “Kilo vermeye çalışan bazı insanlar, her gün aynı şeyi yemenin kalori saymayı kolaylaştırdığını çünkü her gün belirli bir kalori limitine uymak için ne yiyeceklerini tam olarak bildiklerini söylüyorlar" açıklamasında bulundu.


Psikolog Rebecca Boswell ise; her gün aynı yiyecekleri yeme alışkanlığı, yiyeceklerle ilgili dokusal hassasiyetler, yiyecek korkuları ve hatta düzensiz yeme gibi psikolojik sorunlardan da kaynaklanabileceğini dile getirdi.


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Aynı yiyeceklerle devam etmek fiziksel sağlığı etkileyebilir mi?

Her gün aynı şeyi yemek daha kolay olabilir, ancak beslenme uzmanları bunun mutlaka daha sağlıklı olmadığını söylüyor. Her gün aynı şeyi yemek, bağırsak mikrobiyotası için en iyisi olmayabilir. Bağırsaklarımızdaki bakteriler, sağlıklı bir denge için çeşitli yiyecekler ve besin maddelerini sever. Aynı yemek planına bağlı kalmak, belirli temel besin maddelerini kaçırma olasılığını da artırabilir. Farklı yiyecekler farklı besin maddeleri içerir ve her gün aynı yiyecekleri yemek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şeyleri almama riskini artırır. Bu, anemi, osteoporoz ve diyetinize bağlı olarak daha fazla sağlık sorunu gibi besin eksiklikleri ve sağlık sorunlarının ortaya çıkma olasılığını artırır.


Seçtiğiniz yiyecekler mineral ve vitamin açısından zengin olsa bile, bunları tekrar tekrar yemek yeterli besin çeşitliliğini sağlamaz. Mükemmel bir 'süper yiyecek' yoktur. Bazı yiyecekler çok besleyici ve fitokimyasallar ile antioksidanlar açısından zengindir, bazıları ise değildir. Ancak en sağlıklı diyetleri bile uygulayanlar, her gün tüm vitaminleri, mineralleri, antioksidanları, lifleri ve fitokimyasalları mutlaka tüketmezler. Çeşitli yiyecekler yemek, “optimal bir besin alımına sahip olmanın bir yoludur. Her gün tüm besin maddelerinin %100'ünü tüketmek çok zordur.


Bunun zihinsel sağlık üzerinde etkileri var mı?

Psikiyatri Doçenti Dr. Gail Saltz: "Her gün aynı şeyi yemek yalnızca monoton hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda altta yatan bir zihinsel sağlık sorununun işareti olabilir" açıklamasında bulundu.


Sürekli olarak aynı yemekleri seçmek, yeme bozukluğuyla aynı şey olmayan, düzensiz yemenin bir belirtisi olabilir. Düzensiz yeme psikolojik olarak genellikle sorunludur. Düzensiz yemenin genişleyip gerçek bir yeme bozukluğu haline gelebilir. Genellikle tam bir düzeni takip etme ihtiyacından kaynaklanan stres yaratır ve bu da kişinin, kurallarını bozması gerektiği için normal sosyal etkinliklere katılmasını engeller. İnsanlar ayrıca her gün aynı şeyi yeme ritüeline kendilerini kaptırabilirler ve belirledikleri parametrelere uymadıklarında suçluluk bile hissedebilirler.


Bu, her gün aynı öğünleri tercih ediyorsanız, bir yeme bozukluğuna mahkum olduğunuz anlamına gelmez. Uzmanlar, bazı insanların yoğun bir programla başa çıkarken bunu daha kolay bulduğuna dikkat çekiyor. Ancak, bu alışkanlığın sağlıksız hale geldiğine dair işaretlere dikkat etmelisiniz. Örneğin; olağan diyetinizin dışındaki yiyeceklerle ilgili stres, korku veya endişe hissetmek gibi.


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Uzmanlar bu tür bir diyeti tavsiye ediyor mu?

İdeal olarak, diyetisyenler ve ruh sağlığı uzmanları diyetinizi çeşitlendirmenizi önerir, bu bir hafta boyunca aynı öğüne bağlı kalıp, ertesi hafta yeni bir şey denemek anlamına gelse bile. Ancak aynı zamanda yoğun bir programa sahip olmanız durumunda pratikliğin önemli olduğunu da kabul ederler.


Uzmanlar, çeşitli ve sağlıklı bir diyet sürdürmekte zorlanan kişiler için, menü planlamayı öneriyor. Hafta içinde bir gün seçin ve hangi öğünleri yemek istediğinizi önceden planlayın. Ardından, pişirmek için ihtiyacınız olan malzemelere sahip olup olmadığınız konusunda son dakika stresi yaşamamak için alışveriş yapın.


Programınız bunu zorlaştırıyorsa, bir öğünü çeşitlendirmeniz öneriliyor. Kendiniz için akşam yemeği dışında yemek yapmaya vaktiniz yoksa, o öğünü en çeşitli hale getirin. Genel sınırlarınız içinde kalarak yine de daha fazla çeşitliliğe sahip olmak için yeni bir sebze ekleyebilir veya protein kaynağınızı değiştirebilirsiniz.



Kaynak: Korin Miller. "Is It Bad to Eat the Same Thing Every Day?". Şuradan alındı: https://www.health.com/eating-same-food-daily-8687498. (18.09.2024).


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