Hayatınızdan sıkıldığınızda ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz?

Hayat zaman zaman monotonlaşabilir ve hepimiz kendimizi bir rutine sıkışmış hissedebiliriz. Böyle anlarda küçük ya da büyük değişiklikler yaparak bu durgunluktan çıkmak mümkündür. Peki neler yapabilirsiniz?

Hayatınızdan sıkıldığınızda ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz?
Yaşam
Giriş: 10 Mart 2025 14:32 Güncelleme: 10 Mart 2025 14:38
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Herkes hayatının bir döneminde rutinleşen günlerden sıkılıp bir değişiklik yapma ihtiyacı hissedebilir. Bu tür bir durgunluk, motivasyon eksikliği ve monotonluk duygusuna yol açsa da, küçük adımlarla bile hayatı canlandırmak mümkündür. Yeni bir hobi edinmek, farklı bir ortamda vakit geçirmek veya kendine meydan okuyacak hedefler belirlemek gibi değişiklikler, bu süreci aşmada etkili olabilir. Önemli olan, sıkışıp kaldığınızı hissettiğinizde harekete geçmek ve kendinize yeni deneyimler için fırsat tanımaktır.


Yeni bir hobi deneyin

İdeal olarak, bu aktivitenin özellikle maceralı veya eğlenceli olması harika olurdu, ancak şart değil; herhangi bir yeni meydan okuma veya durum beyniniz için iyidir. Hareketli ve adrenalin dolu bir aktiviteden hoşlanıyorsanız; doğa yürüyüşlerinin yanında tırmanma ya da dalış gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz. Eğer daha sakin ve fiziksel olarak daha az yorucu bir şey istiyorsanız, ilginizi çeken bir online kursa katılabilir veya farklı bir aktivite deneyebilirsiniz. Örneğin; kanaviçe işleri, örgü/dikiş/tığ işi, fotoğrafçılık, yemek yapma/pasta pişirme, yeni bir dil öğrenme, ikinci el alışveriş, kendi bilgisayarınızı toplama, roman yazma ya da kendi ürünlerinizi üretme gibi seçenekler düşünebilirsiniz…


Farklı hobiler farklı ihtiyaçları karşılayabilir ve herkes için farklı boşlukları doldurabilir. Örneğin, sözsüz hobiler sessiz ve sakin bir zaman sunabilirken, tekrarlayan hobiler (yüzme) meditasyon gibi rahatlatıcı olabilir. Ayrıca, farklı aktiviteler eski arkadaşlarla kaliteli vakit geçirmenizi veya yeni insanlarla tanışarak, yeni ağ kurma fırsatları elde etmenizi sağlayabilir.


Basit ve anlamlı bir hayat için...
Basit ve anlamlı bir hayat için... Sade ama içi dolu ve anlamlı bir...
Minimalist bir hayat yaşamanın faydaları... Minimalist bir hayat tarzını ben...

Gönüllü olun

Stratejik gönüllülük yapmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, bir kurulda yer almak, ücretsiz profesyonel hizmet sunmak veya mesleki bir organizasyonda komite üyesi olmak gibi. Ya da kariyerinizle ilgisi olmayan gönüllü faaliyetlere katılabilirsiniz. Mesela, bir çocuğa mentorluk yapmak veya yavru kedilere geçici yuva sağlamak gibi.


Eğer yaşadığınız yerde ilginizi çeken bir gönüllülük fırsatı bulamazsanız endişelenmeyin—çevrimiçi gönüllülük de bir seçenek! Bunun için hizmet sunan uygun platformlara göz atabilirsiniz. Ayrıca kan bağışlamak için her zaman doğru zamandır! Hem hızlı ve kolay bir şekilde fark yaratabilir hem de bunun verdiği iyi hissi yaşayabilirsiniz.


Bir tatil planlayın

Bir tatil yapmanız, iş ya da herhangi bir nedenle, yakın zamanda mümkün olmasa bile, tatil planlamak da neredeyse tatilin kendisi kadar eğlenceli olabilir; üstelik geleceğe dair heyecan verici bir şeyleriniz olur! Tabii, tatil planlamak bazen stresli de olabilir, bu yüzden tatil planlamanın stresini azaltacak şekilde, kendinizi, zamanınızı ve bütçenizi yormadan, size en uygun tatili planlamaya çalışmanızı öneririz. Eğer plan yapmayı tercih etmiyorsanız, tatil paketleri sunan şirketler programlarını inceleyebilirsiniz. Şu an tek başına bir seyahat mümkün değilse, iş seyahatleri normale döndüğünde bir sonraki iş gezinize birkaç gün eklemeyi düşünebilirsiniz. Böylece kendinize keşfetme fırsatı yaratabilirsiniz.


Bir “yapılacaklar listesi” oluşturun

Bunu tek başınıza yapabileceğiniz gibi bir arkadaşınız veya partnerinizle de yapabilirsiniz. Daha yakın bir hedef belirlemek isterseniz, “30 Yaşına Kadar Yapılacak 30 Şey [veya 40, vb.]” gibi bir liste oluşturabilirsiniz. “Yapılacak şeyler listesi” terimi, listeyi Everest Dağı’na tırmanmak gibi büyük başarılarla doldurmanız gerekiyormuş gibi hissettirebilir, ancak unutmayın, daha küçük şeyler de tamamen yeterlidir!


Görünümünüzü değiştirin

Bu hayatınıza mucizevi şekilde yeni bir bakış açısı kazandırmaz, ama yine de kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Yeni bir gözlük satın almayı, saçınızı kestirmeyi veya farklı şekillerde şekillendirmeyi denemeyi, dolabınızı keşfetmeyi deneyebilirsiniz. Bir online stil hizmeti kullanmayı ya da iş kıyafetleri, ofis ayakkabıları, şık iş çantaları ve profesyonel takılar konusunda bir adım ileri gitmeyi keşfetmeyi ve bunun için size uygun olan kreasyonları incelemeyi tercih edebilirsiniz.



Kaynak: Kate Antoniades, “How to Shake Things Up When You’re Bored with Life”. Şuradan alındı: https://corporette.com/how-to-shake-things-up-when-youre-bored-with-life/.


Büyük değişimler yaratmanın 7 yolu

İşte size basit yöntemlerle büyük değişimler yaratmanın yolları...

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Günlük olarak hayatta elde ettiklerinize şükredin Sabahları, güne başlamadan önce bir deftere canınız ne isterse onu yazın. Ne yazacağınızı bilmiyorsanız eğer, "bilmiyorum." yazabilirsiniz. Aklınızdakileri, hayallerinizdekileri ya da elinizdekileri düşünün. Bu yöntemle her sabah ilk iş olarak minnet duyduğunuz şeyleri hatırlayabilirsiniz.
Hassas kişiliğinizi daha çok gösterin Günde en az bir kere birilerine iltifat edin - metroda yanınızda oturan kadına ya da market sırasında önünüzde duran kişiye. İnsanlar hakkında iyi şeyler hissetmekle yetinmeyin; bunları dile getirin. Bir pazar günü arkadaşınızla yemek yerken ona neler hissettiğinizi açıkça ifade edin. Ailenize bu kadar sabrı nereden bulduklarını sorun ya da karşınızda oturan stajyere bu kadar sıkı çalıştığı için onu takdir ettiğinizi söyleyin.
Bedeninizin içerisinde daha rahat hissedin Egzersiz sürenizi 10 dakika uzatın. Düzenli olarak yapmıyorsanız eğer, haftada üç kez yalnızca 10 dakika egzersiz yapmayı deneyin. Bu süre boyunca iki parti reklam izleyebilirsiniz; dolayısıyla dizinizin tekrar başlamasını beklerken mekik çekin, çömelme hareketleri yapın, zıplayın. Egzersizinize her hafta fazladan on dakika ekleyerek size uyan rutine ulaşın.
Hayatınızdaki insanlarla yeniden iletişim kurun Sosyal medyadan bir hafta boyunca uzak durun ve "mesajlaşmaya hayır" politikası uygulayın. İnsanlar sosyal medya iletileriniz yüzünden hayatınızda olup bitenleri bildiklerini düşünürler. Bu yüzden hatırınızı sormak için nadiren ararlar. Bir hafta boyunca bir süredir görmediğiniz ya da seslerini duymadığınız arkadaşlarınızı arayın. Onlara, yalnızca nasıl olduklarını sormak için aradığınızı söyleyin.
Günlük sıkıcı rutinlerinizde değişiklikler yapın Günler monoton olmaya ve bunaltıcı iş yoğunluğunuzdan dolayı fazla değişiklik yapamayacağınızı düşünmeye başladığınızda sabah ilk iş olarak tüm gün varlığını hissedebileceğiniz küçük bir değişiklik yapın - farklı bir parfüm sıkmak gibi. Bir süredir dokunmadığınız bir şişeyi kullanın ya da bir arkadaşınıza bir hafta boyunca parfüm değiştirmeyi önerin. Hayatınıza yeni bir koku sokmak gibi basit bir hareket, haftaya yepyeni bir deneyimle başlıyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayacak.
Yeni bir şeyler öğrenin Yeni bir insanla konuşun. Yabancılar, hayatınızı ters düz etme gücüne sahiptirler. Emin olun ki gün içerisinde konuştuğunuz en dürüst ve en ön yargısız kişiler yabancılardır. Her insanın anlatacak bir hikâyesi, paylaşacak deneyimleri, yaşadıklarından kazandıkları bilgileri ve tavsiyeleri vardır. Merhaba diyin ve günlerinin nasıl geçtiğini sorun. Olacakları görün.
Yetişkin gibi hissetmekten vazgeçin Cumartesi gününüzü 8 yaşındayken yapmaya bayıldığınız bir şeyi yaparak geçirin. Belki arkadaşınız için bir bileklik yapmak, kaydıraktan kaymak, top oynamak ya da paten kaymak, baloda dans ederken âşık olduğunuz çocuğa aşk mektupları yazmak. Ne isterseniz...


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